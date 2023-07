L o sport, che grande meraviglia! Se sei alla ricerca delle migliori frasi per esprimere l’entusiasmo, la motivazione, la carica e il lavoro di squadra che occorrono in un’attività sportiva, le hai trovate

Frasi motivazionali sullo sport

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo: lo sport è vita, insegna e ci fa stare bene. Grazie allo sport e all'attività fisica riusciamo a trovare il modo di esprimere quello che a parole non riusciamo mai. Qualcuno però ci ha provato: le frasi motivazionali sullo sport nascono per esprimere un concetto, una passione, uno stile di vita.

Che tu sia alla ricerca di frasi motivazionali per trovare il giusto mood per andare in palestra o voglia trovare il significato profondo di un’attività che ti fa battere il cuore, sei nel posto giusto.

Frasi per non mollare nello sport

Abbiamo messo a punto un elenco di frasi perfette per aiutarti a esprimere quella motivazione che stai cercando per metterti le scarpe da ginnastica e andare ad allenarti. La parte più difficile è sempre quella: uscire di casa. Poi, però, è quasi fatta. Ecco perché queste frasi possono fare al caso tuo: tienile sempre a portata di mano quando sai che la voglia sta vacillando. Alcune sono frasi celebri di sportivi: un buon motivo in più per farle proprie.

Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora e vivrai il resto della tua vita come un campione. (Muhammad Ali)

Credi in te stesso e in tutto ciò che sei. Sappi che c’è qualcosa dentro di te che è più grande di qualsiasi ostacolo. (Christian D. Larson)

So cosa devo fare e ho intenzione di fare tutto il necessario. Se lo faccio, ne uscirò un vincitore, e non importa cosa faccia qualcun altro. (Florence Griffith)

Non conto i miei addominali. Inizio a contare solo quando inizia a far male. (Mohamed Alì)

Se dai solo il 90% in allenamento, darai solo il 90% quando conta. (Michael Owen)

C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti alleni; più ti alleni più migliori; più migliori più ti diverti. (Pancho Gonzales)

Non abbassare mai la testa. Non mollare mai, sederti e soffrire. Trova un altro modo. (Satchel Paige)

Da qualche parte dietro l'atleta che sei diventato e le ore di allenamento e gli allenatori che ti hanno spinto c'è una bambino che si è innamorato del gioco e non si è mai guardato indietro... gioca per lui. (Emil Zatopek)

C’è un solo angolo dell’universo che puoi esser certo di poter migliorare, e questo sei tu. (Aldous Huxley)

Ogni volta che dormi, ogni volta che perdi un allenamento, fai in modo che per gli altri sia molto più facile batterti. (Anonimo)

l duro lavoro batte il talento quando il talento non lavora sodo. (Tim Notke)

Lo sport è vita: frasi

Lo sport è un paradigma perfetto della vita: grazie ad esso apprendiamo lezioni preziose che possiamo usare per vivere una vita più piena e più consapevole. Ecco perché lo sport è vita, e le frasi sulla vita e sullo sport che riescono ad esprimere questo concetto non mancano.

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. (Michael Jordan)

Se non credi in te stesso, troverai sempre un modo per non vincere. (Carl Lewis)

La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni. (Alex Zanardi)

Non conta se finisci per terra, conta se ti rialzi. (Vince Lombardi)

Le medaglie d’oro non sono fatte davvero d’oro. Sono fatte di sudore, determinazione e di quella lega rara da trovare chiamata “palle”. (Dan Gable)

Non puoi sempre controllare le circostanze. Tuttavia, puoi sempre controllare il tuo atteggiamento, approccio e risposta. Le tue scelte sono lamentarti o guardare avanti e capire come migliorare la situazione. (Tony Dungy)

Lo sport non costruisce il carattere, lo rivela. (Heywood Broun)

Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante… Superarle è ciò che le dà significato. (Joshua J. Marine)

Corri quando puoi, cammina se devi, gattona se necessario; semplicemente non mollare mai (Dean Karnazes)

Devi imparare le regole del gioco. E poi devi giocare meglio di chiunque altro. (Albert Einstein)

Frasi motivazionali per lo sport di squadra

Il gioco di squadra insegna molto sulla competizione, sul lavoro di team e soprattutto sul proprio ruolo: una partita non si vince quando tutti svolgono lo stesso ruolo alla perfezione. Ma quando ogni ingranaggio del meccanismo lavora in perfetta sintonia con gli altri: è questo il senso dietro ai ruoli e ai compiti d’ognuno dei membri della squadra. Le frasi motivazionali sullo sport di squadra ti aiutano in questi momenti:

Quando ti dicono che non puoi farcela, ti stanno mostrando i loro limiti. Non i tuoi. (Anonimo)

Puoi avere risultati o puoi avere le tue scuse. Non puoi avere entrambi. (Anonimo)

Posso accettare la sconfitta, tutti falliscono in qualcosa. Ma non posso accettare di rinunciare a provarci. (Michael Jordan)

Essendo specializzato in matematica, credevo che tutto fosse uguale alla somma delle sue parti, finché non ho cominciato a lavorare con le squadre. Poi, quando divenni allenatore, capii che il tutto non è mai la somma delle sue parti – è maggiore o minore, a seconda di come riescono a collaborare i suoi membri (Chuck Noll)

Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi; io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo, o saremo annientati individualmente (Al Pacino in Oliver Stone)

Più lavori, più la gente ti vede lavorare e più ha voglia di collaborare con te, e viceversa (Stephen Root)

Meno regole ha un allenatore, meno regole ci sono per i giocatori da infrangere. (John Madden)

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. (Michael Jordan)

Un uomo può essere un ingrediente cruciale in una squadra, ma un uomo non può fare una squadra. (Kareem Abdul-Jabaar)

Frasi sullo sport che unisce

Le Olimpiadi ne sono un perfetto esempio: di come la competizione, quando sana e matura, possa unire non solo gli sportivi, ma il mondo intero. Lo sport può manifestarsi in molti modi, ma non esiste popolo che non ne ami almeno una parte. Ecco perché è così bello praticarlo, ma soprattutto viverlo. Ecco le frasi motivazionali sullo sport di cui hai bisogno:

Credi in te stesso quando nessun altro lo fa. Ciò ti rende all’istante un vincitore. (Venus Williams)

Più difficile la vittoria, più grande la felicità nella vittoria. (Pele)

Nello sport il gioco deve essere una costante. Quando questa componente viene a mancare è ora di smettere. (Josefa Idem)

Non puoi vincere a meno che impari a perdere. (Kareem Abdul-Jabbar)

Il calcio è il calcio ed il talento è il talento. Ma è la mentalità della tua squadra che fa la differenza. (Robert Griffin III)

Praticare uno sport non deve fondarsi sull'idea del successo, bensì sull'idea di dare il meglio di sé. (Gabriella Dorio)