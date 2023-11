S ei in cerca di idee per tatuare una scritta? Ecco tante frasi per i tatuaggi davvero per tutti i gusti, da leggere per trovare quella più giusta per te

Frasi per tatuaggio

Scegliere delle frasi per tatuaggio e lasciare che diventino parte di noi, letteralmente, significa usare il proprio corpo come una tela per imprimere ciò che ci rappresenta, quello che ci è successo, i nostri desideri. Diventa come una timeline delle nostre esperienze, ci ricorda gli aspetti veramente importanti delle nostre vite.

Che siano brevi, in una lingua straniera, che siano accompagnate da simboli e disegni, le frasi da tatuarsi dicono tanto su di noi, sui nostri cari, sulle ferite più o meno visibili che ci accompagnano ogni giorno. Vanno scelte con cura e il tatuatore diventa un fedele compagno, un confidente di qualcosa di profondamente intimo e personale.

Ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi per tatuaggi è lo spunto prezioso per trovare l’ispirazione su cosa tatuarci che ci manca, per avere il coraggio di andare fino in fondo e per trasformare la nostra pelle nella pagina più importante del diario di bordo, da portare sempre con noi ovunque andiamo.

Frasi brevi per tatuaggio

Le frasi per tatuaggi non devono essere necessariamente lunghe, anzi: spesso la parte del corpo che scegliamo di tatuare limita molto. Nella maggior parte dei casi è proprio la grandezza del tattoo a vincolarci circa la zona. Qui c’è quello che fa al caso nostro se apprezziamo il dono della sintesi e se vogliamo andare dritti al punto, ecco alcune frasi corte ma molto significative.

L’amore vince su tutto.

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi (Antoine de Saint-Exupéry).

Ogni alba ha i suoi dubbi (Alda Merini).

L’amore è tutto ciò di cui hai bisogno.

La bellezza salverà il mondo (Fëdor Dostoevskij).

Accettiamo l’amore che pensiamo di meritare.

È meglio accendere una candela che maledire l’oscurità (Proverbio cinese).

Tutto ciò che vuoi è dall’altra parte della paura.

Chi segue gli altri non arriva mai primo.

Temere l’amore è temere la vita.

La gioia non è nelle cose, è in noi.

A volte è necessario lasciar andare le cose.

Non trovare l’errore, trova il rimedio (Henry Ford).

Ciò che non mi uccide mi fortifica (Friedrich Nietzsche).

Tutto ciò che vuoi è dall’altra parte della paura (Jack Canfield).

C’è sempre speranza.

Non venderti. Sei tutto ciò che hai (Janis Joplin).

Ancora mi alzerò (Maya Angelou).

Frasi in inglese per tatuaggio

È la lingua universale, spesso contiene parole che hanno una potenza maggiore o che arrivano al cuore con una forza maggiore. Ecco qualche esempio di frasi sull’amore per tatuaggi in inglese. Spesso,le frasi in inglese possono essere quelle di canzoni famose, di poeti e scrittori; alle volte dei nostri componimenti. Poco importa, quello che conta è che esprimano un concetto che sia radicato nei nostri pensieri più profondi.

We don’t remember days, we remember moments [Non ricordiamo i giorni, ricordiamo i momenti].

Dream as if you’ll live forever [Sogna come se dovessi vivere per sempre].

Remember who you really are [Ricorda chi sei davvero].

My life is my art, My art is my life [La mia vita è la mia arte, la mia arte è la mia vita].

Fight for your happiness [Combatti per la tua felicità].

But without the dark we’d never see the stars [Se non ci fosse il buio non potremo vedere le stelle].

You have stolen my heart [Mi hai rubato il cuore].

All mankind love a lover [Tutti amano chi ama] (Ralph Waldo Emerson).

Don’t stop believing [Non smettere di crederci].

Don’t dream your life, live your dream [Non sognare la tua vita, vivi il tuo sogno].

What doesn’t kill me only makes me stronger [Quello che non mi uccide mi rende più forte].

That Love is all there is Is all we know of Love [Che l’Amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’Amore] (Emily Dickinson).

Only God can judge me [Solo Dio può giudicarmi].

Fall down seven times, stand up eight [Cadi sette volte, rialzati otto].

Be strong [Sii forte].

Not all those who wander are lost [Un vagabondo non sempre si è smarrito] (J.R.Tolkien).

Keep on smiling [Continua a sorridere].

I am not afraid I was born to do this [Non ho paura, sono nato per fare questo].

Impossible is nothing [Niente è impossibile].

But I have promises to keep, And miles to go before I sleep [Ma ho promesse da mantenere, e miglia da fare prima di dormire] (Robert Frost).

I am who I am [Io sono chi sono].

We are such stuff as dreams are made on [Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti I sogni] (William Shakespeare).

And nothing else matter [E nient’altro ha importanza].

Everything was beautiful and nothing hurt [Tutto era bello e niente feriva] (Kurt Vonnegut).

Make the difference [Fai la differenza].

To thine own self be true [Sii sincero con te stesso] (William Shakespeare).

Parole da tatuare con significato profondo

E, a proposito di profondità, le parole sono importanti, vanno scelte con cura e attenzione. Spesso, possono essere quelle di cantanti famosi come le frasi di Vasco Rossi, versi di una poesia oppure sono anonime. Quel che è certo è che queste frasi significative vanno dritte al punto ed esprimono, in maniera più o meno esplicita, qualcosa che per noi è davvero importante.

Io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima (William Ernest Henley).

Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto (Dr. Seuss)

Per aspera ad astra [Attraverso le difficoltà fino alle stelle].

Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso (Oscar Wilde).

Dopo ogni notte oscura, c’è un giorno luminoso.

Sii ciò che sei e di’ ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che contano non importa.

Mai un fallimento, sempre una lezione (Rihanna).

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra (William W. Purkey).

Fede, fiducia e polvere di fata (James Matthew Barrie).

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi (Albert Einstein).

Desiderio Dedizione Devozione Discliplina.

Così tanti libri, così poco tempo (Frank Zappa).

Siamo tutti rotti, ecco come entra la luce.

Frasi tatuaggio sulla vita

Le frasi sulla vita diventano spesso delle citazioni per tatuaggi: è l’argomento che più ci sta a cuore, quello che conta di più. Perché come decidiamo di passare la nostra esistenza, le esperienze più importanti segnano per sempre le nostre anime e rimangono fissate nella nostra mente.

Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla (Lao Tzu).

La vita è sogno (Pedro Calderón De La Barca).

Panta Rei [Tutto scorre] (Eraclito).

Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita (Oscar Wilde).

Ama la vita che vivi. Vivi la vita che ami (Bob Marley).

La vita è una rosa dove ogni petalo è un’illusione e ogni spina una realtà (Alfred De Musset).

Una vita, una possibilità.

Non voglio grandi cose dalla vita, ma piccole cose che facciano grande la mia vita (Ernesto Che Guevara).

Una sola vita, un solo amore.

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso (Fëdor Dostoevskij).

Sii il cambiamento.

Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita (Rita Levi Montalcini).

La vita è una bellissima lotta.

La vita imita l’arte assai più di quanto l’arte non imiti la vita (Oscar Wilde).

L’imperfezione è bellezza, la follia è genio.

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita (Mark Twain).

Impara da ieri, vivi oggi, spera nel domani.

Ogni vera gioia ha una paura dentro (Margaret Mazzantini).

Lo spettacolo deve continuare (Queen).

Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi (Eraclito).

Inala il futuro, esala il passato.