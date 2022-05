F esta della mamma in arrivo: per i soliti distratti che si riducono all'ultimo ecco 10 idee per fare un regalo da acquistare online che arrivi in tempo

Regali last minute per la festa della mamma

Ci risiamo, la seconda domenica di maggio incombe e ti sei completamente dimenticata di pensare ai regali per la festa della mamma. Con poco tempo a disposizione trovare l'idea più adatta, divertente o economica che sia, diventa sempre più difficile, anche perché magari non c'è tempo di girare per negozi. Insomma, se urge scovare regali last minute per la festa della mamma sei capitata nel posto giusto.

In questo articolo abbiamo raccolto una serie di idee adatte un po' a tutte le mamme e adatte anche a tutte le tasche. In più si tratta di oggetti che puoi acquistare online e con spedizione veloce (è possibile ordinare anche il pacco regalo). Dal regalo benefico come l'azalea della ricerca Airc, passando per gli accessori utili e o i gadget moda, di seguito trovi tante idee utili.

L'azalea della ricerca Airc

Come ogni anno Airc propone la classica azalea della ricerca: con un contributo di 20 Euro puoi fare un regalo apprezzatissimo alla mamma (appunto l'azalea) e contribuire alla ricerca sul cancro. Inoltre è possibile associare all'acquisto un'ulteriore donazione di 5, 10, 20 o 30 Euro.

La borsa tracolla trendy

Se la mamma è stilosa e cambia spesso borsa ecco l'idea perfetta: è una pochette colorata con tracolla e frange, disponibile in 18 colori, adatta davvero a tutti gli stili.

Il portafogli elegante ma ironico Disney

Una buona idea può essere scegliere un accessorio sempre utile come è il portafogli, da design elegante ma allo stesso tempo ironico. Quello di Disney personalizzato con una decorazione di Mary Poppins è davvero simpaticissimo.

L'accessorio di design: cavatappi Alessi

L'idea di design funziona sempre, soprattutto con le mamme che adorano avere utensili stilosi e curati da sfoggiare con gli ospiti a cena. Il cavatappi Anna firmato Alessi fa sicuramente la sua figura.

Il regalo skin care

Se avete una mamma super appassionata di skin care che non fa che provare nuove cremine ecco un regalo che sarà sicuramente apprezzato: si tratta di capsule contenenti siero antirughe viso e contorno occhi. Il packaging in capsule è studiato per assicurare una maggiore durata al prodotto.

L'accessorio utile in cucina

Per la mamma amante del cappuccino o del latte macchiato fatto come al bar ecco il montalatte di Lavazza. Veloce e praticissimo da usare, con impugnatura ergonomica e design super curato. Nella confezione è compreso anche il prodotto apposito per pulirlo.

Il regalo smart per chi ama scrivere a mano

Chi ha detto che chi adora scrivere a mano non posso sfruttare un po' di tecnologia? Se avete la mamma grafomane, ma anche smart, ecco un regalo veramente originale e utili. Si tratta di un particolarissimo quaderno riutilizzabile, abbinato a una app che scannerizza e invia ad altre app il testo scritto a mano. Le pagine possono poi essere cancellate e riscritte - e l'esperienza di scrittura è in tutto e per tutto paragonabile alla normale scrittura penna su carta.

Il regalo originale per la mamma amante della musica

Se la mamma è amante della musica il regalo più ovvio è una buona cassa bluetooth, che forse però non brilla come originalità. Se invece volete stupire la cassa bluetooth Timebox Evo di Divoom è piccola e maneggevole, ma ha un particolarissimo display che può riprodurre immagini di tutti i tipi, che si muovono anche a ritmo di musica. In più funziona anche come radio sveglia.

Per la mamma amante dell'organizzazione

Esiste un organizer per qualsiasi categoria di oggetti che abbiamo in casa, quello che abbiamo selezionato è dedicato ai gioielli (che con ogni probabilità si rivelerà utilissimo).

La coccola di benessere

Concludiamo con un regalo super utile e con il quale non si può proprio sbagliare perché è davvero adatto a tutti. Si tratta di un set di prodotti per il corpo a base di Aloe di Equilibra, che comprende Dermo doccia, scrub salino rimodellante e crema corpo, con incluso guanto per il massaggio scrub.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.