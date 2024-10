Le più belle poesie brevi

L e più belle poesie brevi ed emozionanti per riflettere sulla vita, l'amore e i legami che contano davvero.

Le poesie brevi possiedono una bellezza e una forza straordinarie. Hanno infatti la capacità di trasmettere emozioni e concetti forti usando poche parole, capaci però di arrivare dritte al cuore.

Eleganti e nobili, queste poesie brevi lasciano un’impronta indimenticabile e sono il modo giusto per raccontare con semplicità qualcosa di straordinario e inafferrabile, dal senso della vita a quello dell’amore.

Poesie brevi famose

Sono tanti i grandi autori che ci hanno lasciato poesie brevi famose e straordinarie. Piccole perle da appuntare, condividere e dedicare per parlare di ciò che ci sta a cuore.

Mattina di Giuseppe Ungaretti

M’illumino

d’immenso.

Gli auguri dell’innocenza di William Blake

Vedere un mondo in un grano di sabbia

e un universo in un fiore di campo,

possedere l’infinito sul palmo della mano

e l’eternità in un’ora.

Fra i rumori della folla di Walt Whitman

Fra i rumori della folla

ce ne stiamo noi due,

felici di essere insieme,

parlando piano,

forse nemmeno una parola.

Soldati di Giuseppe Ungaretti

Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie.

L’amore è una rosa di Charles Baudelaire

L’amore è una rosa,

ogni petalo un’illusione,

ogni spina una realtà.

Sono aria i sospiri di Gustavo Adolfo Bécquer

Sono aria i sospiri

e vanno via nell’aria.

Sono acqua le lacrime

e se ne vanno al mare.

Ma, ragazza, l’amore

sai dirmi dove va

quando ce ne scordiamo?

Eternità di Giuseppe Ungaretti

Tra un fiore colto e l’altro donato

l’inesprimibile nulla.

Da leggere il mattino e la sera di Bertolt Brecht

Quello che amo

mi ha detto

che ha bisogno di me

Per questo

ho cura di me stessa

guardo dove cammino e

temo che ogni goccia di pioggia

mi possa uccidere.

Le stelle di Edith Södergran

Quando viene la notte,

io sto sulla scala e ascolto,

le stelle sciamano in giardino

ed io sto nel buio.

Senti, una stella è caduta risuonando!

Non andare a piedi nudi sull’erba,

il mio giardino è pieno di schegge.

Passioni di Umberto Saba

Sono fatte di lacrime e di sangue

e d’altro ancora.

Il cuore

batte a sinistra.

Una parola muore di Emily Dickinson

Quando è detta

dice qualcuno −

Io dico che proprio

quel giorno

comincia a vivere.

Odio e amo (Carme 85) di Catullo

Odio e amo. Perché lo faccia, ti chiedi forse.

Non lo so, ma sento che succede e mi tormento.

Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo

Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera

La voglia di baciarti di Sofocle

La voglia di baciarti in qualsiasi situazione,

in qualsiasi posto,

in mezzo a qualsiasi folla,

a metà del discorso

davanti a qualsiasi persone,

a qualsiasi ora…

È estenuante. Sfiancante. Mi divora…

Ti prego, fa che non mi passi mai.

Poesie brevi sulla vita

Perché siamo sulla Terra? Qual è il significato della nostra esistenza? Dove stiamo andando? Le poesie brevi sulla vita raccontano e spiegano ciò che è essenziale per noi, portandoci a riflettere e ragionare su quello che conta davvero.

Felicità di Trilussa

C’è un’ape che se posa

su un bottone de rosa:

lo succhia e se ne va…

Tutto sommato, la felicità

è una piccola cosa.

Io vivere vorrei addormentato di Sandro Penna

Io vivere vorrei addormentato

entro il dolce rumore della vita.

Cade una foglia di Grazia Deledda

Cade una foglia che pare

tinta di sole, che nel cadere

ha l’iridescenza di una farfalla;

ma appena giunta a terra

si confonde con l’ombra, già morta.

Figli della fortuna di Sara Teasdale

Quante volte ci siamo incontrati

come accade a stranieri per la via:

figli della fortuna ignari, entrati

dalla porta del cielo per magia.

Felice chi è diverso di Sandro Penna

Felice chi è diverso

essendo egli diverso.

Ma guai a chi è diverso

essendo egli comune.

La vita di Antonia Pozzi

Alle soglie d’autunno

in un tramonto

muto

scopri l’onda del tempo

e la tua resa

segreta

come di ramo in ramo

leggero

un cadere d’uccelli

cui le ali non reggono più.

Spesso il male di vivere ho incontrato di Eugenio Montale

Spesso il male di vivere ho incontrato

era il rivo strozzato che gorgoglia

era l’incartocciarsi della foglia

riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio

che schiude la divina Indifferenza:

era la statua nella sonnolenza

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

Poesie brevi che fanno riflettere

Sono tante le poesie brevi che fanno riflettere: componimenti capaci di esprimere grandi concetti in poche parole, emozionandoci e spingendoci a pensare in modo straordinario e fuori dal comune.

Poco mi serve di Velimir Chlebnikov

Poco mi serve.

Una crosta di pane,

un ditale di latte,

e questo cielo

e queste nuvole.

E da allora sono perché tu sei di Pablo Neruda

E da allora sono perché tu sei,

e da allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo.

Corrente di Federico García Lorca

Chi cammina

s’intorbida.

l’acqua corrente

non vede le stelle.

chi cammina

dimentica.

e chi si ferma

sogna.

Solitudine di Alfred de Musset

Il cielo mi ha affidato il tuo cuore…

quando sarai dolente vieni da me

senza inquietudine,

ti seguirò nel tuo cammino.

Ma non posso toccare la tua mano,

amico, sono la solitudine.

Abolissimo il gelo di Emily Dickinson

Abolissimo il gelo

L’estate non avrebbe mai termine –

Che le stagioni muoiano o trionfino

È una scelta nostra –

Resumé di Dorothy Parker

I rasoi fanno male,

i fiumi sono freddi,

l’acido lascia tracce,

le droghe danno i crampi,

le pistole sono illegali,

i cappi cedono,

il gas ha un odore nauseabondo…

Tanto vale vivere.

Disgelo di Sergéj Aleksándrovič Esénin

Dalla palude giunge il grido dell’airone

il chiaro gorgoglìo dell’acqua.

E dalle nuvole occhieggia,

come una goccia, una stella solitaria.