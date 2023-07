F uggevole, limitato, impossibile da riconquistare: con queste frasi sul tempo vogliamo ricordarvi quanto è prezioso e quanto vale ogni singolo momento che abbiamo a disposizione

Frasi sul tempo

Potreste anche pensare che sia banale, potreste anche pensare che è un'esagerazione, ma è una grandissima verità: il tempo è prezioso, ed è una delle poche cose (se non l'unica) che non torna mai indietro. Per rifletterci su, abbiamo deciso di elencare alcune frasi sul tempo che più forniscono spunti per capirne il valore, e che possono essere usate anche come frasi del buongiorno.

Partiremo da quelle più brevi per poi soffermarci su alcuni aforismi più specifici e caratteristici, oltre che su quelli pronunciati da personaggi di spicco. Cosa vogliamo trasmettervi? Semplice: il desiderio di usare al meglio ogni vostro momento.

Il tempo è un'illusione (Albert Einstein);

Il tempo spiegherà (Jane Austen);

Tutto passa, ma niente va via del tutto (Jenny Diski);

I due guerrieri più potenti sono la pazienza e il tempo (Lev Tolstoy);

I due maggiori tiranni del mondo: il caso e il tempo (Johann Gottfried Herder);

Il modo in cui trascorriamo il nostro tempo definisce chi siamo (Jonathan Estrin).

Frasi sul tempo che passa

La caratteristica principale (nonché la più dolorosa) del tempo? È il suo trascorrere, è il fatto che se ne va. Per questo le frasi sul tempo che passa sono fra le più importanti da leggere: avere contezza del fatto che il tempo non ci aspetta è il modo migliore per farlo, in qualche modo, davvero nostro. Questo tipo di frasi si può utilizzare anche per gli auguri di compleanno.

Se passi troppo tempo a pensare a una cosa, non la farai mai (Bruce Lee);

Tutte le nostre ore più dolci volano più velocemente (Virgilio);

Il tempo scivola via come granelli di sabbia per non tornare mai più (Robin Sharma);

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti (Fabrizio De Andrè);

Nella corsia del tempo non si può sorpassare né fare inversioni a U. (Edoardo Boncinelli).

Frasi sul tempo di Seneca

Alcune fra le frasi più belle sul tempo arrivate fino a voi sono frutto dell'impegno di una mente eccelsa: quella di Lucio Anneo Seneca. Filosofo, politico e drammaturgo romano, Seneca ci ha regalato delle parole in grado di ispirarci e trasmetterci l'importanza di ogni istante.

Mentre perdiamo il nostro tempo tra indugi e rinvii, la vita passa;

Breve è la vita che viviamo davvero: tutto il resto è tempo;

L'unica cosa che ci appartiene è il tempo;

Affrettati a vivere bene e pensa che ogni giorno è in se stesso una vita;

e pensa che ogni giorno è in se stesso una vita; Il tempo scopre la verità;

Si usa il tempo senza risparmio, quasi non costasse nulla;

Parte del tempo ce lo strappano di mano, parte ce lo sottraggono con delicatezza, e parte scivola via senza che ce ne accorgiamo;

Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro: giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla;

Metti a frutto ogni minuto: sarai meno schiavo del futuro se ti impadronirai del presente;

L’unico tempo certo è quello passato;

Tutti muoiono nel giorno stabilito dal destino. Non perdi nulla del tempo che ti è stato assegnato; quello che lasci non ti appartiene;

Nessuno ti renderà gli anni, nessuno ti restituirà a te stesso. Andrà il tempo della vita per la via intrapresa e non tornerà indietro né arresterà il suo corso;

Questo corpo non è una casa ma una locanda, ed è nostro solo per un breve periodo;

Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne sprechiamo molto.



Frasi sul tempo e sulla vita

Se cercate ispirazione sullo stretto nesso che c'è tra il tempo e la vita, non resterete delusi. Ne abbiamo raccolte alcune che sono perfette sia per una riflessione che, chi lo sa, per una dedica, magari anche romantica. Ecco alcune frasi sulla vita e sul tempo:

Il tempo ha un modo meraviglioso di mostrarci ciò che conta davvero (Margaret Peters);

La gente comune pensa semplicemente a "passare" il tempo, chi ha qualche talento a come utilizzarlo. (Arthur Scopenhauer);

Il tempo è lungo ma la vita è breve (Stevie Wonder);

Vivere è così sorprendente che lascia poco tempo a tutto il resto (Emily Dickinson);

Il tempo tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si muta, nulla s'annichila (Giordano Bruno);



Frasi sul tempo prezioso

Abbiamo già detto che il tempo è prezioso? Sì? Beh, vale davvero la pena ripeterlo. Non possiamo controllarlo, non possiamo alterarlo ma, in qualche modo, possiamo dominarlo e impiegarlo in modo tale da essere sempre soddisfatti. Ed ecco qualche aforisma che può ispirarci:

Ieri è passato. Domani deve ancora venire. Abbiamo solo oggi. Iniziamo (Madre Teresa);

Tutto ciò che ci appartiene veramente è il tempo; anche chi non ha nient'altro ha quello (Baltasar Graziano);

I singoli istanti possono regalarci una felicità che non si esaurisce per centinaia di anni (Orhan Pamuk)

Il tempo è gratuito, ma non ha prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi tenerlo, ma puoi spenderlo. Una volta perso, non potrai più recuperarlo (Harvey Mackay);

Un uomo che osa sprecare un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita (Charles Darwin);

Il tempo vale più del denaro. Puoi ottenere più soldi, ma non puoi avere più tempo (Jim Rohn);

Il tempo è davvero l'unico capitale che un essere umano ha, e l'unica cosa che non può permettersi di perdere (Thomas Edison);



Frasi in latino sul tempo

È vero, Seneca ci ha dato alcuni grandissimi spunti sul tempo, ma ci sono stati altri autori latini a dare il loro contributo. Inoltre, già in tempi antichissimi i proverbi sottolineavano quanto fosse importante il passare del tempo. Scopriamo, quindi, i detti più belli:

Tanto brevius omne, quante felicius tempus [Più il tempo è felice, più è breve] (Plinio il Vecchio);

Magister prioris, posterior dies [Il giorno dopo è padrone del giorno prima] (Proverbio latino);

Omnis doloris tempus est medicus [Il tempo guarisce ogni dolore] (Proverbio latino);

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis [I tempi cambiano, e noi cambiamo con loro] (Proverbio latino);

Praeteritum tempus nunquam revertitur [Il tempo passato non ritorna] (Marco Tullio Cicerone);

Dum loquimur fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero [Mentre si parla, il tempo è già in fuga, come se ci odiasse. Quindi cogli l’attimo, non credere al domani] (Orazio);

Tempus edax rerum [Il tempo divora ogni cosa] (Orazio);

Veritas filia temporis [La verità è figlia del tempo] (Aulo Gellio);

Omnia fert aetas [Il tempo porta via tutte le cose] (Virgilio)

Breve et irreparabile tempus omnibus est vitae [Il tempo della vita è breve e irreparabile] (Virgilio)

Frasi di Alda Merini sul tempo

Infine, concludiamo con alcune frasi scritte (e pronunciate) da una delle più grandi poetesse che l'Italia abbia avuto l'onore di avere: Alda Merini. Eccole:

Non ho tempo di decifrare gli aridi messaggi del mio tempo dannato, mi arridosso al mio muro di futile speranza, arrossendo se mai tu mi perdoni;

Nulla vale la durata di una vita ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte, mia dolce chiara bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scagli al profondo perché ti dia le risonanze nuove;

I poeti lavorano di notte quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore;

il tempo ti oscurava dentro quella mordente nostalgia di cose pure, nate dal pensiero purificate al vivo nel dolore;

Lunga specie del tempo, o la ventura portava certe sature memorie con pesanti catene e tu mungevi dalle stelle il sapere degli antichi;

Devo liberarmi del tempo e vivere il presente giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante.