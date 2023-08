S truggenti ed emozionanti, semplicemente uniche: le frasi per dire mi manchi emozionano e sono tutte da scoprire

Le frasi per dire mi manchi sono il modo migliore per raccontare quel misto di dolore e nostalgia che si prova quando si sente la mancanza di qualcuno. Che la separazione sia temporanea o permanente, a volte l’unica cosa che i può far sentire meglio è svelare quanto ci manchi questa persona. Le citazioni e gli aforismi di autori e intellettuali ci danno una mano per trovare l’ispirazione e raccontare questa emozione.

"Mi manchi": frasi per lui

Quando ami qualcuno vorresti trascorrerci insieme ogni istante. Il tempo con chi ami sembra dilatarsi e attendi solo il momento in cui vi incontrerete di nuovo. Anche da lontano puoi però far sapere a lui che lo ami, grazie alle frasi che dicono “mi manchi” e che raccontano la forza di un sentimento.

Mi manchi ancora più di quanto avrei potuto credere; ed ero preparato al peggio. (Vita Sackville-West)

Un solo essere vi manca e tutto è spopolato. (Alphonse de Lamartine)

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

Ero così vicino a te che ho freddo vicino agli altri. (Paul Éluard)

Il dolore della separazione è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo. (Charles Dickens)

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è starci seduto vicino e sapere che non lo potrai avere mai. (Gabriel García Márquez)

La mia notte mi soffoca per la tua mancanza. La mia notte palpita d’amore, quello che cerco di arginare ma che palpita nella penombra, in ogni mia fibra. La mia notte vorrebbe chiamarti ma non ha voce. (Frida Kahlo)

L’amore non conosce distanze; non ha continente; i suoi occhi sono le stelle. (Gilbert Parker)

Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto. (Khalil Gibran)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato. (Walt Whitman)

Perduto è tutto il tempo, che in amar non si spende. (Torquato Tasso)

Amare, è questo, la possibilità di perdere. (Jean-Claude Izzo)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

Torna da me. Sia pure come un’ombra, sia pure come un sogno. (Euripide)

L’assenza affila l’amore, la presenza lo rafforza. (Thomas Fuller)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Gandhi)

Amare è così breve, dimenticare così lungo. (Pablo Neruda)

Quando tu mi guardi, quando pensi a me, io sono in paradiso. (William Makepeace Thackeray)

Pensare che non l’ho, sentire che l’ho perduta. Sentire la notte immensa, più immensa senza di lei. (Pablo Neruda)

Porto il tuo cuore con me. (E.E. Cummings)

Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia. (Victor Hugo)

Soffrire per l’assenza di chi si ama è un bene in confronto a vivere con chi si odia. (Jean De La Bruyère)

Solo l’amare, solo il conoscere, conta, non l’aver amato, non l’aver conosciuto. (Pier Paolo Pasolini)

Non dimenticarti mai di me, perché se solo io pensassi che tu possa farlo, non ti lascerei mai. (A. A. Milne)

Perduto amor perduto amor so che mai più ti rivedrò. Perduto amor perduto amor, ma sempre a te io penserò. (Franco Battiato)

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai. (Alfred Tennyson)

Frasi lunghe per dire mi manchi

Le frasi lunghi per dire mi manchi sono ricche di significato e forza. Frammenti tratti dai romanzi e citazioni famose che derivano dall’esperienza e dal pensiero di scrittori e intellettuali che hanno cambiato il mondo con il loro pensiero.

E sì, mi manca ancora. Per quanto incomprensibile possa essere, sento ancora la sua mancanza. La sento soprattutto in questo tipo di situazione, quando esco, quando mi siedo in un ristorante con qualcuno, quando viene un po’ di sole dopo che ha piovuto, quando la gente intorno parla del più e del meno, quando la normalità incalza. (Diego De Silva)

Mi manca la tua voce perché è una sinfonia; il tuo profumo perché è un tesoro; il tuo sorriso perché è un gioiello; il tuo abbraccio perché è un capolavoro; e il tuo bacio perché è un miracolo. (Matshona Dhliwayo)

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero. (Paulo Coelho)

Il mio desiderio sarebbe che, per tutta la giornata, tu ti aggirassi invisibile accanto a me, e poi, la sera, quando sono solo, tu ti staccassi dalla parete. (Goethe)

Dicono che quando ti manca qualcuno probabilmente lui sente lo stesso, ma non penso sia possibile che tu senta la mia mancanza come io sento la tua ora. (Edna St. Vincent Millay)

Con la tua immagine e con il tuo amore tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri; ed io sono ogni ora con essi, ed essi con te. (William Shakespeare)

L’assenza fa svanire le piccole passioni e infiamma le grandi, come il vento spegne una candela e alimenta un incendio. (François de La Rochefoucauld)

Non so che darei per averti qui tra le mie braccia… Fuori il sole abbaglia; si sente il rumore del mare; in un vaso i gigli mandano un profumo acutissimo spirando; le cortine dei balconi ondeggiano come vele in un naviglio. Io ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. (Gabriele D’Annunzio)

Senza la tua presenza il mondo si è svuotato. Mi manca tutto di te: la risata, lo sguardo, i congiuntivi mancati, gli sms, le chiacchierate. Tutte quelle cose insignificanti che valgono tutto per me, perché sono tue. (Alessandro D’Avenia)

Frasi d'amore per dire mi manchi

Le frasi d’amore per dire mi manchi sono emozionanti e uniche. Citazioni e aforismi che ti faranno riflettere sul significato della mancanza e sapranno svelarla al meglio, con parole ricche di significato.

Perché anche una scheggia di distanza tra noi è esasperante. (Veronica Roth)

La mancanza di te è come dover respirare sott’acqua. (Stephen Littleword)

Mi manchi in modi che nemmeno le parole possono capire. (Gemma Troy)

Ora che non ci sei, la stanza si riempie delle farfalle assurde del ricordo. (Gemma Gorga)

Frasi in ricordo di una persona cara che manca

Difficile raccontare davvero il ricordo di una persona cara. Un'occasione ce la offrono frasi, citazioni e aforismi famosi da dedicare, scrivere e appuntare, per non dimenticare mai chi hai davvero amato.

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero! (Paulo Coelho)

Se avessi un solo fiore per ogni volta che penso a te, potrei camminare per sempre nel mio giardino. (Claudia Adrienne Grandi)

Sai che qualcuno è molto speciale per te quando i giorni non sembrano giusti senza di loro. (John Cena)

È difficile quando ti mancano le persone. Ma sai se ti mancano, significa che sei fortunato. Significa che hai qualcuno di speciale nella tua vita, qualcuno che vale la pena perdere. (Nikki Schiefelbein)

Mi manchi. Come manca il mare a un’isola. Come ad un bottone l’asola. (Simone Cristicchi)

A volte, quando manca una persona sembra che l’intero mondo si spopoli. (Alphonse de Lamartine)

E non posso capire cosa fa più male: sentire la mancanza dell’altra persona o fingere di non farlo. (Khadija Rupa)

Noi non apprezziamo il valore di ciò che abbiamo mentre lo godiamo; ma quando ci manca o lo abbiamo perduto, allora ne spremiamo il valore. (William Shakespeare)

Ciò che ci manca ce lo portiamo sempre appresso. (Giovanni Soriano)

Frasi divertenti per dire mi manchi

Puoi dire “mi manchi” anche in modo divertente, lasciandoti ispirare dai grandi pensatori. Frasi straordinarie che fanno riflettere, ma anche sorridere, usando come arma l’ironia.

La amo come un bambino grasso ama la torta. (Scott Adams)

Sei il formaggio sui miei maccheroni. (Anonimo)

Una notte d’amore è un libro letto in meno. (Honoré de Balzac)

Tutto ciò che ci serve è amore. Tuttavia un po’ di cioccolata ogni tanto non fa male. (Peanuts, Charles M. Schultz)