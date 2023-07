L e sue sono probabilmente tra le canzoni italiane più citate: stiamo parlando di Ultimo, ecco una raccolta delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni

Frasi di Ultimo

I cantanti, gli interpreti musicali sono artisti che aprono un varco di un mondo a sé. Dove tutto è possibile e le emozioni vengono messe nero su bianco per dare voce ai sentimenti di tutti. Le frasi di Ultimo, uno dei cantautori contemporanei più apprezzati, fanno questo e molto di più. Fanno rivivere storie d’amore, paure ed esperienze di vita: sono frasi canzoni tutte diverse, ma allo stesso tempo comuni.

Quando delle poesie vengono arricchite dalla musica accade una vera e propria magia. Il successo musicale, infatti, è figlio di una capacità straordinaria: parlare al pubblico e parlare per il pubblico. Quante volte ti capita di affidarti alle frasi belle dei testi delle canzoni, se non sai come dire qualcosa? È successo a tutti, e continuerà ad accadere.

Ecco perché questa raccolta di citazioni e aforismi possono essere uno spunto prezioso. Per riflettere sul proprio percorso di vita, ma anche per esprimere e confidare qualcosa che non hai mai avuto il coraggio di dire. Questo è il potere delle parole.

Frasi di Ultimo da dedicare

Le frasi sull’amore, insieme a quelle di Ultimo, possono essere davvero potenti se vuoi confessare i tuoi sentimenti a qualcuno, ma non sai come o ti manca il coraggio. Quello che provi magari lo sente anche l’altra persona e, alle volte, serve solo avere il fegato di buttarsi per iniziare a vivere davvero appieno.

L’eleganza delle stelle

Non posso darti più quello che chiedi

Ti dedico un sogno ma tu non lo vedi

L’amore non esiste ma è quello in cui credi

E quando ti senti sola riempi la mente

Alza gli occhi nel cielo, rinchiuditi sempre

Tra l’eleganza delle stelle.

Cascare nei tuoi occhi

Vorrei lasciare sul tuo comodino

Un caffè caldo per ogni mattino

Vedere che ti svegli d’improvviso, poi

Chiudi gli occhi e fingi di dormire

E non è facile, neanche difficile

Forse è impossibile

Sicuro instabile.

Tutto questo sei tu

Come vola il tempo

Vedi adesso me lo ricordo

Tu che lo ami, ti darei il freddo

Se solo avessi in tasca l’inverno.

Pianeti

Ci sarà un posto vedrai per tutte le tue paure

Vedrai che è bello camminare senza mai sapere

Senza mai sapere dove ti portano i passi.

Colpa delle favole

È colpa delle favole

Se tu non sei più con me

Se cammino per la strada quando

Una strada poi non c’è

Se non riesco ad esser grande

E mi innamoro in un privé

Perché mi illudo che la gente

Sia di più di quel che è

Ti dedico il silenzio

C’è un’aria strana nel cielo,

esco da casa in silenzio,

non è ancora neanche l’alba

ma a dormire non ci penso.

Io cerco solo di capirti

E la notte non ci dormo.

Piccola stella

Hai preso il mio giorno e lo hai reso migliore

E ora scrivo qui in fretta per dirtelo ancora

Che sei forte e fragile senza paura

Tu resta la stessa, la stessa di sempre.

Rondini al guinzaglio

Portami con te

Portami con te

Dove tutto si trasforma

Dove il mondo non mi tocca.

Chiave

Per lei che mi amava

I suoi occhi pianeti

In cui entri per sbaglio ed esci in punta di piedi.

Le frasi di Ultimo più belle

Le frasi di Ultimo sono tutte straordinarie, ogni singola parola è fondamentale nella composizione di vere e proprie opere d’arte che arrivano al cuore delle persone. Non è un caso che sia fra i cantautori più ascoltati e fra quelli che riesce a riempire gli stadi in pochi giorni dall’uscita dei biglietti. Il suo superpotere è saper dare voce alle emozioni e ai sentimenti.

Da quando ero bambino, solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo.

Quando mi siedo sopra il tetto del mondo mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere.

Tanto più pensi a un desiderio, più lui si trasforma in vento.

Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed iomi chiedevo dov’è il senso.

Ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare.

Vorrei sapere che mi manca ora. Ora che ho tutto quello che volevo, ma c’è qualcosa che mi manca ancora. Forse riavere di te il desiderio.

Ho bisogno di una risposta, sole che esca nella tempesta. Non rinchiuderti in una stanza e trova fuori la tua certezza.

Buongiorno, vita che mi stai aspettando Ho tutto pronto, passi per di qua?

C’è una farfalla bianca che prova a nuotare, ha l’aria di chi sa che il mondo mente. Vorrei darle di più di quel che posso dare, farle sentire di più di quel che sente.

Provo ad urlare ma non ho più voce.

Frasi d'amore di Ultimo

Le frasi più significative di Ultimo sono, senza dubbio, quelle che parlano di amore, di relazioni, delle difficoltà di dire “ti amo”, di vivere le relazioni sino in fondo, senza la paura di soffrire o di aprire il proprio cuore all’anima gemella, a chi è capace di camminarci accanto rispettando il nostro essere più profondo e intimo.

E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu, tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più.

Le confesso che non guardo mai i suoi occhi da vicino. Perché poi ci casco dentro e non mi accorgo che respiro.

Io ti aspetto perché è nell’attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso.

Sei la cosa più bella che indosso. Sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Sei la strada che porta alla vita.

Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare.

Prova ad aspettarmi nel fiore più nascosto del mondoe sarò li prima di te.

È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida “bu”. E mi faceva svegliare nervoso ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

Ho bisogno di amarti, ma non come vuoi tu. Completare i tuoi gesti, spegnerti la tv. Questo senso di niente passa se ci sei tu.

E io vorrei solo esser stato un po’ meno assenteista per guardarti dentro gli occhi e dirti, amore, adesso resta. Perché è colpa delle favole, se la mia vita adesso è questa.

Sì, è vero, tu mi incanti anche se non mi parli.

Frasi di Ultimo sul mare

E cosa c’è di più profondo e intimo dell’orizzonte, delle frasi sul mare. Quante riflessioni nascono in questi luoghi, quante verità si scoprono con l’ausilio fondamentale della natura che, con spontaneità, ci mette di fronte a noi stessi e a ciò che conta davvero nella vita? Sono tante e alcune frasi di Ultimo le esprimono al meglio. Leggere sino alla fine per credere.

Non ti vedo, ma ti sento e il letto è diventato mare. Ti avvicini e non so stare a te vicino senza amare.

Ma ora ti prego, mi porti al mare? Qualsiasi posto purché sia altrove, dove non servono più le parole.

Io ti aspetto dove il mare non si vede più. Dove il giorno non arriva se non ci sei tu.

Vorrei portarti al mare, ma non ho più belle parole. Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque basta che ci sia posto.