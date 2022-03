Q uel che conta è il pensiero, soprattutto quando il budget a disposizione non è enorme: ecco una raccolta di idee economiche per un regalo low budget e di sicuro successo per la festa della mamma

Trovare l'idea giusta per fare regali economici per la festa della mamma a volte è purtroppo una necessità, di cui però possiamo far virtù. E infatti non è vero che non si possano fare regali originali per la mamma che siano anche indovinati con un piccolo budget.

Lo sappiamo bene, è l'idea dietro un regalo ciò che conta davvero. Ecco perché se credi di dover rinunciare ai regali per la festa della mamma per mancanza di budget sei sulla strada sbagliata. Sono tantissime le idee regalo low cost per la festa della mamma che ti permetteranno di scegliere un pensiero speciale senza spendere molto.

Dalla coccola dolcissima a base di cioccolato, un grande classico, al dono personalizzato, ecco una selezione speciale con tante ispirazioni. Perché in fondo ciò che fa sorridere ogni mamma è semplicemente questo: sapere che la amiamo e la stiamo pensando.

Il regalo simpatico per la mamma chef

Una buffa zampa per una mamma orsa dolcissima, regina dei fornelli e soprattutto maga delle nostre ricette del cuore. I guanti da forno di design a forma di zampa portano il buon umore in cucina e scateneranno risate da parte di tutti con una perfetta combinazione di praticità e umorismo. L'idea creativa per mettere allegria alla routine quotidiana.

L'idea regalo golosa

Tre strati di piacere con le praline di cioccolato fondente al 72% di cacao con crema ai frutti rossi: il pensiero per una pausa di relax, da portare in borsa e condividere con i colleghi dell'ufficio. Golosi da assaggiare ed eleganti da regalare, gli Scrigni Vialetto sono disponibili in tante varianti. Prova Le Passioni di Lamberto, al fondente con estratti di fiori di Melissa e Lavanda, oppure i Tesori di Famiglia con gusti assortiti, o ancora I Segreti di Orazio, a base di tartufi alle nocciole.

La lampada ironica

Quante volte te l'ha urlato, mentre litigavate? Questa casa non è un albergo! No, non lo è: quando arriviamo da mamma siamo nel posto più lussuoso che possiamo desiderare, perché lì alberga la dolcezza dell'abbraccio più vero e anche un semplice panino ha un gusto unico, quello dell'amore. E allora un po' per gioco, un po' con ironia, cosa ne dici di questa lampada led a tema "hotel dalla mamma"?

La cornice romantica

Non c'è nulla come la semplicità di una cornice per dare al cuore e alla mente l'occasione di un ricordo da tenere sempre vicino, ogni giorno. Quello che è davvero speciale è la fotografia che sceglierai di inserire: l'emblema di un momento unico, insieme. Pratica, facile da pulire e con una decorazione in legno a tema, questa cornice da tavolo, perfetta per le foto orizzontali, è il pensiero d'affetto che farà sorridere ogni mamma.

La lampada effetto cromoterapia

Dalle forme essenziali e il colore bianco, questa lampada a fungo presenta tre diversi livelli di intensità e donerà alla camera da letto una dolce tonalità soffusa, perfetta per la lettura e i momenti da dedicare alla calme attività della sera. Non solo, infatti sono disponibili i colori verde, azzurro, viola, fucsia, rosso, blu e giallo: è possibile selezionare una luce fissa, scegliere una delle sfumature oppure passare da una luce all'altra come in un allegro caleidoscopio colorato. Per un bagno nella cromoterapia capace di rigenerare i sensi e portare allegria nella notte.

Per la mamma amante della musica

La mamma in questione è tecnologica e ama la musica? Ecco il regalo perfetto: una canzone in formato... plexiglass. Ti basterà scegliere una fotografia e inviarla insieme a una preferenza riguardo al carattere e al colore: scansionando con Spotify il codice generato per te, avrete un brano che vi ricorderà per sempre un momento tutto vostro. Una dedica decisamente speciale per una mamma fuori dal comune.

PORTACHIAVI PER LA MAMMA

Il regalo giusto a volte è un piccolo dono... con un tocco in più: una cosa da niente, ma che utilizziamo tutti i giorni, come il portachiavi, l'oggetto che sta sempre in borsa, o in tasca, e rappresenta "casa". In questo caso si tratta di un prodotto realizzato in lega di metallo, resistente e senza rischio di ruggine o deformazione. Il pensiero speciale è la dedica, incisa sulla superficie: "sei la migliore mamma del mondo, ti voglio bene sempre e per sempre", parole magiche che bastano a risollevare l'umore anche nella peggiore delle giornate.

Il rubinetto fantasia

Un po' come in una spa, l'acqua diventa gioco e supporto sensoriale. Con la luce LED a tre colori per il rubinetto dell'acqua il lavandino prende nuove sfumature. Un rubinetto intelligente utile per un'illuminazione soft durante la notte e in grado di trasformare l'acqua in una cascata scintillante. Un'idea funzionale con un occhio per la praticità che non dimentica il piacere ludico.

L'OLIO DI BELLEZZA

Biologico, puro e spremuto a freddo: l'olio di ricino può essere utilizzato per la pelle, ma anche su capelli, ciglia e sopracciglia. Rinforza le unghie e aiuta la crescita grazie alle sue numerose proprietà. Ideale per le mamme che amano i prodotti naturali e prendersi cura della propria bellezza in maniera dolce, con un'attenzione speciale verso l'ambiente, la natura e la salute. Puro o diluito inaltri oli vegetali, può essere utilizzato con efficacia per il contorno occhi effettuando un leggero massaggio quotidiano. Inoltre, aiuta a ridurre le imperfezioni dell'epidermide e ha un effetto lifting.

