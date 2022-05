C osa regalare a un vero appassionato? Scopri le idee regalo per chi ama la birra e non può farne a meno, dal boccale al kit per farla a casa

Regali per gli amanti della birra

Non è un mistero che gli appassionati di birra siano tantissimi. Il magico fermento nato dall'unione del malto d'orzo con il luppolo: stiamo parlando della birra. Sembra che questa bevanda sia una delle invenzioni più antiche nella storia dell'umanità. Sono state trovate tracce di birra già nelle tombe dell'antico Egitto e tra i reperti archeologici della Mesopotamia. Proprio in Mesopotamia, fra il popolo Sumero, sarebbe nata la professione di birraio, tanto da essere presente nel celebre codice di Hammurabi che... condannava chi osava annacquare la birra!

Se tu al contrario non sai assolutamente nulla di birra, ci siamo qui noi a darti una mano. Che cosa regalare agli appassionati della birra? Negli ultimi anni sono diventate molto ricercate le birre artigianali, che permettono di degustare una versione artigianale decisamente particolare, ricca di sentori della natura e forte di lavorazioni tradizionali all'insegna della lentezza, con ingredienti tutti da (ri)scoprire. Un'altra idea vincente per veri appassionati potrebbe essere il kit per fare la birra in casa, una vera avventura! Ecco alcune idee regalo che potrebbero solleticare la tua curiosità.

Distributore da birra

Proprio come al bar, spillare una buona birra da condividere con gli amici di sempre: cosa c'è di meglio? Il distributore di birra ha la funzione di uno spillatore da tavolo e in più ti permette di mantenere la temperatura perfetta grazie alla presenza dello scompartimento per il ghiaccio. I modelli sono tanti, dai più essenziali a quelli di ispirazione vintage. Un regalo utile che diventerà anche un pezzo di design per arredare casa con la tua passione preferita.

Selezione di birra

Dai brand classici più famosi alle birre artigianali non ancora sperimentato, un giro per il mondo... a base di bionde, rosse e bianche pregiate. L'idea per la prossima cena o il compleanno non deluderà: una selezione di birre da sorseggiare insieme è un regalo semplice e di successo che non potrà non piacere. Andranno a ruba.

Fare la birra... a casa!

La birra non costituisce solo una fresca alternativa al vino, particolarmente apprezzata durante l'estate e i periodi più caldi dell'anno. La nota bevanda ambrata gode di una tradizione antichissima, già presente nei monasteri medievali di tutta Europa. Oggi tu che sei una vera appassionata puoi tuffarti in un'avventura dal sapore decisamente speciale. Hai mai pensato di fare la tua birra direttamente a casa? Con la grafica e un pizzico di creatività sarà divertentissimo anche creare la tua etichetta, da regalare agli amici.

Birra... rompicapo

E se la birra diventasse un rompicapo? Questo portalattina in legno si trasformerà nel passatempo giusto per ridere insieme al prossimo happy hour e tornare un po' bambini recuperando il nostro lato ludico. L'obiettivo è liberare la birra dalla sua prigione sbloccando il lucchetto con la strategia giusta e... ovviamente terminare con un brindisi!

Per un brindisi... il boccale perfetto!

Il boccale classico, graduato e in vetro decorato, oppure personalizzato, con un'incisione particolare, dalla frase che verrà sorridere al nome dei proprietari: tu cosa scegli? Per non parlare dei boccali a tema, come quello vichingo, tradizionale (celebri quelli del Sud Tirolo) o ispirati allo sport con la tifoseria della propria squadra del cuore: ce n'è per ogni gusto. Per rendere il prossimo brindisi unico.

Un buon libro

Ironici, seri, arricchiti da foto e informazioni tecniche: immergersi in un libro sulla birra può trasformarsi in un'esperienza di lettura entusiasmante e capace di svelare ogni segreto riguardo al celebre nettare ambrato. Dedicato a chi desidera saperne di più o, per esempio, per chi fosse già esperto di birra fatta in casa e con il sogno nel cassetto di una produzione più importante.

Gli ingredienti giusti

Malto e luppolo (che, fra l'altro potresti persino pensare di coltivare!): insieme ai lieviti, le preparazioni possono essere molto diverse e sono necessarie per ottenere direttamente la birra artigianale fatta a casa, Un regalo simpatico e utile che farà felice chi non vede l'ora di cimentarsi con il suo kit di preparazione per la birra fai da te.

