P er definizione la vita non è facile, e a volte si manifesta in tutta la sua complessità mettendoci di fronte a prove complesse: ecco le frasi per farsi forza e andare avanti

Frasi sulla vita difficile

Gli ostacoli e le prove sono all’ordine del giorno. Nulla fila liscio e senza intoppi. Le frasi sulla vita difficile possono quindi essere una guida per superare le avversità e uscirne più forti e consapevoli di prima.

Sul lavoro, in amore, nelle relazioni personali in genere ci sono tanti fattori che non si possono controllare e che non sempre vanno come desideri o ti aspettavi. Metterlo in conto e saper affrontare gli imprevisti è il segreto per mantenere un certo equilibrio.

Per tutte queste ragioni, ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi sul tema possono essere uno spunto per trovare la via migliore per affrontare la tempesta e superarla. Per imparare dalle vicende negative dell’esistenza ed evitarle in futuro.

Mantenere saldo il timone della nave, anche se il mare non è propriamente tranquillo, è fondamentale per non perdere la rotta. Le frasi sulla vita difficile e su quanto si debba essere forti per superare le avversità sono il primo step per prepararsi e non farsi cogliere impreparati.

Spero che tu viva una vita di cui essere orgogliosi. Se trovi che non sia così, spero che tu abbia la forza di iniziare tutto da capo (Eric Roth).

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora (Johan Wolfgang von Goethe).

Non voglio davvero diventare normale, media, standard. Voglio semplicemente guadagnare in forza, in coraggio, per tirare fuori la mia vita pienamente, godere di più, fare più esperienze. Voglio sviluppare anche i tratti del mio carattere più originali e meno convenzionali (Anaïs Nin).

Tieni per te le tue paure, ma condividi con gli altri il tuo coraggio (Robert Louis Stevenson).

Non pregate per una vita semplice. Pregate per essere uomini più forti (John F. Kennedy).

Anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando dall’inizio. Mi sono convinto che bisogna sempre contare solo su se stessi e sulle proprie forze, non attendersi niente da nessuno e quindi non procurarsi delusioni (Antonio Gramsci).

Tutto ciò che non ci uccide ci rafforza (Friedrich Nietzsche).

Lasciate che vi dica il segreto che mi ha portato al successo. La mia forza risiede soltanto nella mia tenacia (Louis Pasteur).

Siamo tanto forti quando siamo uniti tanto deboli quando siamo divisi (J.K. Rowling).

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà (Albert Einstein).

Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile (Mahatma Gandhi).

La differenza tra una persona di successo e un’altra non è una mancanza di forza, non una mancanza di conoscenza, ma piuttosto una mancanza di volontà (Vince Lombardi).

Nessuno si ricorderà di te per i tuoi pensieri segreti. Chiedi al Signore la forza e la saggezza per esprimerli. Dimostra ai tuoi amici e a chi ti vuole bene quanto sono importanti per te (Gabriel Garcia Marquez).

Di errori ne ho fatti parecchi, di cattive azioni mai. Non dimentico i torti subiti, spesso non li perdono, ma non mi vendico: la vendetta è volgare come il rancore. Questo mi dà una tal forza da leoni. Una forza che non mi fa avere paura di nulla (Anna Magnani).

Meglio essere forti che carini ed inutili (Lilith Saintcrow).

Superare gli altri è avere la forza, superare se stessi è essere forti (Lao Tzu).

Una coscienza tranquilla ci rende forti (Anna Frank).

Non saprai mai quanto sei forte, finché essere forte è l’unica scelta che hai (Bob Marley).

Senti la tua forza nell'esperienza del dolore (Jim Morrison).

Riflessioni sulla vita

Una persona che sa quello che vuole, che è consapevole di quanto gli imprevisti possano cambiare i piani e complicarli sa anche sfruttare le frasi sulla vita difficile per riflettere e trarre il meglio da ogni situazione. È sempre un’occasione per imparare, mettersi alla prova e crescere a livello umano e personale.

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì (Rita Levi Montalcini).

Le lacrime versate per un'altra persona non sono un segno di debolezza. Sono un segno di un cuore puro (José N. Harris).

Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri (Nelson Mandela).

Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un Universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell).

Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo (Lucio Anneo Seneca).

Non c’è nulla di nobile nell’essere superiore a qualcun altro. La vera nobiltà è essere superiore a chi eravamo ieri (Ernest Hemingway).

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia (Paulo Coelho).

Il più grande errore che si può fare nella vita è quello di avere sempre paura di farne uno (Elbert Hubbard).

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere (Dalai Lama).

Frasi sulla vita difficile ma bella

Nonostante le frasi sulla vita difficile trattino un argomento complesso e non piacevole, è bene ricordare che vale la pena vivere appieno ogni singolo giorno, che anche nei momenti complessi c’è del bello da scorgere e da usare come punto fermo per resistere e aspettare tempi migliori. A tal proposito, ecco le frasi sulla vita più belle in assoluto.

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata (Confucio).

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce (Lev Tolstoj).

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo (Jim Morrison).

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire (Stephen Hawking).

Navighiamo immersi nel vasto oceano della vita. La ragione è la bussola, ma la passione è la tempesta (Alexander Pope).

Non dimenticare mai le cose belle della vita, perché sono quelle che ti fanno andare avanti nei momenti difficili (Padre Pio).

Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle (Martin Luther King Jr.).

La vita è una partita a carte e a me piace avere il mazzo in mano. Io me la sono giocata. A volte ho pagato un prezzo e altre mi è andata bene, ma non posso dire di non essermi divertita (Raffaella Carrà).

Frasi sul superare le difficoltà

Oltre a sapere accettare i periodi no, bisogna imparare a superarli e a lasciarseli dietro le spalle. Le frasi sulla vita difficile devono aiutarti a trovare la chiave di volta per fare quel salto che farà sì che tutto il negativo si trasformi solo in un ricordo, non piacevole magari ma che sarà un’esperienza preziosa. Le frasi sul tempo ti possono essere da guida per tenere a mente che tutto passa, niente è per sempre: nemmeno le avversità.

Non la forza, bensì la perseveranza di un alto sentimento fa gli uomini superiori (Friedrich Nietzsche).

La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta (Confucio).

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici (Khalil Gibran).

Non si piange sulla propria storia, si cambia rotta (Baruch Spinoza).

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità (Dalai Lama).

Non fermarti quando sei stanco, fermati quando hai finito (Marilyn Monroe).

Non è saggio essere troppo sicuri della propria saggezza. È salutare ricordare che il più forte può indebolirsi e il più saggio può sbagliare (Mahatma Gandhi)

Una freccia può essere scagliata solo tirandola prima indietro. Quando la vita ti trascina indietro con le difficoltà, significa che ti sta per lanciare in qualcosa di grande. Concentrati e prendi la mira (Dalai Lama).

Esiste un detto nel Tibet: “La tragedia dovrebbe essere utilizzata come sorgente di forza”.

Non importa quale tipo di difficoltà, quanto dolorosa è l'esperienza, se perdiamo la nostra speranza, questo è il nostro vero disastro (Dalai Lama XIV).

La maggior parte delle cose importanti nel mondo sono state compiute da persone che hanno continuato a provare quando sembrava che non ci fosse alcuna speranza (Dale Carnegie).

Chiunque è capace di nascondersi. Affrontare le cose, lavorare attraverso esse, questo è ciò che ci rende più forti (Sarah Dessen).

Nella vita di un uomo prima o poi arriva un giorno in cui, per andare dove deve andare, se non ci sono porte né finestre, gli tocca sfondare la parete (Bernard Malamud).

È strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre (Ayrton Senna).

Ogni fallimento è un passo verso il successo (William Whewell).

Il coraggio non è avere la forza di andare avanti. È andare avanti quando non hai forza (Napoleone Bonaparte).

Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela (Bebe Vio).

Quando avevo 21 anni, le mie aspettative furono ridotte a zero. Da allora, tutto è stato un premio (Stephen Hawking).Ci sono due modi di affrontare le difficoltà. Modificare le difficoltà o modificare te stesso in modo da affrontarle (Phyllis Bottome).