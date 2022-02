S e cerchi idee per fare un regalo originale per la festa del papà sei nel pesto giusto: ecco la gift guide con le idee più originali

Regali per la festa del papà originali? Lo sappiamo che stavi per acquistare l’intramontabile set da barba o la classica cravatta, ma se all'improvviso la coscienza ti ha imposto di scovare qualche idea più originale abbiamo qualche dritta da darti.

Non c’è bisogno di pensare necessariamente a qualcosa di insolito o costoso, perché anche un oggetto di uso quotidiano può diventare un’idea originale. Si può puntare su moltissime alternative non solo più divertenti ma in qualche caso persino più utili.

Dalla classica mug da personalizzare con i mattoncini colorati al caricabatterie portatile a forma di astronauta, le possibilità sono davvero molte. E se stai pensando al budget, niente paura: si parte dai 5 euro!

Qui sotto trovi una raccolta di idee originali per sorprendere (finalmente) il papà con qualcosa che non si aspetta.

La borraccia intelligente

Se il papà è un tipo sportivo o comunque sempre molto attento alla salute, questo può essere un regalo non solo originale ma anche utilissimo. Si tratta infatti di una speciale borraccia con sensore che rileva l'assunzione di acqua e che, collegata con lo smartphone tramite l'app, permette di monitorare i livelli di idratazione. In più si illumina per ricordare quando ricaricarla.

Il set per creare il "suo" gin

La solita bottiglia di gin? Macchè! Quest'anno l'idea divertente e originale per il papà, è il kit con cui prepararselo in casa. Nel set DO YOUR GIN si trovano infatti tutti gli ingredienti e gli accessori per creare un gin artigianale. All'interno ginepro fresco, nove spezie diverse, due bottiglie di vetro con etichetta da personalizzare e tre suggerimenti di ricette. L'unico extra di cui avrà bisogno è una bottiglia di vodka.

La mug da personalizzare con i mattoncini colorati

Per il papà che nel cuore è rimasto un po' bambino, ecco l'idea originale e divertente. Si tratta di una tazza che può essere personalizzata con l'aggiunta dei classici mattoncini colorati. Disponibile in 5 colori diversi, potrà tenerela anche sulla scrivania come simpatico portapenne... o come anti stress, divertendosi a trasformarla tutte le volte che vuole!

La bottiglia di Prosecco con dedica

Una bottiglia di prosecco è una sempre una buona idea ma per puntare su qualcosa di un po' diverso dal solito, sceglila quest'anno con una dedica speciale per il papà! Quella di Bottle-Up è la scelta giusta perché contiene Spumante Extra Dry DOC di ottima qualità ed è arricchita da una divertente etichetta che rende omaggio al papà.

Il grembiule spiritoso

Se il papà ama passare il suo tempo libero ai fornelli, invece, l'idea regalo giusta può essere il grembiule con la divertente stampa a tema Superman... anzi SuperDad. Interamente Made in Italy, oltre ad essere simpaticissimo ha anche un prezzo decisamente contenuto.

Il caricabatterie divertente

Il papà si ritrova sempre con lil cellulare scarico? È arrivato il momento di regalargli un caricabatteria portatile: il più originale è senza dubbio quello di Mojipower che alla potenza di carica di 2600 mAh unisce un design divertente a forma di astronauta. Compatto e perfetto per essere portato sempre con sé, è dotato di presa USB ed è compatibile con tutti gli smartphone.

Il blocchetto di coupon dedicati

Infine un'idea low cost ma anche originale, è il blocchetto di coupon settimanali che il papà potrà utilizzare tutte le volte che vuole. I voucher precompilati sono validi infatti per ben 52 attività e benefit che includono piccoli aiuti domestici e momenti da trascorrere insieme. Il papà non dovrà far altro che scegliere quale giocarsi!

