E cco le più belle e potenti frasi su se stessi, per imparare ad amarsi e a ritrovare la fiducia nelle nostre capacità, anche davanti ai momenti più difficili.

Frasi su se stessi

Qualche volta abbiamo bisogno di ritrovarci, di riprendere fiducia in noi stessi e andare avanti a testa alta, pronti per tornare ad affrontare le avversità che la vita ci pone sul cammino. Non è facile, anzi: imparare ad essere sempre noi stessi, a credere nelle nostre capacità e ad amarci così come siamo è forse la cosa più complicata al mondo. Eppure, con un grande sforzo, possiamo riuscirci. Ecco alcune bellissime frasi su se stessi per trovare la forza di diventare persone migliori, anche con un pizzico di ironia.

Frasi sull'autostima e sull'amare se stessi

Tutti meritiamo di essere amati, ma i primi ad amarci dobbiamo essere proprio noi. Iniziamo a credere in quello che siamo e in quello che facciamo, impariamo ad accettare noi stessi esattamente così come siamo, senza bisogno di rincorrere sempre un ideale di perfezione che, in fondo lo sappiamo bene, non esiste. Leggiamo insieme alcune frasi famose per tornare ad amarci e per migliorare la nostra autostima.

L’autostima deriva da una cosa: pensare di essere degno. (Wayne Dyer)

Non chiederti di cosa ha bisogno il mondo, chiediti cosa ti rende vivo. E poi vai a farlo. Perché ciò di cui il mondo ha bisogno sono persone che hanno preso vita. (Howard Thurman)

Se credete che qualcuno non vi apprezzi al vostro giusto valore e continuate a frequentarlo, allora siete voi che non vi valutate abbastanza, non lui. L’altra ipotesi è che il vostro valore sia realmente basso. (Alessandro Bruno)

Più ti piaci e meno assomigli a chiunque altro, il che ti rende unico. (Walt Disney)

Puoi ricevere tutti i complimenti del mondo, ma questo non servirà a nulla se non ci credi tu stesso. (Criss Jami)

Ora scopro quanto sono meravigliosa. Scelgo di amarmi e divertirmi. (Louise Hay)

Se qualcuno cerca di farti sentire inappropriato, non dargli retta, perché non fa altro che proiettare su di te quello che lui vede di se stesso. (Angela Randisi)

Non ascoltare le influenze negative. Credi in te stesso e mostra agli altri cosa sai fare. Solo tu puoi trovare il tuo potenziale. (Marla Runyan)

L’unica cosa che mi rasserena è la consapevolezza di essere stata autentica, di essere la persona più somigliante a me stessa che avrei potuto immaginare. (Frida Kahlo)

Anche quando sembra che non ci sia nessun altro, ricorda sempre che c’è una persona che non ha mai smesso di amarti: te stesso. (Sanhita Baruah)

Innamorarsi di se stessi è il primo segreto della felicità. (Robert Morley)

Certe mattine mi sveglio guerriera, altre molto spaventata. Ma ho imparato ad accettarmi. Non c’è un percorso uguale per tutti, l’importante è non perdersi in una strada dettata dai condizionamenti. Quelli sì che mettono in confusione. (Violante Placido)

Finché non apprezzerai te stesso, non apprezzerai il tuo tempo. Finché non apprezzerai il tuo tempo, non te ne farai nulla. (M. Scott Peck)

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. (Eleanor Roosevelt)

Amare te stesso in questo momento, così come sei, è regalarti il paradiso. Non aspettare di morire. Se aspetti, muori ora. Se ami, vivi ora. (Alan Cohen)

Tu stesso, tanto quanto chiunque altro nell’intero universo, meriti il tuo amore e il tuo affetto. (Buddha)

È importante prendersi del tempo per se stessi e fare chiarezza. La relazione più importante è quella che hai con te stesso. (Diane Von Fürstenberg)

Amare tutto di te stesso, anche l’inaccettabile, è un atto di potere personale. È l’inizio della guarigione. (Christiane Northrup)

Il modo in cui ami te stesso è il modo in cui insegni agli altri ad amarti. (Rupi Kaur)

Metti da parte tutte le scuse e ricorda questo: tu sei capace. (Zig Ziglar)

Essere belli significa essere se stessi. Non hai bisogno di essere accettato dagli altri. Devi accettare te stesso. (Nhat Hanh)

Tutto quello che puoi fare nella vita è essere quello che sei. Alcune persone ti ameranno per questo. La maggior parte ti amerà per quello che puoi fare per loro, e ad alcuni non piacerai affatto. (Rita Mae Brown)

L’opinione di qualcuno su di te non deve diventare la tua realtà. (Les Brown)

Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di una dose extra di coraggio, quando tutto sembra buio e non sappiamo come rialzarci. È proprio in quei momenti che impariamo a conoscere la nostra forza, ad affidarci ad essa e a ricavarne conforto quando dovremmo, ancora, affrontare altre difficoltà. In queste bellissime citazioni d’autore possiamo trovare la motivazione giusta per ricordarci che siamo forti e coraggiosi.

Non voglio davvero diventare normale, media, standard. Voglio semplicemente guadagnare in forza, in coraggio, per tirare fuori la mia vita pienamente, godere di più, fare più esperienze. Voglio sviluppare anche i tratti del mio carattere più originali e meno convenzionali. (Nin Anaïs)

La forza non viene dalle abilità fisiche. Viene da una volontà indomabile. (Mahatma Gandhi)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

Niente può impedire all’uomo con il giusto atteggiamento mentale di raggiungere il suo obiettivo. Niente al mondo può aiutare l’uomo con l’atteggiamento mentale sbagliato. (Thomas Jefferson)

Quelli che sognano li riconosci, hanno negli occhi un velo di tristezza. Hanno la malinconia addormentata agli angoli della bocca, hanno l’aria di chi cerca ma non trova. Sognare è faticoso, sognare non è da tutti. È per le persone coraggiose, sognare. Come il mare e l’amore. (Susanna Casciani)

Chiunque è capace di nascondersi. Affrontare le cose, lavorare attraverso esse, questo è ciò che ci rende più forti. (Sarah Dessen)

C’è una testardaggine in me che non riesce a sopportare di essere spaventata per essere sottomessa al volere degli altri. Il mio coraggio sorge sempre ad ogni tentativo di intimidirmi. (Jane Austen)

Sorprenditi ogni giorno con il tuo coraggio. (Denholm Elliott)

La vita non è facile per nessuno di noi. Ma che dire? Dobbiamo avere perseveranza e soprattutto fiducia in noi stessi. Dobbiamo credere che siamo dotati per qualcosa e che questa cosa deve essere raggiunta. (Marie Curie)

Non mollare mai. Ci sono sempre momenti difficili, indipendentemente da ciò che fai nella vita. Sii in grado di superare quei momenti e mantenere il tuo obiettivo finale. (Nathan Chen)

Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. (Rita Levi Montalcini)

La cosa più difficile è prendere la decisione di agire, il resto è solo tenacia. (Amelia Earhart)

Ci sono momenti in cui i problemi entrano nella nostra vita e non possiamo fare nulla per evitarli. Ma sono lì per un motivo. Solo quando li avremo superati capiremo perché erano lì. (Paulo Coelho)

Se senti una voce dentro di te dire: “Non puoi dipingere”, allora dipingi con tutti i mezzi, e quella voce sarà messa a tacere. (Vincent Van Gogh)

La nostra più grande gloria non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta che cadiamo. (Confucio)

È solo nelle nostre ore più buie che possiamo scoprire la vera forza della luce brillante dentro di noi che non può mai, mai essere offuscata. (Doe Zantamata)

Ogni cosa è un’opportunità per crescere o un ostacolo che ti impedisce di farlo. Puoi scegliere. (Wayne Dyer)

Il coraggio era anche quello. Era la consapevolezza che l’insuccesso fosse comunque il frutto di un tentativo. Che talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile che non partire mai. (Giorgio Faletti)

Le difficoltà spesso preparano le persone comuni a un destino straordinario. (C.S. Lewis)

Non pregare per una vita facile, prega per la forza di sopportarne una difficile. (Bruce Lee)

Gli ostacoli non devono fermarti. Se ti imbatti in un muro, non voltarti e non arrenderti. Pensa a come scalarlo o aggirarlo. (Michael Jordan)

La maggior parte delle cose importanti al mondo sono state realizzate da persone che hanno continuato a provare quando sembrava non esserci alcuna speranza. (Dale Carnegie)

Le scelte giuste sono quelle che si prendono sulla spinta del coraggio e non della paura. Perché non è la scelta in sé che conta, ma lo spirito con cui la si affronta. (Massimo Gramellini)

Dobbiamo abbracciare il dolore e bruciarlo come carburante per il nostro viaggio. (Kenji Miyazawa)

Ti è stata data questa vita perché sei abbastanza forte per viverla. (Ain Eineziz)

Ogni volta che ti ritrovi a dubitare di quanto lontano puoi andare, ricorda solo quanto lontano sei arrivato. Ricorda tutto ciò che hai affrontato, tutte le battaglie che hai vinto e tutte le paure che hai superato. (N.R. Walker)

Frasi spiritose su se stessi

Ognuno di noi è unico e speciale, perché non riderci sopra? Ecco allora alcune frasi divertenti che fanno luce sulle caratteristiche più spiritose di ciascuno di noi, per strappare un sorriso anche in una giornata no. Sono ottime da condividere su Instagram, magari per accompagnare un bel selfie, e far divertire gli amici.

Sii te stesso: tutti gli altri sono già occupati. (Oscar Wilde)

I miei gusti sono semplici: mi accontento facilmente del meglio. (Winston Churchill)

Ricorda che Winnie the Pooh indossava un crop top senza pantaloni, mangiava il suo cibo preferito e amava se stesso. Quindi puoi farlo anche tu. (Anonimo)

Sii buono con la tua pelle. La indosserai ogni giorno per il resto della tua vita. (Renée Rouleau)

Tutte le cose che mi piace davvero fare sono immorali, illegali o fanno ingrassare. (Alexander Woolcott)

In questo momento sto avendo un’amnesia e un déjà vu allo stesso tempo. Penso di aver dimenticato già questa cosa in passato. (Steven Wright)

Non so molto sull’essere un milionario, ma scommetto che mi piacerebbe farlo. (Dorothy Parker)

Questi sono i miei principi, e se non ti piacciono… beh, ne ho altri. (Groucho Marx)

Le mie opinioni possono essere cambiate, ma non il fatto che ho ragione. (Ashleigh Brilliant)

Proverò qualsiasi cosa una volta, due volte se mi piace, tre volte per essernne sicura. (Mae West)

Io e me siamo sempre troppo immersi nella conversazione. (Friedrich Nietzsche)

Il motivo per cui parlo da solo è perché sono l’unico di cui accetto le risposte. (George Carlin)

Sono nato per sbagliare, non per fingere la perfezione. (Drake)

Ho sempre voluto essere qualcuno, ma ora mi rendo conto che avrei dovuto essere più specifico. (Lily Tomlin)

Non credo nell’astrologia: sono un Sagittario e siamo scettici. (Arthur C. Clarke)

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)

Meglio tacere ed essere considerato uno sciocco che parlare e togliere ogni dubbio. (Abraham Lincoln)

Risate e lacrime sono entrambe risposte alla frustrazione e allo sfinimento. Io preferisco ridere, perché dopo c’è meno da pulire. (Kurt Vonnegut)

Sono così intelligente che a volte non capisco una sola parola di quello che sto dicendo. (Oscar Wilde)

Frasi su se stessi brevi

Bastano poche parole per racchiudere un mondo intero: ecco perché queste brevi frasi sull’essere se stessi fanno breccia nel nostro cuore. Sono tutte davvero azzeccate, e magari potranno aiutarci a riflettere su quello che siamo – o su quello che vorremmo essere. Perché non è mai troppo tardi per cambiare e diventare la versione migliore di noi stessi.

Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. George Eliot)

Non scendere a compromessi: sei tutto ciò che hai. (John Grisham)

Io è una ben piccola parola per contenere il nostro egoismo che è tanto grande. (Augusta Amiel-Lapeyre)

Rispetta te stesso e gli altri ti rispetteranno. (Confucio)

Rimani fedele a te stesso. Un originale vale più di una copia. (Suzy Kassem)

Innanzitutto dì a te stesso chi vuoi essere, poi fai ogni cosa di conseguenza. (Epitteto)

È meglio essere odiato per quello che sei, piuttosto che essere amato per qualcosa che non sei. (André Gide)

Quando sei contento di essere semplicemente te stesso e non fai confronti e non ti metti in competizione, tutti ti rispetteranno. (Lao Tzu)

Ho cercato compagnia e ho trovato me stessa. (Puspha Rana)

Nessuno può darti consigli più saggi che te stesso. (Marco Tullio Cicerone)

Quando ti fiderai di te stesso, saprai come vivere. (Johann Wolfgang Goethe)

Non saprai mai chi sei, a meno che tu non perda chi fingi di essere. (Vironika Tugaleva)

Far splendere la tua luce più brillante significa essere chi sei veramente. (Roy T. Bennett)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

Quando conosci te stesso hai potere. Quando ti accetti sei invincibile. (Tina Lifford)

Tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci a capire noi stessi. (Carl Gustav Jung)

Conoscere se stessi è l’inizio di tutta la saggezza. (Aristotele)

La vita è un viaggio verso la fiducia in se stessi. (Erica Jong)

Sei nato originale. Non morire come una copia. (John Mason)

Accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso. (Primo Levi)

Sii solo te stessa, non c’è nessuno migliore. (Taylor Swift)

È triste essere un’eccezione, ma ancora più triste è il non esserlo. (Peter Altenberg)

È meglio fallire nell’originalità che riuscire nell’imitazione. (Herman Melville)

Non hai bisogno che qualcuno ti dica chi sei o cosa sei. Tu sei quello che sei. (John Lennon)

Non accettare la definizione di nessuno della tua vita: definisci te stesso. (Harvey Fierstein)

Frasi ironiche su se stessi

Infine, ecco un po’ di ironia: pungente e talvolta dissacrante, ci aiuta a mettere nella giusta prospettiva quello che siamo, imparando anche a prenderci un po’ in giro. Lasciamoci allora trasportare dalle frasi ironiche su noi stessi, e condividiamole con gli amici per una risata in compagnia.

Sono l’unica persona al mondo che vorrei conoscere a fondo. (Oscar Wilde)

Un vantaggio nell’essere disordinati è che si fanno costantemente scoperte entusiasmanti. (A.A. Milne)

Non sono particolarmente intelligente, né particolarmente dotato. Sono solo molto, molto curioso. (Albert Einstein)

Sono arrivata a credere che prendermi cura di me stessa non sia autoindulgenza. Prendermi cura di me stessa è un atto di sopravvivenza. (Audre Lorde)

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma un po’ di cioccolata ogni tanto non fa male. (Charles M. Schulz)

Sono libero da ogni pregiudizio. Odio tutti allo stesso modo. (W.C. Fields)

Scusa, non riesco a sentirti al di sopra del suono di quanto io sia fantastico. (Harvey Specter)

Non indosso più le opinioni degli altri, ho imparato a vestirmi da sola. (Nikki Rowe)

Sono stufo di inseguire i miei sogni. Chiederò loro dove stanno andando e li raggiungerò più tardi. (Mitch Hedberg)

Non ho paura della morte. È solo che non voglio essere lì quando accadrà. (Woody Allen)

L’unico modo per mantenerti in salute è mangiare ciò che non vuoi, bere ciò che non ti piace e fare ciò che preferiresti non fare. (Mark Twain)

A volte mi do consigli ammirevoli, ma sono incapace di accettarli. (Mary Wortley Montagu)

Mi ci sono voluti 15 anni per scoprire che non avevo talento per la scrittura, ma non potevo rinunciarvi perché ormai ero troppo famoso. (Robert Benchley)

Quasi tutto riprende a funzionare se lo scolleghi per alcuni minuti, incluso te stesso. (Anne Lamott)

Sono in forma. Rotondo è una forma. (George Carlin)

Trovo la televisione molto istruttiva. Ogni volta che qualcuno la accende, vado nell’altra stanza e leggo un libro. (Groucho Marx)