Le idee regalo per i compleanni di giugno

Con l'arrivo della bella stagione torna la stagione dei compleanni da celebrare insieme a famiglia e amici all'aperto, nel clima delle vacanze. L'estate può diventare un'ottima ispirazione per regali di compleanno coloratissimi e da utilizzare subito, per far contenti i nati in giugno.

Stai pensando a un'idea regalo per una persona nata in giugno? Dalla maglietta con dedica a un grande classico come gli occhiali da sole, ecco alcune idee che potrebbero piacere a te e a chi riceverà questo pensiero speciale. Non dimenticare di scrivere il biglietto, un gesto di affetto antico che non passa mai inosservato: da conservare fra le pagine di un libro o in un cassetto, rimarrà a ricordo della giornata trascorsa insieme.

Regali per i nati in giugno

C'è la maglietta, ma anche la tazza: "nati in giugno", per mostrare a tutto il mondo il proprio mese di appartenenza. Un'idea simpatica dedicata a tutti gli orgogliosi del proprio mese di nascita.

Set da viaggio

Le vacanze sono all'orizzonte, perché non regalare un oggetto utile? Il set da viaggio è versatile e può essere interpretato in tanti modi, a seconda della fascia di prezzo e di interesse. La valigia è un grande classico, da declinare in altezze e ingombri differenti. Da non sottovalutare anche i set di cortesia con detergenti delle dimensioni giuste a portata di volo, soprattutto ora che si ritorna in aereo. Tra le idee regalo ecologici trovi anche prodotti come lo shampoo in versione saponetta, ecologico e pratico dopo lo sport come in viaggio.

Borsa da spiaggia

Pratica per la vita da mare, all'occorrenza si rivela strategica anche in città, da riciclare come shopping bag per gli acquisti e la spesa: la borsa da spiaggia, per esempio in tessuto idrorepellente, è un'idea coloratissima. Per i più tecnici è possibile optare per i modelli da picnic, come lo zaino borsa termica dove conservare cibi e bibite a temperatura ottimale anche in piena estate.

Giochi estivi

Sì, siamo adulti, ma... quando abbiamo dimenticato di giocare? Fermarsi e prendersi tempo per scherzare con gli amici ci fa tornare all'infanzia. I bambini stessi, se ce ne sono in famiglia, rimarranno meravigliati. Perché in fondo questo è proprio ciò che ci manca, non denaro o oggetti complicati, ma il puro e semplice divertimento che da piccoli ci fa ridere per qualsiasi cosa. Come i gavettoni, i palloncini colorati, le guerre d'acqua e le bolle di sapone, meraviglioso simbolo dell'infanzia e dell'estate.

Occhiali da sole

Accessorio imprescindibile anche d'inverno per qualcuno, con la bella stagione diventano un must praticamente per tutti. Gli occhiali da sole possono essere scelti fra i modelli più glam o tecnici, pensati per gli sport outdoor e chi passa molto tempo all'aperto: anche chi non li utilizza scoprirà quanto possono essere indispensabili in certi contesti. A proposito, per un effetto riposante puntare sulle lenti di sfumature cromatiche sul marrone.

Tutto per il picnic

La coperta da picnic, con il retro in tessuto impermeabile, è un oggetto davvero utile da tenere in auto. Con la bella stagione si moltiplicano le occasioni per trascorrere tempo all'aperto, con un bel libro o in gita insieme a tutta la famiglia. Per i romantici idea regalo consigliata: il cesto da picnic in vimini con tutto l'occorrente per i pranzi e gli aperitivi outdoor, piatti e posate comprese.

Effetto party

La festa è ovunque, esattamente... dove sei tu. Grazie alle casse, attualmente disponibili anche in dimensioni estremamente ridotte facili da trasportare ovunque, ogni giornata avrà una colonna sonora speciale. Le casse sono un'ottima idea regalo perché possono essere utilizzate a casa, in giardino o in viaggio. Connesse allo smartphone, trasformeranno la cena o il pomeriggio con gli amici aggiungendo un'atmosfera speciale.

Il libro dell'estate

Che cosa leggerai sotto l'ombrello o durante la siesta? Il libro per l'estate è un'idea semplice ma d'effetto, sempre gradita purché tu colpisca nel segno. Prima di acquistare prova a chiedere alla persona interessata l'ultimo libro letto in modo da farti un'idea dei gusti e degli autori preferiti. Un'idea originale che di solito intimorisce e invece piace è il libro di poesie: per esempio, puoi scegliere una raccolta di haiku, i componimenti brevi giapponesi, oppure un autore contemporaneo. La poesia è un tuffo al cuore, non va capita ma semplicemente sentita, pura vibrazione.

Idee per il campeggio

Passione per la vita outdoor? Per immergersi nella natura basta un sacco a pelo e una tenda: va bene a qualsiasi età, perché proprio con gli anni che passano abbiamo bisogno di ritrovare le radici e tutto ciò che ci fa sentire ancora vivi, entusiasti e con la voglia di fare. O persino sognare un rifugio chic con una cupola trasparente in giardino.

Per un'estate al top

Se c'è spazio, la piscina è l'idea regalo per vivere l'estate al massimo. da soli o con gli amici, regalerà interminabili pomeriggi di divertimento direttamente nel giardino di casa. Per chi vuole osare, la versione spa: idromassaggio riscaldato. Una coccola di lusso.

