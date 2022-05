S copri le ispirazioni che ti fanno sognare e trova l'idea giusta per un dono con il sorriso

Scegliere il regalo di compleanno giusto non è questione di grandi somme, anzi proprio il contrario: non c'è budget che tenga quando non si conoscono i gusti dell'altro. Sì, perché i migliori regali di compleanno capaci di scaldare il cuore e far nascere un sorriso la maggior parte delle volte sono piccoli pensieri che, tuttavia, dentro hanno un segreto speciale: l'ascolto.

Non esiste idea giusta senza ascoltare l'altro: serve spirito di osservazione, capacità di ascoltare la persona e la generosità di saper vedere fra le righe del non detto ciò che il cuore anela. Qui di seguito abbiamo raccolto 10 idee regalo per il compleanno che possono essere adatte a varie categorie di persone.

IL REGALO DI COMPLEANNO GREEN

Una piccola serra idroponica per iniziare a far germinare le piccole piante dell'orto e del giardino direttamente in casa, il set con i semi da piantare o persino una serie di pannelli in lichene, per rivestire una parete di casa e trasformare i soliti muri in una composizione green: una ventata di natura. Per festeggiare la nuova annata con la felicità di una vita più verde.

IL REGALO DI COMPLEANNO PER IL RELAX CORPO-MENTE

Viviamo sempre più immersi nello stress e in corsa con il tempo. Così, giorno dopo giorno continuiamo ad accampare scuse e rimandare ciò che diciamo di volere: stare meglio, prenderci cura di noi stessi. Il compleanno è un ottimo momento per ripartire da zero e trovare, finalmente, spazio per nuove abitudini. Il cambiamento non è stravolgere tutto, ma il coraggio di iniziare con le piccole cose che possono fare la differenza.

IL REGALO DI COMPLEANNO... CHE RISOLVE UN PROBLEMA!

C'è Alexa, ma anche le lampadine intelligenti per la casa, oppure il lettore eBook, le cuffie bluetooth o persino un dispositivo come il portafoglio biometrico, un device che consente di inviare e ricevere criptovalute utilizzabile su smartphone tramite app. Insomma, non è questione se essere o no appassionati di hi-tech. Il fatto è che la tecnologia ci auta a risolvere i problemi di tutti i giorni. La domanda è, quindi: qual è il problema che desideri risolvere? Il dispositivo giusto ti aiuterà a trovare la risposta che cercavi.

REGALI DI COMPLEANNO PER GLI AMANTI DELLA CASA

Non tutti amiamo la casa nello stesso modo, ma soprattutto quando troviamo il nido che avevamo sempre sognato, accade un innamoramento, folle e instantaneo, che ci accomuna. All'improvviso passiamo più tempo fra le pareti di casa: abbiamo voglia di costruire il nostro rifugio, abitarlo, renderlo uno spazio dove creare, riposarsi e trovare conforto. Dall'elettrodomestico utile all'oggetto di design, vince ciò che scalda il cuore.

IDEE REGALO DI COMPLEANNO PER I DISTRATTI

Forse siamo tutti distratti cronici, specialmente in un mondo dove la vita è sempre di corsa. O forse è solo questione di... trovare un modo per organizzarci meglio: un supporto per la memoria. I dispositivi come i localizzatori di chiavi, per esempio, ti aiutano a trovare le chiavi che continui a perdere per casa. E cosa dire della lavagnetta da parete? Fa arredamento ed è anche lo spazio dove lasciare messaggi a tutta la famiglia, dalla spesa al pensiero di buona giornata.

REGALO DI COMPLEANNO CREATIVO

Con la tecnica 5D Diamond Painting, pittura diamantata 5D, l'opera acquista l'iridescenza di un'immagine estremamente brillante, fatta di sfumature luminose date dagli strass colorati, che verranno applicati grazie al retro adesivo. Si tratta di un passatempo antistress con cui far lavorare le mani e il cervello liberando la creatività. Ma non è il solo: potresti sperimentare l'arte del ricamo, knitting, creta, pittura... Che cosa saremmo senza le nostre passioni?

REGALI DI COMPLEANNO PER INIZIARE BENE LA GIORNATA

La giornata inizia dal... buon giorno! Sì, perché uscire di casa col piede giusto può davvero ribaltare le sorti di quello che ci attende durante il giorno. E allora via libera alla selezione di tè buono davvero, capace di portare la magia dell'ultimo viaggio in Oriente e scaldare l'anima; oppure i biscottini da assaporare col caffè, che faranno venire voglia di fare colazione anche a chi di solito la salta. E poi la musica: può trasformarsi in una bellissima idea da regalare. Su un supporto fisico o immateriale, sarà il modo per regalare una colonna sonora personalizzata. Fare dono di un pensiero felice è regalare amore, energia, sorrisi.

IDEE REGALO DI COMPLEANNO PER IL VIAGGIO

Quanta voglia di viaggiare, scoprire nuovi mondi, rilassarsi davanti a un tramonto! Nei periodi in cui si viaggia meno ci ricordiamo quanto il viaggio sia importante per ricaricare il corpo e la mente: ha un effetto rigenerante. Ma proprio nei momenti più sedentari è possibile fare un'altra scoperta, ovvero che viaggiare è soprattutto una questione mentale. A pochi passi da casa un quartiere sconosciuto o un picnic al parco possono trasformarsi in un modo per vedere la solita realtà come l'abbiamo mai vista. Questo è il vero senso del viaggio: trovare un nuovo sguardo sul mondo.

REGALI DI COMPLEANNO PER CHI AMA LA CUCINA

Per chi ha l'anima da chef, oppure... dedicato a chi non cucina proprio mai! Paradossalmente un regalo all'insegna della cucina, come una planetaria o un buon manuale di ricette, potrebbe fare la differenza proprio per chi dice sempre di non avere tempo da passare davanti ai fornelli. Imparare a cucinare è un atto d'amore verso se stessi e non c'è niente come una nuova primavera capace di metterci una pulce nell'orecchio: è ora di prendersi un po' di tempo per sé, per la propria salute, e avere più cura di noi, perché un altro anno è passato. Il corpo ringrazierà.

L'IDEA REGALO DI COMPLEANNO PER CAMBIARE VITA

Cambiare vita, capita di prometterselo prima o poi. In fondo, è il coraggio di trasformare le nostre prospettive e in questo cambiamento di sguardo e posizione trovare una nuova rotta, uno spiraglio che ci permetta di evadere dalla solita routine. Dentro il potere del cambiamento c'è la possibilità di una nuova felicità, di lasciarci ispirare e sentirci vivi: che sia uno strumento musicale da manipolare, come il fatato tamburo etereo, oppure uno smartwatch che ci aiuti a diventare finalmente più disciplinati, l'idea è dietro l'angolo.

