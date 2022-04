P robabilmente una delle occasioni in cui è più difficile fare un regalo: abbiamo raccolto le migliori idee regalo per una cresima

Regali per la cresima

Il sacramento della cresima esiste nella Chiesa cattolica, ortodossa e nella chiesa Anglicana: è il simbolo della discesa dello Spirito Santo. Spesso passa un po' più in sordina rispetto alla Prima Comunione, passaggio obbligato per qualsiasi bambino che riceva un'educazione cattolica e che spesso è accompagnato da festeggiamenti più in pompa magna. Per la cresima invece capita che si aspetti l'età adulta. Tutto questo potrebbe far diventare molto più difficile trovare l'idea giusta per i regali per la cresima.

Di solito chi fa la cresima in giovane età può avere tra i 12 e i 16 anni: il che vuol dire che con ogni probabilità sarai alle prese con il temuto compito di fare un regalo a un pre-adolescente o adolescente. Missione impossibile?

Niente panico: di seguito trovi una selezione di 10 idee per i regali cresima per tutti i gusti. Dai regali più classici e tradizionali, alle ispirazioni per celebrare la cresima con un dono che resterà nel cuore, fino ai regali più smart dedicati agli adolescenti tecnologici.

Dall'album per le foto, un ciondolo importante o un'idea classica come la cornice, ecco alcune.

LA MIA CRESIMA, L'ALBUM

Tradizionale o in versione creativa, arricchito da canti e testi da compilare a mano, l'album ricordo della cresima è l'idea che desidera raccogliere tutte le emozioni di questo giorno importante.

BRACCIALE, SIMBOLO PER LA VITA

Il bracciale rosario, con un simbolo antico da portare al polso, oppure una fascia essenziale, da donna o uomo: l'idea regalo per tutta la vita, da custodire negli anni. Diventerà un piccolo talismano portafortuna.

OROLOGIO, L'IDEA REGALO CLASSICA

La cresima può essere l'occasione giusta per un dono speciale, capace di segnare l'ingresso in un mondo più adulto. Dai modelli più semplici al cronografo elegante con cinturino in acciaio, l'orologio da uomo o da donna segna un traguardo importante.

CORNICE, PER L'EMOZIONE DEL MOMENTO

In argento, con una decorazione simbolica capace di richiamare il momento della cresima, oppure in versione hi-tech, con touch-screen e telecomando: la cornice è un'idea regalo che incontra ogni gusto, perfetta per incorniciare le emozioni di una giornata speciale.

UN CIONDOLO PER LA CRESIMA

Che sia la classica versione a forma di croce, in oro giallo, oppure la delicata sinfonia dei rami intrecciati dell'albero della vita, regalare un ciondolo per la cresima è il dono di un simbolo che resterà negli anni. Un altro simbolo della cresima che potresti scegliere è il tau, la lettera dell'alfabeto greco che ricorda la Croce.

IDEA REGALO HI TECH: IL TABLET

Non ha bisogno di spiegazioni questo oggetto, ormai diventato compagno di studio e lavoro per tanti. Il tablet può essere utile anche a scuola, dalle lezioni a distanza alle ricerche, senza contare l'utilità per la lettura: potrà diventare il supporto giusto per leggere e studiare, scovando articoli nelle banche dati di ogni angolo del mondo.

UN DONO PER CHI AMA LA LETTURA

Il lettore di e-book permette di usufruire di uno schermo adatto per la lettura. Il vantaggio? Libri da tutto il mondo e a un costo economico, senza contare... il peso leggero! Questo non significa rinunciare alla carta, bensì avere un'alternativa utile per la lettura, per esempio per leggere di notte, grazie allo schermo retroilluminato, oppure per trovare volumi facilmente accessibili in altre lingue.

PORTAFOGLIO, L'IDEA PER UN ADOLESCENTE

Il portafoglio deve essere un oggetto speciale perché ci segue ogni giorno: un talismano portafortuna... per l'abbondanza delle nostre finanze! Dal modello classico, in pelle e con scomparti, agli astucci multifunzione in tante varianti di colore, si trasformerà nel regalo del cuore per un adolescente.

UN DONO SPECIALE: L'ANELLO

Esistono tante tipologie di anello... e ognuna fa la felicità! Sì, perché l'anello è un simbolo che attraversa il tempo trasmettendo l'amore e il ricordo di chi lo ha donato.

REGALARE UN LIBRO CON UN PENSIERO FELICE

Hai mai pensato all'idea di un dono che possa ispirare piccole meditazioni sulla vita? Dai libri sulla felicità alla Positivity Gift Jar, con un'affermazione positiva per ogni giorno del mese, i pensieri felici accompagneranno chi li riceve con la dolcezza del cuore, il simbolo di un legame speciale.

