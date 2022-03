Per i ritardatari ecco le idee regalo per la festa del papà con spedizione veloce per fare una sorpresa simpatica al papà

Regali last minute per la festa del papà

La festa del papà è sempre un bel momento di condivisione da festeggiare a tutte le età, ed è bello celebrarla con un regalo, che sia pensato su misura, divertente e magari ironico, o che si tratti di un regalo importante.

Su The Wom trovi tante idee per i regali della festa del papà da acquistare rigorosamente online, ma se ti sei ridotta all'ultimo momento in questa selezione trovi 10 idee con spedizione veloce, per fare perfetti regali last minute per la festa del papà.

Se sei in cerca di regali per il papà dai un'occhiata anche alle nostre guide precedenti:

Di seguito 10 ispirazioni per i regali last minute al papà.

Il regalo utile: spazzolino elettrico

Tecnologia e selfcare uniti in un solo oggetto: lo spazzolino elettrico super accessoriato di Oral B è un must dei regali utili.

Il regalo benessere: massaggiatore plantare

Cosa c'è di più godurioso di un massaggio ai piedi? Probabilmente la possibilità di poterlo fare davvero quando vuoi, in ogni momento della giornata e direttamente a casa. Questo massaggiatore plantare riproduce un massaggio Shiatsu e non può che conquistare chiunque.

Il regalo per appassionati: la Bibbia del BBQ

Se il papà è appassionato di barbecue e ha già tutta l'attrezzatura ecco il regalo perfetto: una guida piena di spunti e consigli, dove sicuramente troverà qualcosa di utile per affinare la sua arte.

Il regalo multiuso: la penna 9 in 1

Se hai un papà amante degli accessori curiosi e dei lavoretti in casa ecco la penna multiuso 9 in 1, che oltre a essere una penna è anche un cacciavite, una livella, una luce Usb e...a lui scoprire le altre!

Il regalo per amanti del vino: cavatappi elettrico

Se hai un papà appassionato di vino controlla prima che non lo possieda già: il cavatappi elettrico con ricarica a USB è una chicca imperdibile ed è anche un regalo super utile.

Il regalo beauty: l'idratante viso

Cominciamo a sdoganare gli stereotipi: anche la pelle dell'uomo ha bisogno di essere idratata, e se il tuo babbo apprezza qualche prodottino beauty ecco una buona idea dal profumo super vitaminico.

Il regalo simpatico: il gioco Jenga

Ecco il regalo perfetto per il papà amante delle lunghe serate con gli amici in casa in compagnia di un buon gioco da tavola. Jenga è un gioco divertente nella sua semplicità e che è adatto davvero a tutte le età, da fare con la famiglia o con gli amici.

Il regalo experience: Smartbox cantine d'Italia

Per il babbo appassionato di enogastronomia che adora le gite fuori porta ecco una Smartbox davvero particolare, con più di 200 experience di degustazione in cantine italiane tra cui scegliere.

Il regalo per freddolosi: i calzini di Alpaca

Se vuoi fare un regalo piccolo ma utile, e che sia anche una calda coccola allo stesso tempo, ecco un'idea super classica da impacchettare con tanto amore: i caldissimi calzini in Alpaca.

Il regalo outdoor: kit giardinaggio

Se il tuo papà ha sviluppato la passione per le piante in balcone, per il giardino o per l'orto è ora di regalargli un kit con tutto quello che gli serve: in questo oltre agli attrezzi ci sono i guanti da giardinaggio e un comodissimo grembiule porta tutto.

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.