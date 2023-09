L a grande Tay Tay ci insegna tanto: dall’amore all’amicizia passando per i suoi album più belli, ecco alcune citazioni che proprio non possono mancare al vostro compendio.

Le frasi delle canzoni di Taylor Swift che abbiamo raccolto in questo articolo sono un lungo excursus della carriera della nostra cantante preferita. Dagli esordi fino ad oggi, l’era di Taylor Swift non è destinata a tramontare tanto presto.

Queste frasi ti mettono nel giusto mood per riflettere, per innamorarti o semplicemente per prendere in considerazione un punto di vista emancipato e indipendente. Del resto, se amiamo Tay Tay, è proprio perché non le manda a dire a nessuno.

Frasi d'amore di Taylor Swift

Alcune delle frasi di Taylor Swift sono molto mature e molto profonde, e sembrano scritte apposta per emanciparsi dall’amore tradizionale. La cantante rivendica il nostro potere di essere libere e, soprattutto, libere di amare come più preferiamo con le sue frasi d'amore.

“And the first night that you saw me. Nothing was gonna stop me.” (E la prima notte che mi hai vista, niente poteva fermarmi) ‘Mastermind’

“I'm so in love that I might stop breathing.” (Sono così innamorata che potrei smettere di respirare) ‘Paris’

"Darling, let's run, run from it all" (Tesoro, corriamo, corriamo via da tutto) 'Run (Taylor's Version)'

“I’m begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man” (Tis to implorando di prendermi la mano, distruggere i miei piani – Ecco, questo è il mio uomo) ‘Willow’

Forever is the sweetest con” (Per sempre è l'inganno più dolce di tutti) ‘Cowboy Like Me’

"Love you to the Moon and to Saturn" (Ti amo dalla Luna a Saturno) 'Seven'

"And isn't it just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me?" (E non è bello pensare che sin dall'inizio c'era un filo invisibile che ci collegava?) 'Invisible String'

"For you, I would cross the line. I would waste my time. I would lose my mind" (Per te, oltrepasserei la linea. Perderei il mio tempo. Diventerei pazza) 'Don't Blame Me'

“You got that James Dean daydream look in your eye” (Hai quello sguardo sognante alla James Dean stampato in faccia) ‘Style’

“You've got a smile that could light up this whole town” (Hai un sorriso che potrebbe illuminare tutta la città) ‘You Belong With Me’

Frasi di Taylor Swift tratte da Reputation

Reputation è probabilmente l’album con cui Taylor Swift ha davvero raggiunto l’olimpo della celebrità. Chi non conosce Look what you made me do, uno dei pezzi di revenge pop più famosi in assoluto? Le canzoni della Swift sono piene di chicche tutte da ricordare.

"Some boys are tryin' too hard, he don't try at all though" (Alcuni ragazzi ci provano troppo, ma lui non ci prova affatto) '...Ready For It?'

"Say my name and everything just stops, I don't want you like a best friend" (Dì il mio nome e tutto si ferma: non ti voglio come migliore amico) 'Dress'

"And all at once, you are the one I have been waiting for" (All'improvviso e tutto insieme mi sono resa conto che eri tutto ciò che stavo aspettando) 'King Of My Heart'

"Honey, I rose up from the dead, I do it all the time" (Tesoro, sono resuscita, lo faccio sempre) 'Look What You Made Me Do'

"I'm sorry, the old Taylor Swift can't come to the phone right now. Why? Because she's dead" (Mi dispiace, la vecchia Taylor Swift non può rispondere al telefono. Perché? Perché è morta” 'Look What You Made Me Do'

"I swear I don't love the drama, it loves me" (Giuro, non amo il drama, è il drama che ama me) 'End Game'

"Here's a toast to my real friends" (Brindiamo ora ai miei veri amici) 'This Is Why We Can't Have Nice Things'

"I'm yours to keep. And I'm yours to lose." (Sono tua da custodire. E tua da perdere) "So It Goes..."

Frasi di Taylor Swift tratte da Midnights

Anche Midnights è un album che lascia il segno. Le frasi di Taylor Swift tratte da questo disco ci ricordano moltissime cose, e soprattutto ci insegnano tanto sulla vita e le sue palle curve.

“I made you my world, have you heard?” (Ti ho fatto diventare il mio mondo, hai sentito?) ‘Bejeweled’

“Uh-oh, I'm fallin' in love.” (Oh-oh! Mi sto innamorando.) ‘Labyrinth’

“I find myself runnin' home to your sweet nothings.” (Mi scopro correre a casa per trovare il tuo dolce nulla) ‘Sweet Nothing’

“Once upon a time, the planets and the fates and all the stars aligned. You and I ended up in the same room at the same time.” (C'era una volta un momento in cui i pianeti, i destini e le stelle si sono allineati. E tu ed io finimmo insieme nella stessa stanza) ‘Mastermind’

“Ladies always rise above.” (Le vere signore vengono sempre a galla) ‘Vigilante Shit’

“Don't get sad, get even.” (Non rattristarti, pareggia i conti) ‘Vigilante Shit’

“Karma is the breeze in my hair on the weekend.” (Il karma è la brezza tra i miei capelli nel fine settimana) ‘Karma’

“I’m damned if I do give a damn what people say.” (Sia dannata se m'importa qualcosa di quello che dice la gente) ‘Lavender Haze’

“Draw the cat eye sharp enough to kill a man.” (Disegna i tuoi cat's eye affilati abbastanza da uccidere un uomo) ‘Vigilante Shit’

“You did some bad things, but I'm the worst of them.” (Hai fatto cose brutte, ma io sono di gran lunga la peggiore) ‘Vigilante Shit’

“I don't start shit, but I can tell you how it ends.” (Non sono una che crea problemi, ma posso dirti di sicuro come andranno a finire) ‘Vigilante Shit’

“What's a girl gonna do? A diamond's gotta shine.” (Cosa farà una ragazza? Un diamante deve risplendere) ‘Bejeweled’

Frasi canzoni di Taylor Swift sull'amicizia

L’amicizia è un elemento fondamentale nella vita e nella musica di Taylor Swift, ecco perché è così importante celebrarla con un elenco di frasi sull'amicizia tratte dalle sue canzoni.

“Takes one to know one, you're a cowboy like me” (Ce ne vuole uno per riconoscerne uno: sei un cowboy proprio come me) ‘Cowboy Like Me’

"And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favourite" (E quando mi sentivo come un Vecchio cardigan sotto il letto di qualcuno, mi hai indossato e mi hai detto che ero il tuo preferito) ‘Cardigan’

"All these people think love's for show but I would die for you in secret" (Tutta questa gente ama in bella mostra, ma io morirei per te in segreto) 'Peace'

"Without all the exes, fights, and flaws we wouldn't be standing here so tall" (Senza tutti gli ex, i litigi e i difetti ce ne staremmo qua sul nostro piedistallo) 'Paper Rings'

"They tell you while you're young, 'Girls, go out and have your fun', then they hunt and slay the ones who actually do it" (Sin da bambine ci dicono "Ragazza vai fuori e divertiti" e poi ti danno la caccia e fanno fuori quelle che lo fanno davvero) 'Nothing New'

“We are too busy dancing to get knocked off our feet. Baby, we're the new romantics, the best people in life are free” (Siamo troppo impegnate a danzare per farci mettere in ginocchio. Tesoro, siamo le nuove romantiche, le persone migliori al mondo sono quelle libere) ‘New Romantics’