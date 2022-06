Love is Love, di Yankee Candle, celebra il mese del Pride

I n occasione del mese del Pride, il brand di fragranze supporta l’organizzazione non profit Rainbow Railroad nell’illuminare la strada verso la sicurezza

Yankee Candle Company, leader nel settore delle fragranze d’ambiente, presenta una nuova fragranza in edizione limitata: Love is Love, realizzata per promuovere la missione dell’organizzazione Rainbow Railroad, che aiuta le persone della comunità LGBTQI+ in pericolo a mettersi al sicuro. La fragranza Love is Love, lanciata lo scorso 9 maggio, celebra l’amore in tutte le sue forme, con una combinazione unica e armoniosa di note che richiamano dolci frutti, fiori e caldi legni.

A riconoscimento dell’impegno dell’associazione non-profit Rainbow Railroad verso la diversity, l’inclusività e il senso di

appartenenza, Yankee Candle donerà 100mila dollari per supportarne l’attività, volta a sostenere le persone della comunità LGBTQI+ in tutto il mondo nell’affrontare persecuzioni sancite dallo Stato.

"Siamo orgogliosi di sostenere l'importante causa di Rainbow Railroad. Insieme possiamo lavorare per combattere la discriminazion e e l'odio, per sostenere l'accettazione e il cambiamento, non solo durante il mese del Pride, ma durante tutto l'anno," dichiara Lisa Mc Carthy, Presidente della Divisione Home Fragrance di Newell Brands. "Il lavoro svolto da Rainbow Railroad è profondamente connesso ai nostri valori aziendali di verità, trasparenza, lavoro di squadra e fiducia, fondamentali per aiutare le persone a compiere un percorso verso la sicurezza.”

Kimahli Powell, Direttore Esecutivo di Rainbow Railroad, aggiunge: "Il nostro lavoro con Yankee Candle non solo ci aiuterà a far conoscere ciò che facciamo, ma ci permetterà anche di raccogliere fondi essenziali per offrire supporto diretto alle molte persone della comunità LGBTQI+ a rischio, tenendole al sicuro, mentre aspettano di spostarsi altrove. La donazione aiuterà gli individui che si trovano in circostanze di gravità ad iniziare una nuova vita, in libertà e in sicurezza. Siamo fieri e grati di lavorare con Yankee Candle a questa nuova ed entusiasmante collaborazione."

Love is Love è una fragranza ispirata all’amore che illumina le nostre vite, in cui note dolci ispirate alla frutta e alle fragole si armonizzano con accenti che evocano il caprifoglio e la rosa per lasciar emergere una miscela di calde note legnose. La fragranza, in edizione limitata, è stata progettata tramite un’iniziativa globale che ha coinvolti i dipendenti di Yankee Candle. Disponibile nel formato Giara Grande Original, è acquistabile online sul sito yankeecandle.it e presso i rivenditori selezionati.