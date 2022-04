S copri come far felice chi ama la cancelleria. Una selezione di piccoli oggetti utili per dare sfogo alla creatività e tuffarci nella nostra attività preferita: la scrittura!

Regali per amanti della scrittura

Se hai un'amica che ama scrivere farle un regalo potrebbe essere semplicissimo: la cancelleria è infatti uno di quei settori che offrono tantissime idee originali e sfiziose per fare regali. Inoltre chi è un po' grafomane tende a non nasconderlo: quindi individuare i regali per gli amanti della scrittura e della cancelleria è abbastanza semplice.

Scrivere di solito è una passione che nasce nell'infanzia, quando ci emozionava sfiorare l'astuccio nuovo e i quaderni bianchi, pronti per essere utilizzati. Se il profumo della carta, la meraviglia dei colori e i piccoli taccuini da tenere in borsa ti fanno felice ancora oggi, ecco alcune idee regalo per te o le persone più care.

Gli oggetti di cancelleria sono un tipo di regalo perfetto quando devi fare un regalo piccolo ma che lasci il segno, ideale se devi fare regali di Natale, di compleanno, o per i regali per la festa della mamma. Scorri la nostra selezione e scegli l'idea che ti piace di più.

Quaderni

Che sia per il piacere della scrittura a mano o per prendere appunti durante la prossima riunione di lavoro, il quaderno è il compagno da portare sempre con sé nel viaggio della scrittura. I quaderni non bastano davvero mai per chi ama scrivere, e ci si può sbizzarrire nello scegliere quelli più basic, o spiralati, o con copertine particolari e accattivanti.

Le penne gel

Un po' per scrivere, un po' per disegnare, perché anche la scrittura possa diventare coloratissima ed esprimersi attraverso le mille sfumature delle nostre emozioni. Con le penne gel l'inchiostro ha la fluidità giusta per scrivere e disegnare a lungo, senza fatica. Assomiglia alla penna stilo, ma con il comfort di un'impugnatura facile da utilizzare ovunque e richiudere in fretta: l'accessorio da tenere nell'astuccio. Porterà il buon umore anche in ufficio.

Il taccuino tascabile

Mai più senza: il taccuino tascabile Clairefontaine raccoglie i tuoi pensieri, le cose da fare, una poesia da ricordare o la lista della spesa. Ti seguirà ovunque perché è piccolo-piccolo, ma grande quanto basta per diventare il testimone delle tue giornate e dei progetti di vita a cui desideri dare forma. Prodotto da questa azienda storica che esiste da 160 anni, è pratico ed elegante, con i fogli bianchi: perfetto per prendere appunti o disegnare in libertà.

CUSTODIA OUTDOOR

Ti è mai capitato di non saper proprio dove riporre il tuo inseparabile taccuino? Se anche tu sei una di quelle persone che non esce di casa senza la sua agenda o il quadernetto dove prendere appunti, ecco una soluzione utile: la custodia con cinghia per il trasporto e cerniera zip è un astuccio outdoor resistente all'acqua che ti consentirà di portare mappe, libro e taccuino. Progettata per le arrampicate di montagna, all'occorrenza diventa una pratica borsa-astuccio in grado di seguirti ovunque.

L'astuccio per le penne

Resistente, pratico da lavare e in grado di durare a lungo, totalmente vegan, creato senza alcun prodotto di origine animale: l'astuccio Eastpak ci fa tornare un po' sui banchi di scuola, ma è perfetto anche in ufficio, portare in università o da tenere in borsa perché ha una bellezza sobria ed essenziale. Tu di quale colore lo sceglierai? Le fantasie sono tantissime e ci fanno sognare... perché non collezionarle?

Le matite colorate

Se i vecchi tempi della scuola ti hanno lasciato con la nostalgia delle grandi scatole di pastelli, è il momento di riprendere in mano la tua creatività ed esercitare nuove abilità. Con le matite colorate professionali avrai un set super fornito per scrivere, disegnare e colorare: tantissimi colori acquarellabili e una morbida custodia per portarli con te ovunque.

Gli evidenziatori

Anche tu subivi il fascino degli evidenziatori? Adesso puoi averne un'intera collezione. Il set Evidenziatore STABILO BOSS offre quindici diverse colorazioni con inchiostro a base d'acqua, dai colori classici a nuove sfumature fluorescenti che prendono ispirazione dai pastelli. Un grande classico da tenere nell'astuccio e regalare agli amici che amano colorare le pagine per studiare meglio e non solo

La lavagna da tavolo

Ami prendere appunti sempre e ovunque? Forse non l'avevi ancora vista, ma sappi che esiste una lavagna da tavolo che potrai posizionare direttamente sulla tua scrivania e trasportare facilmente anche a casa, dove segnare la lista di cose da fare oggi e spuntare mano a mano. Una compagna di lavoro preziosa, in vetro, dove scrivere con i pennarelli: sarà un blocco per gli appunti riscrivibile ed elegante, o all'occorrenza, un tappetino per computer.

Le penne più classiche in confezione regalo

Inventata nel 1945, Bic è la penna a sfera più celebre al mondo ed è un grande classico per gli appassionati di scrittura. Il motivo è semplice, proprio come lei: ci aiuta a scrivere in maniera fluida, senza sbavature. Non perde inchiostro, è leggera, economica e oggi esiste in tante varianti di colore. Con la Bic si può anche disegnare, non esistono limiti alla creatività. Se ti sembrano un po' banali come regali per amanti della scrittura, sappi che oggi trovi in commercio bellissime edizioni regalo con scatole di latta decorata e non solo: dai un'occhiata alla selezione qui sotto:

TASTIERA PORTATILE

Ecco l'accessorio che potrà essere utile a te che ami utilizzare lo smartphone anche per prendere appunti e scrivere. Con la tastiera bluetooth pieghevole con touchpad avrai un dispositivo portatile facile da tenere in borsa o nello zaino e portare ovunque, dal divano al posto di lavoro. Compatibile con i più noti sistemi operativi, è l'ideale per scrivere a lungo senza fatica evitando di sovraccaricare polsi e articolazioni.

