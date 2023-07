I l tramonto ha sempre ispirato alcune delle frasi più belle e romantiche di sempre, delle dediche perfette, oppure spunti e riflessioni sulla vita al calare del sole, che abbiamo racchiuso in questa lista.

Frasi sul tramonto

Le frasi sul tramonto sono tra le più belle mai scritte: questo particolare momento della giornata ci fa fermare a riflettere sulla nostra vita e i nostri sogni. Ed è anche il preferito dagli innamorati, che guardano estasiati questo valzer di luci e di colori che si dissolvono. Libri, poesie, canzoni, tutti parlano del tramonto, in ogni lunga e parte del mondo, scatena una gamma di emozioni che accomuna tutti. Per questo abbiamo raccolto per voi le più belle frasi sul tramonto, da dedicare a qualcuno o da condividere sui vostri profili social.

Sai… quando si è molto tristi si amano i tramonti. (Antoine de Saint-Exupéry)

Lasciami, o lascia che lavi la mia anima nei colori; lasciami inghiottire il tramonto e bere l’arcobaleno. (Khalil Gibran)

Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portarsi a casa un’alba o un tramonto. (Tiziano Terzani)

Non c’è modo per un uomo di guadagnare una stella o meritare un tramonto. (Gilbert Keith Chesterton)

C’è nel giorno un’ora serena che si potrebbe definire assenza di rumore, è l’ora serena del crepuscolo. (Victor Hugo)

I tramonti sono così belli che sembra quasi come se stessimo guardando attraverso le porte del Paradiso. (John Lubbock)

La gente, in faccia al sole che tramonta, chiude l’uscio di casa. (William Shakespeare)

È una consolazione dell’uomo il fatto che il futuro sia un’alba invece che un tramonto. (Victor Hugo)

Tutto è imperfetto, non c’è tramonto così bello da non poterlo essere di più. (Fernando Pessoa)

Nessun sole sopravvive al tramonto, ma risorgerà e porterà l’alba. (Maya Angelou)

Sono molto appassionato di tramonti. Vieni, andiamo a guardare un tramonto. (Antoine de Saint-Exupéry)

L’eternità è per il devoto un giorno che non ha tramonto; l’eternità è per il malvagio una notte che non ha alba. (Thomas Watson)

È praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare. (Bernard Williams)

Il tramonto che scherma, rivela – intensificando ciò che vediamo. Con minacce d’ametista e fossati di mistero. (Emily Dickinson)

Quando il sole sta tramontando, interrompi tutto quello che stai facendo e vallo e guardare. (Mehmet Murat İldan)

Consenti all’insuccesso di insegnarti una lezione suprema: ogni tramonto è l’inizio di un’alba molto, molto luminosa e potente. (Sri Chinmoy)

Non dimenticare: i bei tramonti hanno bisogno di cieli nuvolosi. (Paulo Coelho)

Tutto respira al di là del colore e del rumore, in un sospiro profondo e muto. (Fernando Pessoa)

Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera. (Salvatore Quasimodo)

Se potessi rivivere la mia vita, nella prossima correrei più rischi, farei più viaggi, guarderei più tramonti. (Jorge Luis Borges)

Corriamo verso l’orizzonte, è tardi, corriamo presto, per prendere almeno un raggio obliquo! (Charles Baudelaire)

Meditare al tramonto, mentre si guardano le stelle e si accarezza il proprio cane, è un rimedio infallibile. (Ralph Waldo Emerson)

Quando il sole è tramontato, nessuna candela può sostituirlo. (George R. R. Martin)

Non piangere quando tramonta il sole, le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle. (Violeta Parra)

Le nuvole giungono fluttuando nella mia vita, non più per portare vento o tempesta, ma per aggiungere colore al mio tramonto. (Rabindranath Tagore)

Quando ammiro le meraviglie di un tramonto o la bellezza della luna, la mia anima si espande nel culto del Creatore. (Mahatma Gandhi)

Quando vedi il tramonto, aspetta l’alba. Perché preoccuparsi di un tramonto o di una luna che si sbiadisce? (Gialal al-Din Rumi)

Se i tuoi occhi sono accecati dalle tue preoccupazioni, non puoi vedere la bellezza di un tramonto. (Jiddu Krishnamurti)

Portami il tramonto in una tazza, conta le anfore del mattino, le gocce di rugiada. Dimmi fin dove arriva il mattino, a che ora va a dormire il tessitore che filò le vastità dell’azzurro! (Emily Dickinson)

Il tramonto è la musica di apertura della notte. (Mehmet Murat Ildan)

I tramonti di quell’inferno africano si rilevavano straordinari. Non te li toglieva nessuno. Ogni volta tragici come mostruosi assassinii del sole. (Louis-Ferdinand Céline)

Sul cammino bianco, alberi che nereggiano stecchiti; sopra i monti lontani sangue ed oro… Morto è il sole… Che cerchi, poeta, nel tramonto? (Antonio Machado)

La vita è lotta e tormento, delusione, amore e sacrificio, tramonti dorati e fosche tempeste. (Laurence Olivier)

Il tramonto è una meravigliosa opportunità per noi di apprezzare tutte le grandi cose che il sole ci dà. (Mehmet Murat Ildan)

Strana la faccenda delle nuvole, se non ci fossero in cielo come potresti ammirare al meglio un tramonto e lo spettacolo del sole che sorge. Amo le nuvole, mi ricordano come sia bello il sole. (Stephen Littleword)

Che cos’è viaggiare e a cosa serve viaggiare? Qualsiasi tramonto è il tramonto; non è necessario andarlo a vedere a Costantinopoli. (Fernando Pessoa)

Il tramonto è ancora il mio colore preferito, e l’arcobaleno è il secondo. (Mattie Stepanek)

Accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta. (Proverbio cinese)

Nulla in questo mondo si estingue, ma con moto alterno tramonta e risorge. (Lucio Anneo Seneca)

Come può rimanere occulto a qualcuno ciò che non tramonta mai? (Eraclito)

Non c’è mai un’alba uguale o un tramonto uguale. (Carlos Santana)

Frasi romantiche sul tramonto

Il tramonto è considerato uno degli spettacoli più romantici al mondo, che fa sognare gli innamorati, quasi ipnotizzati da questo momento, che unisce i loro cuori. Quante scene del cinema, della tv e dei film ci mostrano le coppie insieme al tramonto, e questo forse ci ha condizionat* un po’, ma è innegabile il suo fascino, che dà vita a frasi d'amore indimenticabili. Leggiamo delle frasi romantiche sul tramonto da dedicare alla persona amata.

Ho orrore dei tramonti di sole, è romantico, fa tanto melodramma. (Marcel Proust)

E ti bacio la bocca bagnata di crepuscolo.

(Pablo Neruda)

Abbiamo perso ancora questo tramonto. Nessuno ci vide questa sera con le mani intrecciate mentre la notte azzurra cadeva sopra il mondo. (Pablo Neruda)

Il tramonto brillò sul dorso di un uccello. Lo vedemmo insieme. Sorridemmo. La tua mano si ritrovò nella mia mano. (Ghiannis Ritsos)

Potremmo fermarci qui, ad aspettare il tramonto da questa terrazza. La brezza leggera. I pensieri che si intrecciano tra le dita e i tuoi capelli mossi. Il collo scoperto e io che sorrido (Fabrizio Caramagna)

E le tue palpebre spalancano il crepuscolo della terra assaltando l’azzurro delle stelle. (Pablo Neruda)

Facemmo l’amore finché il pomeriggio divenne crepuscolo e il crepuscolo divenne notte fonda. (Leonard Michaels)

Siediti qui, lasciami guardare il tramonto dalla curva del tuo collo. Mentre le mani si toccano in silenzio. (Fabrizio Caramagna)

Ci potremmo attardare sull’orlo di una giornata qualunque. Aspettare il tramonto. E trovare la leggerezza e lo stupore tra le nuvole arrossate. (Fabrizio Caramagna)

Ah la tua voce misteriosa che l’amore tinge e piega nel crepuscolo risonante e morente! (Pablo Neruda)

E poi si sta così, mano nella mano, a guardare il tramonto e a far mille chiacchiere, qualcuna usando anche le parole. (Fabrizio Caramagna)

Ho un paio di biglietti per il tramonto. Vieni con me? (Anonimo)

Frasi sul tramonto al mare

Un tramonto sul mare, un cocktail fresco, con un gruppo di amici o in coppia. Cosa c’è di meglio? Oppure un tramonto invernale, con il mare in tempesta che agita il nostro cuore. Qualunque stagione sia, il sole che si cala tra le acque suscita sempre imprevedibili sentimenti, di quiete o di agitazione, d’amore o di dolore, e le frasi sul tramonto e le frasi sul mare racchiudono questa vasta gamma di emozioni.

Se non è sul mare è un tramonto a metà. (Anonimo)

Il sole stava per abbandonare la Perla dell’Oceano per altri mari, altre terre. (Joseph Conrad)

Gli unici tramonti che non ho mai amato sono quelli che mi sono perso. (Anonimo)

Quando il sole muore, sparge le sue lacrime sul mare. (Anonimo)

Il tramonto è così meraviglioso che perfino il sole stesso lo osserva ogni giorno nei riflessi degli infiniti oceani! (Mehmet Murat Ildan)

La cura per ogni cosa è un dolce tramonto sul mare. (Anonimo)

Il tramonto è un bacio tra il mare e il sole. (Anonimo)

Un tramonto sul mare rappresenta una fine, ma anche un nuovo inizio. (Anonimo)

Il sole deve essere innamorato dell’oceano per affievolirsi su esso. (Guelai Inesse)

Un tramonto sul mare è così bello che non lo puoi comprare. (Anonimo)

Il cielo si ruppe come un uovo nel pieno del tramonto e l’acqua prese fuoco. (Pamela Hansford Johnson)

Incontriamoci dove il sole si tocca col mare. (Anonimo)

Frasi sul tramonto in inglese

Le dediche in lingua originale hanno sempre un altro fascino, sono tante le frasi sul tramonto in inglese, sulle quali si sono cimentati autori, poeti o cantanti. I giochi di parole sono più efficienti, le rime più calzanti, il suono melodioso, scopriamo le citazioni più belle in lingua, e lasciamoci cullare dalle frasi in inglese che sono diventate parte della letteratura mondiale.

There is nothing more musical than a sunset. (Non c’è niente di più musicale che un tramonto.) (Claude Debussy)

There is a clear hour in the day that could be defined as no noise, it is the serene hour of twilight. (C’è nel giorno un’ora serena che si potrebbe definire assenza di rumore, è l’ora serena del crepuscolo.) (Victor Hugo)

You know… when you are sad you love the sunsets. (Sai… quando si è molto tristi si amano i tramonti.) (Antoine de Saint-Exupéry)

The sky broke like an egg into full sunset and the water caught fire. (Il cielo si ruppe come un uovo nel pieno del tramonto e l’acqua prese fuoco.) (Pamela Hansford Johnson)

No sun outlasts its sunset, but will rise again and bring the dawn. (Nessun sole sopravvive al tramonto, ma risorgerà e porterà l’alba.) (Maya Angelou)

Sunsets are so beautiful that they almost seem as if we were looking through the gates of Heaven. (I tramonti sono così belli che sembra quasi come se stessimo guardando attraverso le porte del Paradiso.) (John Lubbock)

Bring me the sunset in a cup. (Portami il tramonto in una tazza.) (Emily Dickinson)

There is no way in which a man can earn a star or deserve a sunset. (Non c’è modo per un uomo di guadagnare una stella o meritare un tramonto.) (Gilbert Keith Chesterton)

Every sunset brings the promise of a new dawn. (Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba.) (Ralph Waldo Emerson)

One day I watched the sunset forty-three times! (Un giorno ho visto il sole tramontare quarantatré volte!) (Antoine de Saint-Exupéry)

Dawn comes slowly but dusk is rapid. (L’alba arriva lentamente, ma il tramonto è veloce.) (Alice Toklas)

At the rays of sunset a butterfly flying over the city. (Ai raggi del tramonto una farfalla vola sulla città.) (Takarai Kikaku)

Sunset is still my favorite color, and rainbow is second. (Il tramonto è ancora il mio colore preferito, e l’arcobaleno è il secondo.) (Mattie Stepanek)

Eternity. It is the sea mingled with the sun. (L’eternità è il mare mischiato col sole.) (Arthur Rimbaud)

It is man’s consolation that the future is to be a sunrise instead of a sunset. (È una consolazione dell’uomo il fatto che il futuro sia un’alba invece che un tramonto.) (Victor Hugo)

I am very fond of sunsets. Come, let us go look at a sunset. (Sono molto appassionato di tramonti. Vieni, andiamo a guardare un tramonto.) (Antoine de Saint-Exupéry)

It is almost impossible to watch a sunset and not dream. (È praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare.) (Bernard Williams)

Sunsets are my escape into the reality I want to continuously live. (I tramonti sono la mia fuga nella realtà che voglio vivere continuamente.) (Rachel Roy)

Nobody of any real culture ever talks nowadays about the beauty of a sunset. (Nessuna persona di cultura parla mai, al giorno d’oggi, della bellezza di un tramonto.) (Oscar Wilde)

Don’t forget: beautiful sunsets need cloudy skies. (Non dimenticare: i bei tramonti hanno bisogno di cieli nuvolosi.) (Paulo Coelho)

Whenever you want to see me, always look at the sunset; I will be there. (Ogni volta che vuoi vedermi, guarda sempre il tramonto; sarò lì.) (Grace Ogot)

Life is all about enjoying every sunset and looking forward for the next Sunrise. (La vita è fatta per godersi ogni tramonto e guardare avanti per la prossima alba.) (Anonimo)

Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty. (La natura dipinge per noi, giorno dopo giorno, immagini di infinita bellezza.) (John Ruskin)

When the sun has set, no candle can replace it. (Quando il sole è tramontato, nessuna candela può sostituirlo.) (George R. R. Martin)

Everything is imperfect, there is no sunset so beautiful that it could not be more. (Tutto è imperfetto, non c’è tramonto così bello da non poterlo essere di più.) (Fernando Pessoa)

Frasi sul tramonto e amore

L’amore non è solo quello romantico, e ha varie forme, e, come dicevamo prima, il tramonto può farci riflettere su ogni tipo di emozione. Possiamo parlare di amore per la vita, per la famiglia, per gli amici, per le proprie passioni, ma anche di un amore non corrisposto o finito. La solitudine è spesso associata a questo momento della giornata, come assenza di qualcuno che ci fa ripensare alla nostra condizione. Vediamo le più belle frasi che associano l’amore e il tramonto.

Se nessuno amasse, il sole si spegnerebbe. (Victor Hugo)

Ogni tanto offritelo un tramonto… nessuno vi dirà mai di no. (Fabio Mingozzi)

E mentre lento il tramonto dipingeva il suo cielo, nessuno ci vide in quell’ora d’amore, poi accompagnammo con gli occhi il giro del sole fino al suo tuffo nel mare… (E.M.Camardo)

L’amore è l’attesa del crepuscolo del cielo, del verde dell’erba, di una carezza delle ciglia. (Malgorzata Hillar)

A volte, guardando un tramonto, so con assoluta certezza che mi manchi. Il sole che si spegne descrive in modo chirurgico, intimo, preciso il vuoto enorme che hai lasciato. (Anonimo)

C’è in lei quella dolcezza inquieta delle ore che precedono il tramonto, quando il sole pare brillare più vivido e più caldo per farsi perdonare il buio che arriverà dopo che se ne sarà andato. (Giorgio Faletti)

In ogni alba tu risplendi come la prima luce del giorno. In ogni tramonto tu mi aquieti come il primo sogno della sera. (Anonimo)

E nulla andrà perduto, né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso. Ogni cosa non l’avrò vissuta invano. (Alessandro Baricco)

L’amore è una folle vampata… altre volte un angolo di pace come un tramonto. (José Saramago)

In certi tramonti, le luci e le ombre si completano così meravigliosamente che sembrano far l’amore. (Fabrizio Caramagna)

Non faccio alcuna differenza tra un libro e una persona, un tramonto, un quadro. Tutto ciò che amo lo amo di un unico amore. (Marina Cvetaeva)

Frasi sul tramonto per Instagram

Brevi e d’impatto, magari da abbinare a una splendida foto da noi scattata: le frasi sul tramonto per Instagram devono colpire chi le legge, che deve poterle abbinare facilmente all’immagine che l’accompagna. La parola e la fotografia insieme possono essere molto potenti, e trasmettere al fruitore ciò che stavamo provando quando abbiamo scelto di condividerle. Ecco allora le frasi per Instagram dedicate al tramonto:

Non c’è niente di più musicale che un tramonto. (Claude Debussy)

Ogni volta che vuoi vedermi, guarda sempre il tramonto; sarò lì. (Grace Ogot)

Un tramonto è un fenomeno intellettuale. (Fernando Pessoa)

Il mio sole tramonta per rinascere. (Robert Browning)

Il cielo, al tramonto, sembrava un fiore carnivoro. (Roberto Bolaño)

L’eternità è il mare mischiato col sole. (Arthur Rimbaud)

Guardare il tramonto ti fa sentire più forte. (Anamika Mishra)

Un tramonto è un’alba dall’altra parte del mondo. (Anonimo)

Il tramonto abbassa il sipario e lo fissa con una stella. (Lucy Maud Montgomery)

L’alba arriva lentamente, ma il tramonto è veloce. (Alice Toklas)

Non è un insulto o un affronto che impedisce al sole di tramontare. (Ahmadou Kourouma)

Non dovrei guardare il tramonto invece di scriver questo? (Virginia Woolf)

Ai raggi del tramonto una farfalla vola sulla città. (Takarai Kikaku)

Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. (Ralph Waldo Emerson)

Se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. (Proverbio yiddish)

Sul mio impero non tramonta mai il sole. (Carlo V)

Il lavoro dell’artista è creare tramonti quando non ce ne sono. (Romain Rolland)