L e frasi più belle e suggestive che ci ha lasciato Frida Kahlo, artista rivoluzionaria e ispirazione per tutte noi

Frasi di Frida Kahlo

Le frasi di Frida Kahlo sono potenti, forti e appassionate come lei. Rispecchiano perfettamente il suo spessore, la sua profondità d’animo. Nascondono certamente tutta la sofferenza che ha provato sin da giovanissima, ma anche la grande capacità di rialzarsi e di rimettersi in gioco ogni volta.

Personaggi del suo calibro - artisti a tutto tondo, pensatori rivoluzionari, amanti senza riserve – non possono essere che d’ispirazione per coloro che hanno bisogno di ritrovare la bussola o di avere semplicemente delle conferme.

Se vuoi metterti in discussione, diventare una donna migliore o semplicemente conoscerne una con la D maiuscola questa raccolta di citazioni e aforismi rappresenterà una fonte preziosa di spunti di riflessione.

Frida Kahlo frasi celebri

Le frasi di Frida Kahlo, oggi più di ieri, sono conosciute in tutto il mondo. Lette e rilette, citate e ‘rubate’, sono prese a esempio per ispirare le nuove generazioni oppure per sradicare dal torpore quelle vecchie e più tradizionaliste. Chiunque voglia svegliarsi, riaccendere la passione fisica e mentale può avere come spirito guida una donna come lei. A tal proposito, ecco le frasi filosofiche sulla vita più belle.

La morte può essere crudele, ingiusta, traditrice… Ma solo la vita riesce a essere oscena, indegna, umiliante.

Rinchiudere la propria sofferenza significa rischiare che ti divori dall’interno.

Che farei io senza l’assurdo?

Chi avrebbe mai detto che le macchie sono vive e aiutano a vivere? Pittura, sangue, profumi… Cosa sarei io senza le cose assurdi e fugaci?

La rivoluzione è l’armonia della forma e del colore e tutto esiste, e si muove, sotto una sola legge: la vita.

Il dolore non è parte della vita, può diventare la vita stessa.

Piedi, perché li voglio se ho ali per volare?

Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni.

Dipingo autoritratti perché sono la persona che conosco meglio.

Dottore, se mi lascia bere questa tequila, prometto che al mio funerale non tocco un goccio.

Frida Kahlo frasi sull'amore

Rivoluzionaria, appassionata, pittrice, attivista, amante e amica. Le frasi di Frida Kahlo sono eclettiche e poliedriche come l’autrice. Se cerchi delle frasi sull’amore originali e profonde, non puoi non attingere al suo pensiero avanguardista.

Nonostante qualcuno pensi che abbia accettato torti impensabili, in realtà, ha solo dato ascolto a una visione libera e schietta dell’amore. Ha messo la felicità delle persone che amava davanti alla sua, dimostrando una forza d’animo ineguagliabile.

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

Nonostante io abbia detto “ti amo” a molti ed abbia avuto molti appuntamenti e baciato altri, nel fondo ho solo amato te.

È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.

Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia

Tu sai bene che l’attrazione sessuale nelle donne finisce velocemente, dopodiché non ci rimane nient’altro di quello che abbiamo nella nostra testa per poterci difendere in questa dura vita.

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo.

Come sempre, quando mi allontano da te, sono stata nelle viscere del tuo mondo e la tua vita, e questo è quello che non posso recuperare.

Non voglio un amore a metà, lacerato, spaccato in due.

Sento che siamo stati insieme fin dal nostro luogo di origine, che siamo della stessa materia, delle stesse onde, che portiamo dentro lo stesso istinto.

Le cicatrici sono aperture attraverso le quali un essere entra nella solitudine dell’altro.

Sento di averti amato da sempre, da prima che tu nascessi, da prima che tu fossi concepito. A volte sento di aver partorito me stessa.

Fummo quello che non si racconta né si ammette, ma che mai si dimentica.

Guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te.

Per i grandi cuori che muoiono nel corpo ma che continuano a battere nel respiro della notte, non ci sono canoni o bellezze regolari, armonie esteriori, ma tuoni e temporali devastanti che portano ad illuminare un fiore, nascosto, di struggente bellezza.

Un oblio di parole formerà la lingua esatta per comprendere gli sguardi dei nostri occhi chiusi.

Sono stata amata, amata, amata

non abbastanza, ancora,

perché non si ama mai abbastanza,

poiché una vita non basta.

E ho amato incessantemente.

Nell’amore, nell’amicizia.

Uomini, donne.

Frida Kahlo frasi sul femminismo

Se si vuole conoscere una vera rivoluzionaria del pensiero e della vita delle donne, le frasi di Frida Kahlo sono un ottimo modo per avvicinarsi alla sua mente immensa lasciandosi ispirare. Lei ha imparato a sue spese quanto costi rimanere fedeli a sé stessi, ma non ha mai fatto un passo indietro.

Sono nata con una rivoluzione. Diciamolo. È in quel fuoco che sono nata, pronta all’impeto della rivolta fino al momento di vedere il giorno. Il giorno era cocente. Mi ha infiammato per il resto della mia vita. Da bambina, crepitavo. Da adulta, ero una fiamma.

Ero solita pensare di essere la persona più strana del mondo ma poi ho pensato, ci sono così tante persone nel mondo, ci dev’essere qualcuna proprio come me, che si sente bizzarra e difettosa nello stesso modo in cui mi sento io. Vorrei immaginarla, e immaginare che lei debba essere là fuori e che anche lei stia pensando a me. Beh, spero che, se tu sei lì fuori e dovessi leggere ciò, tu sappia che sì, è vero, sono qui e sono strana proprio come te.

Ogni “tic-tac” è un secondo della vita che passa, fugge e non si ripete. E in essa c’è tanta intensità e interesse che il problema è solo saperla vivere.

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi,

che non si annoi mai di leggere le tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libero,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia.

Frida Kahlo frasi sulla gelosia

Chi è appassionata come questa artista messicana non può non conoscere il sentimento della gelosia. Il suo rapporto con il collega pittore Diego Rivera è sempre stato burrascoso e tormentato, fiero e indissolubile. Ma, anche in questo caso, le frasi di Frida Kahlo mostrano quanto sia stato alto il prezzo da pagare per rimanere al fianco di un uomo geniale, ma egoista e narcisista.

Niente è assoluto. Tutto cambia, tutto si muove, tutto gira, tutto vola e va via.

Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare... Che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere.

Ho subito due gravi incidenti nella mia vita… il primo è stato quando un tram mi ha travolto e il secondo è stato Diego Rivera.

Ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno imparato a nuotare.