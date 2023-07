V asco Rossi ha scritto alcune delle frasi più belle della musica italiana, per questo i testi delle sue canzoni ci aiutano sempre quando siamo alla ricerca di una ispirazione per una dedica o una citazione da condividere.

Frasi di Vasco Rossi

Rocker e poeta, le frasi di Vasco Rossi, uno dei più grandi cantautori della musica italiana, sono parte della cultura pop di tutti noi, e spesso sono delle dediche perfette. Che si parli d’amore, di amicizia, di vita, le frasi delle sue canzoni sanno sempre mettere in rima ciò che abbiamo nel cuore e nella mente.

Nato a Zocca, in provincia di Modena, il 7 febbraio 1952, è considerato il nostro Re degli stadi, e i suoi concerti sono sempre sold out. Questo perché le sue canzoni sono la colonna sonora di intere generazioni, e le sue frasi più belle sono raccolte in questa selezione imperdibile per le vostre dediche.

Frasi di Vasco Rossi da dedicare

Le canzoni si prestano a tante interpretazioni, e le dediche non sono solo per la persona amata, ma anche per chi è al nostro fianco, qualcuno di famiglia, un amico. Una dedica serve a rincuorare chi si sente giù, e ha bisogno di un sollievo, o chi sta vivendo una grande gioia e le parole di Vasco Rossi sembrano sempre perfette per ogni situazione, date le tantissime canzoni diverse scritte nella sua lunga carriera.

Ho bisogno di te, ma è un bisogno diverso, è che senza di te, io mi sento disperso. (Buoni o cattivi)

E ho guardato dentro un’emozione, e ci ho visto dentro tanto amore, che ho capito perché non si comanda al cuore. (Senza Parole)

Ti voglio bene, smetti di giocare! Ti voglio bene, a un certo punto ti devi “dare”! Ti voglio bene, non puoi farti eternamente corteggiare! (Non l’hai mica capito)

Una canzone per te, non te l'aspettavi, eh! Invece eccola qua, come mi è venuta, e chi lo sa? Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. (Bollicine)

Sei un’incredibile romantica, un po’ nevrotica ma non patetica certo unica. (Incredibile Romantica)

Ma cosa vuoi che sia, era solo una canzone. Dormi pure, donna mia, che domani sarà migliore. (Sarà migliore)

Se hai bisogno…e non mi trovi cercami in un sogno. (E…)

E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po’ troppo sinceri… sinceri… si vede quello che pensi, quello che sogni. (Albachiara)

Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l’ha. (Un senso)

Qui non hai la scusa che ti può tenere su, qui la notte è buia e ci sei soltanto tu. (Gli angeli)

Frasi di Vasco Rossi sulla vita

Vasco Rossi è considerato da molti un poeta con la giacca di pelle, un vate moderno, che parla di vita senza filtri. Alcuni dei suoi brani più celebri parlano proprio dell’imprevedibilità del nostro cammino, di incontri e di errori, di vittorie e di sconfitte, insomma di vita a 360°. Ecco le sue frasi sulla vita più belle:

Le stelle stanno in cielo, e i sogni non lo so, so solo che son pochi, quelli che si avverano. (C'è chi dice no)

Le canzoni sono come i fiori, nascono da sole, sono come i sogni, e a noi non resta, che scriverle in fretta, perché poi svaniscono, e non si ricordano più. (Bollicine)

Ma che importa se è finita, che cosa importa se era la mia vita o no? Ciò che conta è che sia stata, una fantastica giornata, morbida! (Splendida giornata)

Fantasie, fantasie che volano libere, fantasie che a volte fan ridere, fantasie che credono alle favole. (Cosa succede in città)

Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. (Sono innocente)

Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte…fatte così… Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto si… (Vita Spericolata)

Come vorrei che fosse possibile cambiare il mondo che c’è, dimenticarmelo, sarebbe facile. È che per farlo, sai, prima di tutto dovrei decidere se so fare senza di te. (Come Vorrei)

Perché la vita è un brivido che vola via è tutt’un equilibrio sopra la follia… (Sally)

La vita non è facile, ma a volte basta un complice e tutto è già più semplice. (Brava Giulia)

Voglio una vita, che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai! Voglio una vita… la voglio piena di guai!! (Vita Spericolata)

Frasi di Vasco Rossi sull'amicizia

L’amicizia è un sentimento più puro, sugli amici puoi contare sempre, e Vita Spericolata resta uno dei pezzi più emozionanti che vengono messi a feste di compleanno, rimpatriate, e eventi di ogni sorta, con tutti abbracciati a cantare il ritornello. Non è, però, l’unico pezzo di Vasco Rossi legato all’amicizia.

E poi ci troveremo come le star, a bere del whisky al Roxy Bar… o forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrerei suoi guai! Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso… e ognuno in fondo perso dentro i cazzi suoi. (Vita Spericolata)

Siamo solo noi. Generazione di sconvolti che non ha più santi né eroi. (Siamo solo noi)

Una canzone per te, non te l’aspettavi, eh! Invece, eccola qua, come mi è venuta... e chi lo sa? Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori... già con le parole. (Una canzone per te)

E ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino. (Ogni Volta)

Frasi di Vasco Rossi sull'amore

Le frasi più celebri di Vasco Rossi sono quelle sull’amore, e sulla figura della donna. Il rocker emiliano, che ha sempre tenuto la sua vita sentimentale lontana dai riflettori, ha dedicato svariate canzoni alle donne della sua vita, in particolare alla moglie Laura Schmidt. Ecco le più belle frasi d'amore firmate da Vasco Rossi.

C’è un mistero che non lo so, quando ti vedo che cos’ho. Sento tremare lo stomaco, qualcosa di profondo sai mi fa andar fuori di testa… fuori di me. (Standing Ovation)

E ho guardato dentro un'emozione, e ci ho visto dentro tanto amore, che ho capito perché non si comanda al cuore. (Rewind)

Se ti guardo dentro gli occhi, se ti guardo bene, bene, li vedo tutti, i pensieri che hai, non sono brutti, poi sono i tuoi, se ti guardo dentro gli occhi, io m'innamorerei. (Gli spari sopra)

Vorrei stringerti le braccia, le braccia intorno al collo e baciarti… baciarti dappertutto! (Rewind)

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole…sei chiara come un’alba, sei fresca come l’aria. (Albachiara)

Adesso ascoltami, non voglio perderti però non voglio neanche illuderti… Ma adesso spogliati che voglio morderti, voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio. (Gabry)

Forse qualcuno non ha mai avuto bisogno di niente e nemmeno di molto… io non capisco cos’è… ho bisogno di… te. (Ho bisogno di te)

E questa sera nel letto metterò qualche coperta in più perché, se no avrò freddo senza averti sempre, senza averti sempre addosso. (Canzone)

Io e te… io e te… seduti sul divano, parlar del più e del meno, io e te…io e te… a crescere bambini, avere dei vicini io e te, io e te! Come nelle favole! (Come nelle favole)

Ti ho pensato molto stamattina quando ho visto nascere il sole. Ti ho mandato subito un messaggino, era: per te vorrei essere migliore. (Standing Ovation)

Amo te, come non ho fatto in fondo con nessuna. (E…)

Sei un piccolo fiore per me, e l’odore che hai mi ricorda qualcosa, vabbè… (E…)