C he cosa regalare a un'amica che sta per diventare mamma? Ecco alcune ispirazioni felici per festeggiare insieme questo momento meraviglioso

Cosa regalare a un'amica incinta

La nascita di un bambino è un momento meraviglioso e se a essere in attesa è una cara amica, ti starai chiedendo quali possono essere i migliori regali per un'amica incinta. Si tratta di un momento di profondo cambiamento capace di trasformare la vita e le giornate insieme all'insegna dell'amore e di una nuova qualità esistenziale. Sì, perché un bambino fa tornare un po' piccoli tutti e all'improvviso si riscopre la bellezza di giocare insieme, godere del tempo e delle relazioni importanti in modo nuovo.

Dunque che cosa regalare all'amica in dolce attesa? Prima di tutto il tuo tempo. Proprio ora è il momento di diventare ancora più alleate: sarai un braccio destro insostituibile in grado di dare una mano alla futura mamma grazie alla tua amicizia. Tu, in cambio, godrai della meraviglia dei figli da "zia", un ruolo meraviglioso. E adesso passiamo ai regali materiali: ecco alcune ispirazioni per celebrare l'attesa della nascita insieme. In più puoi dare un'occhiata anche alle nostre idee regalo per una neomamma.

T-shirt di famiglia!

La maglietta abbinata per bebè, mamma e papà: un'idea che fa sorridere e non potrà non piacere. Invece della t-shirt per i più piccoli c'è l'opzione body, tenerissima. Decorata con frasi scherzose o un disegno d'effetto è un pensiero divertente: se desideri una creazione unica puoi scegliere tu delle semplici magliette e farle personalizzare con una dedica che solo voi capirete.

Camicia da notte per il parto

Scordiamoci i modelli di un tempo, che facevano sentire signore goffe e antiquate: oggi la camicia da notte per il parto può essere semplice, sbarazzina, in puro cotone e... estremamente strategica. Grazie ai bottoni e alla pratica scollatura servirà anche una volta a casa, comoda per l'allattamente. Inoltre, i colori e la vestibilità trasformista la renderanno facile da usare come grazioso abitino da casa. Un regalo utile che non si scorderà mai perché ciò che si veste per il parto segna un momento indelebile.

Olio vegetale per il massaggio

Ovviamente, l'olio vegetale: di buona qualità e origine naturale, è un must. L'olio di mandorle è un classico, perché ricco di vitamina E e ottimo per mantenere la pelle elasticizzata. Il massaggio perineale viene consigliato alle future mamme da ogni ostetrica in gravidanza, ma l'olio vegetale in generale è utile anche per massaggiare e nutrire la pelle durante la doccia o il bagno, oltre a essere più pratico e più veloce rispetto all'applicazione della solita crema.

Borsa fasciatoio

Con l'arrivo di un neonato c'è bisogno di più spazio, questo è sicuro: anche in borsa! Ecco perché la borsa fasciatoio diventa un'idea pratica e bella capace di migliorare i piccoli e grandi spostamenti. Basterà inserire qualche cambio, body, pannolini e piccoli oggetti come una borraccia e un libro: il vantaggio della borsa fasciatoio è che consente di uscire di casa anche all'ultimo secondo senza dover pensare a ogni volta a tutto ciò che potrebbe servirci. Sarà sufficiente lasciarla all'ingresso, già pronta per la prossima passeggiata. Un'idea semplice e smart.

Borraccia... per ricordarsi di bere!

A volte ci dimentichiamo completamente che dovremmo bere l'equivalente (almeno) di otto bicchieri d'acqua al giorno, se non di più. In gravidanza bere molta acqua è particolarmente importante: cosa ne dici una borraccia con funzione di thermos? Coloratissima, simpatica e utile, aiuterà a portare sempre con sé acqua, o una deliziosa tisana profumata. Senza contare che, una volta più grande, sarà utile anche per il piccolo perché con i bambini, infinitamente più saggi di noi adulti rispetto alle buone abitudini per la salute, è sempre utile avere un contenitore pronto all'uso con acqua fresca.

Vestitini per neonati

La tutina o il body sono un regalo classico fra i doni per la nascita. Un consiglio? Sappi che ogni futuro genitore riceve una quantità indescrivibile di vestitini, ma... soprattutto per i primi mesi. Se vuoi fare la differenza regala qualcosa che il piccolo o la piccola potranno indossare a distanza di tempo: scegli una taglia più grande. Ottime anche le idee per sei mesi o un anno d'età, nessuno di solito si spinge così in là invece a quell'epoca serviranno certamente nuovi vestitini. Unica avvertenza: tieni conto della stagione. Magliettine e pantaloni tipo tuta invdce sono una certezza, perché di solito vengono utilizzati tutto l'anno.

Fornitura di... pannolini!

Ovvio, nessuno pensa mai quanto può essere semplice e vincente l'idea di regalare una buona fornitura di pannolini. Serviranno! Online trovi prezzi competiti e brand di qualità, anche per pelli sensibili o specifici a seconda dell'età. Ricorda di scegliere in base a mese e peso del bambino. I genitori te ne saranno grati.

Pannolini lavabili

Un'idea ecologica che fa bene al mondo è la scelta dei pannolini lavabili. Prima di investire una cifra in un set assortito può essere strategico sperimentare nel concreto. Online esiste l'opzione di simpatici modelli a buon prezzo che potranno offrire l'occasione per un regalo originale, ottimo per sperimentare se questa è la scelta che si desidera. A parte si possono acquistare veline e assorbenti da aggiungere agli strati del pannolino. I pannolini lavabile anche come scelta non esclusiva potranno comunque servire in un momento di necessità, o da alternare con gli usa e getta, per esempio quando il bambino inizierà a fare pipì da solo.

Diario di una mamma

Dalla cornice dove inserire la prima ecografia all'agenda da compilare con tante informazioni sul nuovo nato, il diario è un'idea che accompagna il tempo e ci aiuta a fermarlo. Sì, perché i momenti insieme ai propri figli volano, questo è quello che dirà ogni genitore. Fermarsi a fare foto, scrivere un pensiero o annotare la riflessione di oggi è un investimento. A distanza di anni sarà un dono meraviglioso, per i genitori e per i figli, che da grandi, come tutti, diventeranno curiosi della propria storia.

