I l momento del tè è un rito ed è un trend sempre più diffuso: se anche tu ami fare pausa in modo speciale ecco una selezione di accessori di cui non potrai fare a meno

Il tè è un rito sempre più di tendenza. Non ha certamente a che fare solo con la sete o con un momento di pausa. Ritagliarsi lo spazio per un tè è concedersi il tempo per una meditazione di cui sorseggiare l'aroma con calma: aroma che è il senso stesso della vita, fluttuante di pensieri, capace di stop e riprese.

Per appagare i sensi durante il momento del tè un dato fondamentale è la qualità degli ingredienti: miscele preziose, fiori selvatici e la semplicità dell'acqua, capace di trasformare la materia in una ricetta per il benessere del corpo e dell'anima. In più, ci sono tutte le chicche e gli accessori che aggiungono bellezza all'esistenza e che ci ricordano di quanto abbiamo bisogno di poesia nel quotidiano. Cucchiaini dalle forme inedite, set da viaggio e antiche teiere tradizionali, ecco una selezione di elementi utili per preparare il tè di cui i veri appassionati non potranno più fare a meno. Idee regalo perfette per gli amanti del rito del té, ma anche per adorabili auto-regali.

Il servizio di tazzine di design

Il servizio da tè Naked girls in 12 pezzi - Pols Potten è un prodotto ideato dall'illustratrice Esther Horchner e comprende quattro tazze, quattro cucchiai e quattro piattini. Una figura femminile nuda, che si immerge e gode il piacere dell'acqua unisce il tema del bagno al rito dell'infuso aggiungendo delicata ironia a questo momento. Un modo per reinventare la porcellana all'insegna del gioco e trasformare il servizio nello spunto per una collezione di design.

Teiera "Naked girls"

Naturalmente alla collezione di tazze "Naked girls" non può mancare la teiera, protagonista della tavola. Realizzato in ceramica bianca con una lavorazione artigianale, questo oggetto presenta all'interno una decorazione dipinta a mano ed è prodotto in serie limitata. Ogni pezzo è unico: ispirato a linee essenziali, ecco l'idea per un servizio in porcellana "come una volta" reinventato e trasformato attraverso la fantasia dell'artista.

La teiera con infusore

Pratica e bella, la teiera dotata di infusore diventerà la compagna di ogni pomeriggio, ideale per il rito del tè o per il momento della pausa con l'infuso di fiori. Progettata in modo da risultare versatile e funzionale, sarà vincente anche dopo anni di utilizzo: contiene fino a cinque tazze per una capacità pari a 1,2 litri e può essere comodamente lavata in lavastoviglie grazie al vetro borosilicato termoresistente.

Il cofanetto di té pregiati

Tè e non solo, con il cofanetto Angelica potrai gustare i più pregiati tè e le tisane assortite per scoprire l'aroma perfetto per ogni momento della giornata. Zenzero, vaniglia, goji, liquirizia, arancia, mora, cannella e tante altre: ti basta una tazza di acqua bollente e 3 minuti di infusione per apprezzare al meglio il tuo mix di erbe. Da assaporare a casa o portare al lavoro per una pausa tutto relax.

Tazza termica da viaggio

La tazza termica ti permetterà di portare sempre con te il tuo tè preferito, il caffè o l'infuso. Può essere utile in viaggio oppure diventare un'abitudine utile per la quotidianità, nei tragitti o per la pausa sul posto di lavoro. Rivestita con polvere opaca, il coperchio a vite e la guarnizione in silicone con cui è progettata riducono al minimo il rischio di perdite e fuoriuscite, l'ideale per seguirti nei tuoi spostamenti senza stress. Grazie al design a tenuta stagna mantiene la temperatura ed è facile da pulire.

Il servizio da té in ghisa

Perché utilizzare una teiera in ghisa? Oltre al fatto di poter essere riscaldata anche su un piano come quello della stufa a legna, il vantaggio è che è praticamente indistruttibile e mantiene il calore a lungo. Non va utilizzata sulla fiamma viva, né nel microonde: questa antica tecnica di lavorazione, diffusa in Cina e Giappone, trasforma il tè in un vero e proprio rito. Per lavare la teiera basterà risciacquare con acqua e asciugare con un panno, senza sapone.

Il bollitore tattico

Acqua pronta in un attimo con il bollitore elettrico: non dovrai più aspettare, finalmente il tè e tutti gli infusi che desideri saranno subito in tazza. Quando l'acqua raggiunge la temperatura di ebollizione il dispositivo si spegne automaticamente: un'ottima idea per tutte le volte in cui ti servirà acqua calda velocemente, pasta o zuppa compresa. Di seguito una selezione di bollitori per tutti i gusti

La teiera retro

Subisci il fascino delle chicche come il servizio bello della nonna? Ecco l'idea per una porcellana d'autore immaginata in una veste nuova all'insegna del colore. Eccentrico e fuori dal convenzionale, questo pezzo in ceramica è decorato con colori luminosi e ispirazione in stile rococò. Potrai unire la teiera a tazzine e piattini multicolori con forme e stili diversi per creare una tavola decisamente originale e allegra.

La selezione di té con fiori commestibili

Melograno, fragola, bacche di acai, arancia, cannella, mela, vaniglia: i gusti sono tantissimi. Ma non solo, queste selezioni di tè costituiscono una piccola opera d'arte creativa perché in ognuna le foglie di tè verde sono state legate a mano insieme a una selezione di fiori commestibili. Mentre lo lasci in infusione vedrai apparire un fiore che gradualmente sboccia. Così composta, la sfera diventa una miscela per un'idea regalo originale, da gustare in famiglia o insieme agli amici per rendere l'infuso un momento speciale.

Il set da té marocchino

In Medio Oriente rifiutare un tè equivale a un atto di grave scortesia. Davanti a un bicchiere di tè profumato alla menta si contratta, discute, si sogna e ci si rilassa. Ecco un ottimo motivo per avere in casa un autentico set da tè marocchino: con la fragranza del tè tradizionale e qualche rametto di menta fresca porterai fra le pareti della tua dimora la magia del mondo delle Mille e una notte.

Il set da té da viaggio

Teiera, quattro tazze da tè, baccello, canovaccio e una borsa da viaggio, ecco un piccolo set portatile per godersi il momento del tè anche in viaggio, al lavoro o durante un picnic all'aperto, specialmente quando la bella stagione è in arrivo. Ideale per un regalo originale e dedicato ai veri amanti del tè, questo set in ceramica è decorato con un elegante motivo con fiori di ciliegio.

CUCCHIAINI A TEMA

Insieme al set giusto non possono mancare i cucchiaini da tè e se la forma ha in più un design unico a forma di cuore allora non si può proprio dire no: il buon umore è assicurato. Alessi Big Love propone questo set di quattro cucchiaini da tè in acciaio inossidabile per un'idea progettata dalla designer blognese Miriam Mirri, un pensiero unico per rendere speciale ogni giorno.

