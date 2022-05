Piccole idee per fare regali a chi ama la cultura nipponica e andare alla scoperta del Sol Levante

Per fare un regalo davvero giusto la strategia migliore è basarsi sulle passioni più evidenti del destinatario: se devote fare regali a un amante del Giappone siete capitati nel luogo giusto.

Il Giappone, patria di manga e anime, territorio magico dove andare alla scoperta di cerimonie antiche riesce ad appassionare tantissime persone. Saranno forse le profonde differenze culturali con l'occidente, le suggestive tradizioni millenarie, le espressioni così peculiari di una cultura e di un'estetica davvero uniche al mondo.

Fatto sta che se si parla di oggetti o accessori ispirati al Giappone la scelta è davvero vasta, e anche decisamente sfiziosa. Dal sushi ai piccoli oggetti come le campane a vento, passando per libri e manga, in questo articolo abbiamo raccolto alcune idee regalo per gli amanti del Giappone e dalla sua millenaria cultura.

SUSHI TIME

Un kit di cucina dotato di bacchette, vassoi, tappetini in bambù e tutto quanto occorre per imparare l'arte di preparare il sushi, cosa ne dici? Dagli utensili per la preparazione alla guida step by step, ecco l'idea per cimentarsi nella cucina nipponica assaporando un frammento di Giappone... ovunque!

DALL'ORIENTE UN MAGICO INFUSO

Un set per il tè con vassoio e piccole tazze in ceramica, come nella tradizionale orientale, sarà un dono da riutilizzare ogni giorno, un pensiero felice nel bel mezzo delle cose da fare. Un'idea originale è il set da viaggio, con il barattolo per il tè, tazzine e teiera in una pratica borsa da portare ovunque.

T-SHIRT A TEMA

Dal sushi ai guerrieri samurai, la t-shirt è un'idea regalo che non può non piacere. Adatta per ogni occasione, è il capo che tutti abbiamo nell'armadio e in questo caso è personalizzata con la propria passione... il Giappone!

NON DIRE SUSHI SENZA... BACCHETTE!

Le bacchette per il sushi possono avere forma e colori molti diversi fra loro. Per chi ama la cucina orientale è impossibile non avere le proprie, pronte all'uso nel cassetto della cucina e... persino divertirsi a collezionarle!

CAMPANE A VENTO

Il suono delle campane a vento si diffonde in tutto il giardino portando lontano le sinfonie create dal vento. In Estremo Oriente da tempo immemorabile vengono poste di fianco alla porta di casa in segno di buon auspicio per proteggere chi entra.

UN LIBRO SUL GIAPPONE

Per chi ama il Giappone sarà un tuffo in una cultura da scoprire attraverso l'arte, le leggende antiche, le illustrazioni, la storia: decidi tu il tema. Un libro è l'idea che farà felice chi desidera saperne di più sul Sol Levante.

PER FARE PAUSA... COME IN ORIENTE

Il tè verde che cresce nella regione di Kyoto ha una lunga tradizione. Dopo essere stato lavorato e aver viaggiato attraverso l'Asia arriva fino in Europa, fra le pareti di casa, per darti un assaggio di Oriente durante la prossima pausa. Da condividere con i vicini di scrivania.

FRA ANIME E MANGA

Il mondo del fumetto in Giappone è sterminato. Il termine "manga" letteralmente significa "ascolta" e può indicare tantissimi generi. L'idea regalo? Un libro per saperne di più sulla storia del fumetto giapponese o persino un kit per imparare a fare schizzi e disegnare in stile manga.

HAIKU, UNA POESIA ANTICA

Il testo degli haiku racconta una poesia lieve e antichissima. Si tratta di poemi brevi nati dalla contemplazione della natura, ognuno con un riferimento alla stagione dell'anno: un pensiero da tenere sul comodino e trasformare in meditazione.

L'ARTE DEL BONSAI

La parola "bonsai" è un'altra parola giapponese ora diventata una tradizione adottata dal mondo intero. Letteralmente il significato di questo termine è "piantato in vaso" e di questo si tratta: la magia di un albero in miniatura da crescere giorno per giorno, un'arte capace di attraversare il tempo. Anche questo è Giappone.

