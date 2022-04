P er te che ami l'ambiente e scegli di essere green ogni giorno, ecco una selezione di idee ecologiche da utilizzare o regalare

Regali ecologici

Essere green è uno stile di vita, e lo è sempre di più, e questo vale anche e soprattutto quando si cerca di fare regali ecologici.

Significa avere un occhio di attenzione in più per l'ambiente, ma anche iniziare a chiedersi come è stato prodotto ciò che utilizziamo. Non sempre è semplice, perché spesso questa ricerca implica più fatica e... qualche no.

Scovare regali ecologici e ecosostenibili non è sempre facilissimo, ma è proprio a partire da questi piccoli gesti che inizia il cambiamento. In più se la persona destinataria del regalo è molto attenta a questi temi fare attenzione alla sostenibilità dell'acquisto è doppiamente importante.

Idee regalo ecologiche

Cominciamo col dire che per facilitare il lavoro dobbiamo sapere bene cosa stiamo cercando e dove cercarlo. Teniamo sempre presente che perchè un acquisto sia ecologico i fattori che possiamo considerare sono davvero tanti, ma i più immediati da attenzionare sono questi:

packaging minimale e comunque riciclabile

uso di materiali naturali o di materiali riclicati nella produzione

o di materiali riclicati nella produzione procedure di produzione a basso impatto ambientale

oggetti che possono essere riciclati o smaltiti in modo virtuoso

oggetti riutilizzabili, o che sostituiscono oggetti usa e getta

Queste sono le caratteristiche da tenere d'occhio.

Per facilitare la ricerca moltissimi e-commerce segnalano i prodotti sostenibili. Amazon ad esempio ha creato l'etichetta Climate Pledge Friendly he identifica quelli dotati di una o più delle 23 diverse certificazioni di sostenibilità idonee a preservare l’ambiente. In più ha anche creato il brand Aware, che identifica prodotti a emissioni zero e certificati Climate Pledge Friendly.

BEAUTY ROUTINE ECO

Uno shampo, ma in versione saponetta: pratico da usare e utile anche in viaggio o da portare con sé negli allenamenti sportivi, questa formulazione contribuisce a diminuire l'utilizzo di acqua della fonte. Realizzata senza ingredienti di origine animale, la saponetta di shampoo rinforzante contiene olio di avocado biologico e olio d’oliva Fairtrade: è certificato emissioni zero da ClimatePartner.

BUONA NOTTE IN COTONE BIO

Disponibile in blu navy, grigio o bianco, il set con copripiumino in rasatello da 300 fili in tessuto 100% cotone biologico sarà un morbido abbraccio, ma la sua carezza non si limita al piacere di una riposante buona notte. La certificazione Global Organic Textile Standard accerta che è stato prodotto seguendo rigorosi standard ecologici e sociali, senza sostanze nocive e realizzato in un ambiente di lavoro più sicuro, con un ridotto impatto ambientale. Il set include due copricuscini.

SET ASCIUGAMANI IN COTONE BIO

Ami gli abbinati? La morbida carezza eco ti segue anche in bagno con il set di asciugamani a coste in tessuto 100% cotone biologico, disponibili in blu navy, bianco o grigio. Grazie alla grammatura da 700 g/mq lo spessore è maggiore e garantisce un ottimo assorbimento. Ecologici e qualità, potrai facilmente lavarli in lavatrice a bassa temperatura e abbinarli al tappetino per il bagno, sempre in cotone bio.

FELPA GIACCA IN TESSUTO RICICLATO

Pratica, morbida, utile per ogni uscita o per stare a casa, avvolti in un caldo abbraccio quando fa freddo, ecco la giacca in sherpa, tessuto 100% poliestere riciclato. Il materiale Sherpa imita la trama irregolare della pelle di pecora, utilizzata in Nepal per i vestiti tradizionali, ma è in poliestere, in questo caso realizzato con materiali riciclati.

BORSA SHOPPER IN COTONE

La shopping bag in cotone è un must da tenere sempre in borsa, o in auto. Subito pronta per fare la spesa o portare a casa l'ultimo acquisto, all'occorrenza diventa la compagna giusta per un aperitivo, la gita, il picnic o i libri della biblioteca perché è semplice e perfetta in ogni occasione. Se realizzata in tela naturale ecosostenibile ancora meglio, giusto?

SPUGNA NATURALE ECO

Conosci le spugne Konjac? Porose al tatto, aiutano a detergere la pelle con un dolce effetto scrub. Questa spugna è ottenuta da una pianta utilizzata dalla tradizione delle donne orientali: il Konjac, un tubero diffuso in Asia che cresce selvatico là dove l'aria è più pura, fra i rilievi delle montagne. Si tratta di un prodotto naturale e biodegradabile, compostabile. Per utilizzarla basta bagnarla con acqua e una volta terminate le operazioni di pulizia del viso, lasciarla asciugare: dura fino a tre mesi.

BORRACCIA PIEGHEVOLE

La borraccia pieghevole è una morbida bottiglia d'acqua con in più il vantaggio di essere flessibile e retrattile oltre al fatto, naturalmente, di poter essere riutilizzata. Realizzata in silicone alimentare senza BPA/Bisfenolo A, risulta ideale durante i viaggi, nelle escursioni, ma anche in città e con i bambini, per avere la propria riserva d'acqua sempre con sè, pronta da ricaricare.

MATITE IN CARTA RICICLATA

Sai che anche una semplice matita può diventare eco? Le matite in carta riciclata di giornale sono senza legno! Sì, perché non pensiamo al fatto che per produrre quella che ci sembra una semplice e innocente matita servono enormi quantità di alberi, che ogni giorno vengono abbattuti per soddisfare le richieste della produzione.

DISCHETTI STRUCCANTI LAVABILI

Fabbricati in bambù e cotone, i dischetti per il trucco riutilizzabili sono l'idea giusta per un piccolo dono eco o da tenere nell'armadietto del bagno, sempre pronti all'uso e facili da lavare. Lo spreco di carta nel mondo costituisce un problema gravissimo, ecco perché contrastarlo è fondamentale anche nei piccoli gesti quotidiani: moltiplicata per ogni persona anche una semplice azione come questa diventa un'onda in grado di produrre cambiamento. Contrastare l'usa e getta, soprattutto quando ci troviamo fra le pareti di casa, è uno stile di vita: inizia a far caso a ciò che puoi migliorare grazie alle tue scelte di ogni giorno.

LA COPPETTA MESTRUALE

Si tratta di un regalo che idealmente sarebbe meglio fare solo se c'è molta confidenza, come può essere con un'amica molto stretta. All'inizio può essere necessario un po' di impegno, soprattutto perché cambiare un'abitudine richiede sempre una fatica mentale, ma basterà un attimo per scoprire che la coppetta mestruale in silicone medicale senza lattice può affiancare i normali assorbenti o addirittura sostituirli del tutto. Ecologico, comoda e sicura, può essere indossata per un numero superiore di ore rispetto a un normale assorbente. Poi, basterà risciacquarla e indossarla di nuovo. Dura a lungo nel tempo, combatte lo spreco di plastica e l'inquinamento, riduce a zero il costo a cui eri abituati per gli assorbenti. Inoltre, ti basterà tenerla in borsa e sarà subito pronta quando ne avrai bisogno.

