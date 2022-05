Cosa è meglio regalare a chi ha con se un amico a quattro zampe? Ecco qualche idea per fare un regalo a tema ad amici e parenti amanti degli animali

Gli animali sono compagni di vita. Per loro desideriamo il meglio: non è una questione di grandi cifre, ma di cura, attenzione, tempo insieme e piccoli oggetti capaci di diventare utili quando meno te lo aspetti.

Sì, perché chi ama gli animali non lo fa solo con il proprio pet: sa guardarsi intorno e dare una mano quando può. Insieme, siamo più felici. Se la persona a cui devi fare un regalo rientra in queste caratteristiche sei capitata nel posto giusto. Ecco alcune idee regalo per gli amanti degli animali.

CASETTA PER UCCELLINI

Sai che in Olanda le trovi appese un po' ovunque, nei quartieri di ogni città? Le casette per uccellini sono mangiatoie in cui i volatili possono trovare riparo e cibo: puoi posizionarne una in giardino oppure in un angolo della finestra, in pochi giorni vedrai arrivare piccoli amici in ogni stagione. Perché amare è prendersi cura cura, non possedere.

A proposito, ricorda che il nutrimento migliore per gli uccellini è composto da semi e granaglie.

CIOTOLA DA VIAGGIO

Spesso non ci si pensa, invece un oggetto semplice come la ciotola da viaggio diventa davvero indispensabile... e non solo in viaggio! Un recipiente portatile pieghevole è utile nelle gite, ma anche nel quotidiano, soprattutto quando l'estate e l'afa avanzano. Per bere o dare la pappa, l'ideale è tenerla nel cestino della bici o in auto. Si tratta di un vero e proprio regalo utile.

UN LIBRO SUGLI ANIMALI

Sono tantissime le cose che non sappiamo sugli animali. Vivono di fianco a noi, eppure sono incredibili i misteri che li circondano e la maggior parte delle volte non usiamo tempo per cercare di saperne di più. Ma un libro stuzzicherà la curiosità, senza contare il piacere di sfogliare la meravigliosa bellezza degli scenari naturali. L'enciclopedia sugli animali può trasformarsi in una scoperta da fare anche con i più piccoli (ma non solo!). Oppure, cosa ne dici di imparare l'arte della fotografia naturalistica, pagina dopo pagina?

CUCCIA DA VIAGGIO

I modelli sono infiniti, dalla forma classica del trasportino, per cane o gatto, al letto pieghevole rialzato, per avere una sospensione da terra. La cuccia da viaggio è molto utile e non solo per le regole di trasporto, per esempio su bus e treni: avere il proprio posto ha un effetto relax, è rassicurante e crea una continuità della routine. Nel caso degli animali più anziani un oggetto come un grande cuscino non è solo una coccola, ma un sostegno importante per il riposo.

MUSICA RILASSANTE PER ANIMALI

Suoni rilassanti per animali: se non la conoscevi, la musica per pets è progettata per un effetto relax, in modo da favorire il rilassamento naturale durante i momenti di ansia e disagio.

TAZZA A TEMA

La mattina non potrà che iniziare con un sorriso grazie a una speciale tazza... con un amico peloso.

Giocattoli per roditori

Ecco un'idea perfetta se la persona cui devi fare un regalo possiede un piccolo roditore. Conigli nani, criceti e topolini hanno bisogno di giocattoli da masticare. Fra i giochi più idonei quelli in materiale naturale, per esempio i bastoncini di legno di melo, essiccati naturalmente e rispettosi dell'ambiente. Esistono tante varianti, dalle carote di corda intrecciata alle palline con erba e legno. Per allenare denti e curiosità... evitando i mobili di casa!

L'ISTINTO DEL GIOCO

Il gioco distrae e allena, lo sanno bene i gatti che vivono il gioco come una vera e propria filosofia. Gli amici pelosi ce lo insegnano ogni giorno e chissà che guardandoli anche noi impareremo, alla fine, qualcosa di fondamentale: divertirsi allena il corpo e la mente. Giocare è per ogni età e ci mantiene vivi.

