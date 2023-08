T i voglio bene è la frase più semplice del mondo, ma a volte non sappiamo come esprimere questo sentimento: abbiamo raccolto tante frasi bellissime per dire ti voglio bene alle persone della nostra vita

Frasi per dire ti voglio bene

Sapere esprimere i propri sentimenti è un pregio sottovalutato. In una società dove essere se stessi e aprirsi agli altri accade sempre meno per paura di essere vulnerabili, le frasi per dire di voglio bene sono un’arma preziosa per non lasciarsi indurire.

Essere gentili, immedesimarsi negli altri e far sapere loro che c’è qualcuno che li pensa e che desidera il meglio per loro è un atto rivoluzionario che fa bene all’anima di chi lo compie e quella di chi lo riceve. Manifestare i propri sentimenti non è una debolezza, ma un esempio di coraggio, gratitudine nei confronti della vita e di attenzione nei confronti del prossimo.

Per tutti questi motivi e per molto altro ancora che analizzeremo più avanti, questa raccolta di citazioni e di aforismi è qualcosa di necessario. L’augurio è che possa essere di sprone per dire quella parola rimasta inespressa e per riflettere su quanto sia importante avere una famiglia, degli amici e dei compagni accanto in questo viaggio chiamato vita.

Frasi per dire ti voglio bene a una persona speciale

Si possono avere tanti amici, uscire a divertirsi e staccare la spina dalla routine di tutti i giorni, ma fra queste persone ce ne sono alcune che occupano un posto speciale all’interno del nostro cuore. Le frasi per dire ti voglio bene vanno dedicate a loro, per dirgli grazie di essere sempre presenti, per rassicurarli che noi faremo altrettanto e che avranno sempre una spalla su cui piangere e una mano sulla quale contare.

C'è il luogo comune che le storie d'amore dopo un po' di anni diventino monotonia. Non è sempre così. Per noi non è così. Per me non è così. Di te mi innamoro tutti i giorni. Quando non ti vergogni di stringermi la mano anche in mezzo alla gente. Quando ogni sera mi addormento accanto a te. Quando mi telefoni solo per sapere cosa stia facendo. E questa è la sensazione più bella del mondo.

Volerti bene è la cosa più naturale del mondo.

La vita è così, certe cose le si vivono e basta, senza programmarle. Quello che sarà, lo scriveremo solo vivendolo insieme.

Sei una di quelle rare persone che quando mi chiedono come sto, poi aspettano la risposta.

Sei il mio tutto in mezzo a tutto il mio niente.

Avevo smesso di credere nelle persone, ma poi ho incontrato te.

Mi piaci quando mi baci, quando mi guardi e mi sfiori i pensieri, quando in silenzio mi ascolti il cuore, quando mi accarezzi e mi sorridi d'amore. Mi piaci quando mi abbracci e mi prendi le mani per andare incontro al nostro domani.

Sei il promemoria che a questo mondo ci sono belle persone.

È bellissimo quel tuo modo di amare fatto di telefonate improvvise solo per il bisogno di sentire un attimo la mia voce.

È impossibile dimenticarti.

Abbracciami, ricomponimi l'anima, aggiustami il cuore.

Voglio che tu voglia bene ad altri, ma sempre un poco meno, un centimetro in meno, un filo d’erba in meno, uno spillo, un chicco d’uva, un microbo, un istante in meno di quel che hai voluto a me (Guido Catalano).

Frasi per dire ti voglio bene alla mamma

E quale persona è più importante della propria mamma, colei che ci ha dato la vita e che morirebbe per noi? Le frasi per dire ti voglio bene hanno trovato la loro genesi sicuramente per celebrarla, poi hanno trovato la loro declinazione in altri contesti. Ma questa è la forma massima di amore e va espressa nel migliore dei modi. A tal proposito, ecco le più belle frasi sulla mamma da ricordare ogni giorno.

Grazie per non avermi mai giudicato.

Con te ho sempre avuto litigate furiose, urla, ogni tanto diciamo anche quello che non dovremo dire, o restiamo in silenzio. È proprio in questo silenzio che capiamo di volerci tanto bene.

Non mi stanco mai di sentire la tua voce.

Io sono un'anima semplice non ho bisogno di grandi parole, quelle le lascio a chi non sa comunicare con il cuore.

Sei la persona migliore del mondo.

Se un tumulto di emozioni non ti permette di trovare le parole giuste, affidati ad autori più o meno noti per parlare al cuore della donna più importante della tua vita. Anche se, si sa, con lei le parole non contano, lei sa perfettamente cosa proviamo e di cosa abbiamo bisogno: è il nostro porto sicuro.

Frasi per dire ti voglio bene a un'amica o un amico

Fra le frasi sull’amicizia, e anche fra quelle per dire ti voglio bene, c’è sicuramente il detto “chi trova un amico trova un tesoro”. Per quanto possa apparire banale ad alcuni, è invece un’espressione chiara, concisa, semplice e genuina per celebrare l’importanza di certi legami. Rapporti che è sempre più difficile creare e preservare. Proteggiamoli allora e diciamo ai nostri amici quanto sono importanti per noi.

Ti voglio bene ma mica il bene così, quello semplice. A me piace il Bene, quello fatto di colori e sorrisi giusti e mani tese per aiutare e orecchie che ascoltano e passi che quando sei smarrito ti riportano sulla strada giusta (Fabrizio Caramagna).

Abbiamo così tanto in comune, eppure siamo così diverse. Condividiamo un sacco di ricordi ed esperienze pazze e sono sicuro che ci sarà molto altro in arrivo. Non c'è nessun'altra con cui preferirei essere in questa avventura oltre a te.

Le parole sono facili come il vento, i veri amici sono difficili da trovare (William Shakespeare).

In quel momento ho capito cosa fosse un vero amico. Qualcuno che ti vuole sempre bene, con le tue imperfezioni, le tue confusioni, che vuole bene alla te sbagliata.

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa (Charlotte Brontë).

Sarò sempre dalla tua parte. È a questo che servono gli amici, soprattutto se si ha la fortuna di avere una amica speciale come te.

Il mio migliore amico è quello che tira fuori il meglio di me. (Henry Ford).

Come dire ti voglio bene senza dirlo

E se la timidezza prende il sopravvento, le frasi per dire ti voglio bene sono troppo dirette e appaiono inappropriate, ecco come ovviare con altre formule. Diverse, meno dirette, ma che vanno dritte al cuore e che ci permettono di imparare qualcosa in più sulle relazioni con gli altri esseri umani. A tal proposito, ecco le frasi sulla vita più belle, così da non dare nulla per scontato, soprattutto la presenza di persone fidate.

Tu per me sei tutto.

Ci sono persone che fanno talmente parte di te, che te le porti semplicemente dietro. Ovunque. In ogni momento... in ogni tempo.

Non riesco a immaginare una vita senza di te.

Io non ho paura di stare solo, io ho paura di stare senza te.

Sai sempre come farmi sorridere.

Mi sento come se potessimo affrontare il mondo insieme.

Quello che voglio, è invecchiare al tuo fianco. Ti voglio bene.

Spero che tu sia super orgoglioso di te stesso, perché io lo sono.

Sei il mio unico e solo.

È bello capire se stessi nel silenzio. Ma quando vicini nel solito silenzio, si capiscono i cuori, non è solo bello, è speciale.

Non importa dove ci porterà la vita, ciò che conta è che ci sarai tu al mio fianco.

Sei come l'aria, quando non ci sei manca il respiro.

Sei un regalo per le persone che ti stanno intorno.

Si può essere felice ovunque se in quell'ovunque io trovo te.