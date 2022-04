P er noi, con gli amici o in famiglia, il vino segna il momento della condivisione, un frammento di tempo prezioso da celebrare insieme

Regali per gli amanti del vino

Muoversi nell'ambito di gusti e passioni è il modo migliore per fare un regalo indovinato e apprezzato. E proprio per questo in questo articolo abbiamo scovato le migliori regali per amanti del vino. Si sa, il settore enogastronomico in un paese come l'Italia offre tantissime idee e possibilità per un regalo di tutto rispetto. E questo vale ancor di più se il destinatario del nostro regalo è un appassionato o appassionata di vini.

Il rischio sta ovviamente nell'avere di fronte un vero espero: se al contrario non hai grandi competenze in fatto di vini potrebbe essere semplice sbagliare. Per questo abbiamo pensato a realizzare una raccolta con i regali per gli amanti del vino con le quali non si può sbagliare.

Che si tratti di regali di Natale, di compleanno, per la festa della mamma o del papà, e chi più ne ha più ne metta, qui trovate idee adatte a più occasioni. In più molte delle idee che abbiamo scovato possono essere adatte a chi non è un vero e proprio esperto di vini, ma semplicemente ama degustare senza troppe pretese.

E allora scorrete per scoprire la nostra selezione di idee regalo per gli amanti del vino: dai calici personalizzati ai kit con cui andare alla scoperta della materia, un modo per diventare più esperti e apprezzare questo mondo così ricco di suggestioni.

I calici personalizzati

Elemento irrinunciabile nella casa degli appassionati di enologia è il calice da vino, non un semplice bicchiere bensì l'ingrediente imprescindibile per apprezzare un momento speciale. In questo caso il piacere è doppio, perché all'utilità dell'oggetto si aggiunge l'occasione di una dedica o il nome dell'interessato, tramite un'incisione personalizzata direttamente sul bicchiere. Un'idea sorridente che lascerà piacevolmente colpito chi la riceverà in dono.

Il cofanetto porta vino

Un elegante cofanetto in legno di bambù, per regalare una bottiglia speciale e non solo. Il case offre l'opportunità di custodire il vino e trasportarlo senza incidenti alla prossima cena o ovunque, persino in un picnic romantico all'aria aperta. La custodia comprende l'indispensabile per aprire e servire il vino: taglierina, due tappi e apribottiglie.

Il decanter

Una chicca che non tutti hanno, ma fa molto piacere ricevere perché poi... non se potrà più fare a meno! Il decanter per il vino è realizzato in vetro soffiato a mano. Progettata per contenere una bottiglia di vino, permette un'efficente aerazione. Facile da utilizzare con il beccuccio inclinato evita fuoriuscite e grazie al design di un'eleganza essenziale donerà un look speciale alla tavola.

Aeratore elettrico

Per gli amanti della tecnologia, ecco l'aeratore elettrico da azionare con un semplice pulsante. Dotato di un sigillo ermetico in gomma, permette di conservare intatto l'aroma e il profumo del vino la cui bottiglia è stata aperta. Una luce differente segnalerà il livello delle batterie. Può essere utilizzato con ogni tipo di bottiglia e trasportato facilmente grazie alla custodia assicurando la freschezza del vino fino a sette giorni.

L'apribottiglia elettrico

Un regalo per la coppia di amici che ha appena cambiato casa? L'apribottiglie elettrico: facile da utilizzare, aiuterà a stappare il vino velocemente e senza incidenti. Basta una leggera pressione del pulsante per rimuovere il tappo in pochi secondi: l'elemento che mancava in cucina, è uno di quegli accessori che si possono davvero regalare a tutti.

Calici da vino

Se pensi siano superflui... ti sbagli! I bicchieri non sono mai abbastanza, un po' perché è facile che si rompano e un po' perché avere un servizio in più può fare davvero la differenza in una cena con qualche ospite a sorpresa. La bellezza essenziale dei calici da vino li rende il complemento essenziale in ogni casa. Dal semplice vetro al prezioso cristallo, a seconda del budget potrai scegliere il modello e il prezzo che fa per te.

Salvavino

Grazie alla pompa salvavino contrasterai il processo di ossidazione responsabile del deterioramento del vino. Questo dispositivo permette di creare un vuoto ermetico in grado di conservare al meglio il vino una volta aperta la bottiglia, senza contare il design decisamente intrigante: è adatto per ogni vino fatta eccezione per gli spumanti.

REFRIGERATORE

Temperatura ottimale fino a due ore grazie al refrigeratore per vino, che permetterà di versare e servire la prossima bottiglia al meglio e senza goccia utilizzando il decanter con doppio beccuccio, ideale per gustare un buon bicchiere esaltando gusto e olfatto. Come si utilizza? Semplicissimo: basta riporre in congelatore l'asta di raffreddamento per circa un'ora, infine riavvitarla al beccuccio-decanter.

Il set di aromi per imparare i difetti del vino

Ecco un regalo perfetto per chiDodici flaconi con altrettanti aromi per andare alla scoperta del vino: in questo caso si tratta di un set con i difetti del vino. Interessante, vero? Dal classico odore di tappo alla muffa o la puzza di aceto, una confezione di aromi corredata con un manuale utile per diventare più esperti sui principali difetti del vino.

Il set per vin brulé

Un regalo davvero adatto a tutti che si può sfruttare in particolar modo in inverno, anche durante le cene con gli amici: si tratta di uno scenografico set per fare il vin brulé da poter tenere direttamente sulla tavola, molto bello a vedersi. Comprende una capiente ciotola in vetro e un mestolo in acciaio, entrambi lavabili in lavastoviglie.

