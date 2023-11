U n elenco sempre pronto di frasi sulla speranza pensato per aiutarti quando più nei hai bisogno, o per trovare sempre la morale nelle cose, anche difficili, che possono accadere

La vita è complicata e talvolta imprevedibile, ma le frasi sulla speranza ci aiutano a ricordare che qualsiasi cosa accada è molto importante trovare la giusta interpretazione e prospettiva dei fatti.

Che siano divertenti o pensate per infondere coraggio, queste frasi le abbiamo scelte per te, che cerchi una dedica da fare a una persona che potrebbe averne particolarmente bisogno, o vuoi aggiungere un tocco di saggezza in più ai tuoi profili social.

Frasi sulla speranza divertenti

La speranza è importante, e non si può sperare senza prendere la vita con la giusta dose di ottimismo. Ecco perché le frasi sulla speranza divertenti aiutano a riflettere, ma anche a rimettere le cose in prospettiva.

Fino al giorno in cui Dio si degnerà di svelare all’uomo l’avvenire, tutta la saggezza umana consisterà in queste due parole: attendere e sperare! (Alexandre Dumas)

Un uomo senza paura è un uomo senza speranza. (da "Daredevil")

Il fine della mia vita non è altro che coltivare l'illusoria speranza che una parte degli stupidi che popolano il pianeta, leggendo i miei libri, intraprendano una cura omeopatica. (Carl William Brown)

Il verde è di certo un colore balordo e antipatico, soprattutto in Italia; perché? In primo luogo, perché è il colore della speranza, e poi perché è il colore delle multe. (Carl William Brown)

La tolleranza è una gran bella speranza, ma dev'essere coltivata da tutti e in un ambiente idoneo, favorevole ed equilibrato, viceversa non vorrei che in alcuni paesi si riaccendano i forni. (Carl William Brown)

Tutti hanno una gran voglia di parlare, un bisogno impellente e fisiologico di comunicare, l'illusione di mettere in comune il dolore, la speranza di mettere in comune la felicità, la certezza di condividere la stupidità. (Carl William Brown)

Barlume: unità di misura della speranza. (Bilbo Baggins)

Vivo di speranze infondate, il che mi tiene al riparo da qualunque delusione. (Giovanni Soriano)

Illusione: La madre di una rispettabilissima famiglia che comprende Entusiasmo, Affetto, Abnegazione, Fede, Speranza, Carita' e tanti altri bei figli e figlie. (Ambrose Bierce)

Pazienza: una forma ridotta di disperazione, travestita da virtù. (Ambrose Bierce)

Come dice il vecchio adagio, chi vive sperando, muore cagando. (Carl William Brown)

Da bambini, il “forse” ha la cifra della Speranza. Da grandi lo deturpiamo come sinonimo di “no”. (Don Dino Pirri)

La speranza è un seccatore indiscreto di cui non ci si può liberare, è un amico attaccabrighe che ha sempre la ragione dalla sua parte, è un astuto traditore più perseverante perfino dell’onestà. (Sören Kierkegaard)

Un secondo matrimonio è il trionfo della speranza sull'esperienza. (Samuel Johnson)

Frasi sulla speranza nel futuro

Il futuro è un posto sconosciuto e incerto, e soprattutto è un posto complicato da vivere per chi non trova la serenità di accettare il cambiamento. La speranza è anche questo: prospettive migliori per il futuro e accettazione che le cose cambiano, ma non per forza in peggio.

Nella vita non bisogna mai perdere la speranza mai smettere di credere e soprattutto mai smettere di sognare. (Susan Randall)

Se c’è un peccato contro la vita, è forse non tanto disperarne, quanto sperare in un’altra vita, e sottrarsi all’implacabile grandezza di questa. (Albert Camus)

La speranza è la seconda anima dell'infelice. (Johann Wolfgang Von Goethe)

Non posso perdere l’unica cosa che mi mantiene vivo: la speranza. (Paulo Coelho)

Se la mattina non ci disvela nuove allegrie e, se per la notte non coltiviamo nessuna speranza, a che vale la pena vestirsi e spogliarsi? (Johann Wolfgang Von Goethe)

La speranza è quella cosa piumata | che si posa sull’anima | canta melodie senza parole | e non smette mai. (Emily Dickinson)

La speranza è un prestito fatto alla felicità. (Antoine Rivarol)

Non sapendo quando l'alba arriverà, tengo aperta ogni porta. (Emily Dickinson)

La più terribile delle sensazioni è la sensazione di aver perso la speranza. (Federico Garcìa Lorca)

L'ottimismo è la fede che porta alle realizzazioni. Nulla può essere fatto senza speranza o fiducia. (Helen Adams Keller)

La speranza è come una strada nei campi: non c’è mai stata una strada, ma quando molte persone vi camminano, la strada prende forma. (Yutang Lin)

Anche se il timore avrà più argomenti, tu scegli la speranza. (Lucio Anneo Seneca)

Frasi sulla speranza in latino

Le frasi sulla speranza in latino ci ricordano che sono passati molti, molti secoli da quando l’uomo ha concepito la speranza e, nonostante tutto quello che è successo, complessivamente non ha mai smesso di credere in questo concetto.

Dum anima est, spes est (Finché c’è vita c’è speranza)

Fluctuat nec mergitur (È colpito dalle onde ma non affonda)

Memento audere semper (Ricordati di osare sempre)

Per aspera ad astra (Attraverso le asperità fino alle stelle)

Spes sibi quisque (Ciascuno sia la speranza di sé stesso)

Frasi sulla speranza e sul coraggio

Speranza e coraggio sono due ottime motivazioni per ritrovare la giusta direzione nella propria vita. Ecco perché queste frasi sono il perfetto complemento di una foto sui social o di una giornata difficile.

Non c'è speranza senza paura né paura senza speranza. (Baruch Spinoza)

Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare. (Papa Giovanni XXIII)

Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte. (Khalil Gibran)

Non c'è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo. (Jim Morrison)

Nella vita a volte è necessario saper lottare, non solo senza paura, ma anche senza speranza. (Sandro Pertini)

In ogni caso la speranza conduce più lontano della paura. (Ernst Jungher)

La speranza e il timore sono inseparabili, e non c'è timore senza speranza, né speranza senza timore. (François de La Rochefoucauld)

Pattinando sopra un ghiaccio sottile, la sola speranza di salvezza sta nella velocità. (Ralph Waldo Emerson)

Per quanto possa sembrare brutta la vita, c’è sempre qualcosa che puoi fare per avere successo. Finché c’è vita c’è speranza. (Stephen Hawking)

Uno dei motivi più forti che conducono gli uomini all'arte e alla scienza è la fuga dalla vita quotidiana con la sua dolorosa crudezza e la tetra mancanza di speranza, dalla schiavitù del propri desideri sempre mutevoli. (Albert Einstein)

La speranza, al contrario di quel che si crede, equivale alla rassegnazione. E vivere non è rassegnarsi. (Albert Camus)

Per quanto disincantati siamo, ci è impossibile vivere senza alcuna speranza. Ne serbiamo sempre una, a nostra insaputa, e quella speranza inconscia compensa tutte le altre, esplicite, che abbiamo respinto o esaurito. (E.M. Cioran)

La maggior parte delle cose importanti nel mondo sono state compiute da persone che hanno continuato a provare quando sembrava che non ci fosse alcuna speranza. (Dale Carnegie)

Non c’è medicina come la speranza, nessun incentivo così grande, e nessun tonico così potente come l’attesa di qualcosa che accada domani. (Orison Swett Marden)