S e ami le sonorità dello spagnolo o vuoi fare una dedica a qualcuno di lingua madre ispanica ecco una raccolta di frasi in spagnolo

Le lingue hanno una propria musicalità, contengono parole che non sempre si possono tradurre senza perdere un pizzico della loro ricchezza. Le frasi in spagnolo, qualsiasi sia l’argomento, sono passionali e profonde. Rievocano cultura, storia ed esperienza di un Paese che ha tanto da raccontare.

Usarle per parlare della complessità della vita, per esprimere il proprio amore nei confronti di una persona speciale danno una marcia in più. Analizzare il loro significato e le sfumature linguistiche è un motivo di arricchimento.

Ecco perché allora questa raccolta di citazioni e aforismi può risultare preziosa. Se il tuo interlocutore è spagnolo e vuoi dimostrargli rispetto entrando nella sua vita utilizzando la sua lingua, può fare al caso tuo. E chissà che tu non decida di prendere lezioni e conoscere ancora più profondamente un modo di esprimersi davvero affascinante.

Frasi in spagnolo d'amore

La lingua delle frasi d’amore è universale, ma quelle in spagnolo hanno una marcia in più. Non ti permettono solo di andare dritto al cuore di una persona di origini iberiche. Inoltre, i sentimenti espressi un idioma così caloroso acquistano un quid che certamente ti dà maggiori possibilità di conquista.

En un beso, sabrás todo lo que he callado [In un bacio, saprai tutto ciò che ho taciuto] (Pablo Neruda).

Te amo desde el día que te conocí, hasta el día que te marches de este mundo [Ti amo dal giorno che ti ho conosciuto, fino al giorno che te ne andrai da questo mondo].

Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí [Se potessi darti una cosa nella vita, mi piacerebbe darti la capacità di vedere te stesso attraverso i miei occhi. Solo allora ti renderesti conto di quanto sei speciale per me] (Frida Kahlo).

Me acercaría hasta el más escondido confín para poder mirarte a los ojos y decirte que te amo [Mi avvicinerei al confine più nascosto per poter guardarti negli occhi e dirti che ti amo].

El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece [Il vero amore non si riconosce per ciò che chiede, ma per ciò che offre] (Jacinto Benavente).

No hace falta que te recuerde que te amo, pero es que me gusta tanto decírtelo una y otra vez y verte sonreír [Non è necessario che ti ricordi che ti amo, però mi piace così tanto dirtelo ogni volta e vederti sorridere].

El amor tiene dos momentos deliciosos: el primero y el último; lo malo es el tiempo que transcurre entre ellos [L’amore ha due momenti deliziosi: il primo e l’ultimo; la cosa brutta è il tempo che trascorre tra questi] (Noel Clarasó).

Besarte es como volar alto, muy alto... hasta el sol [Baciarti è come volare alto...fino al sole].

La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener [Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è starci seduto vicino e sapere che non lo potrai avere mai] (Gabriel García Márquez).

Frasi in spagnolo corte

Per esprimere il proprio pensiero non serve necessariamente dilungarsi. La brevità ha il pregio di andare dritta al punto senza giri di parole. E, a volte, essere diretti consente di acquisire maggiore efficacia. Se sai esattamente cosa vuoi dire e non ti serve un trattato per esprimerlo, le frasi corte in spagnolo sono quello che stavi cercando.

Todo pasará a su debido tiempo [Tutto passerà a tempo debito].

Sin locura no hay felicidad [Senza follia non c’è felicità].

Cuando no esperas nada, todo llega [Quando non ti aspetti nulla, tutto arriva].

No importa lo que vean tus ojos, sino lo que sienta tu corazón [Non importa ciò che vedono i tuoi occhi, ma ciò che sente il tuo cuore].

Es tiempo de dejarlo ir [È tempo di lasciarlo andare].

Aprendiz de mucho, maestro de nada [Apprendista di molto, maestro di niente].

Que todo fluya y nada influya [Lascia che tutto fluisca e nulla influenzi].

Mi felicidad solo depende de una sola persona, y esa persona soy yo [La mia felicità dipende da una sola persona, e quella persona sono io].

No creas todo lo que piensas [Non credere a tutto ciò che pensi].

Si no crees en tu éxito, nadie puede creer en ti [Se non credi nel tuo successo, nessuno può credere in te].

Los pequeños detalles son los que de verdad importan [I piccoli dettagli sono ciò che conta davvero].

Agrádate a ti mismo, no a otros [Cerca di piacere a te stesso, non agli altri].

Crecer duele [Crescere fa male].

Y muchas cosas más… [E molte altre cose…].

Los momentos más sencillos son en realidad los más bonitos [I momenti più semplici sono in realtà i più belli].

El dinero no es un fin, sino un medio prescindible [Il denaro non è un fine, ma un mezzo dispensabile].

Los amigos de verdad nunca se escapan [I veri amici non sfuggono ma]i.

Cuando vayas a un lugar, sólo debes ir con todo tu corazón [Quando vai da qualche parte, vacci con tutto il tuo cuore].

Sonríe más, transmite paz, nunca te rindas [Sorridi di più, trasmetti pace, non arrenderti mai].

Frasi in spagnolo belle

La bellezza fa bene al cuore, rende migliore il mondo. Nella nostra raccolta di frasi in spagnolo, allora, non può mancare una sezione che la celebri e le dia il giusto riconoscimento. Chi guarda con occhi puri e scevri di sovrastrutture vede il bello ovunque: anche in un fiore che nasce in mezzo alle macerie.

Si el camino es bello, no preguntemos a dónde va [Se la strada è bella, non chiedere dove va] (Anatole France).

Por la calle de despues se va á la casa de nunca [Per la strada del "poi" si va alla casa del mai].

Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año [Scrivi nel tuo cuore che ogni giorno è il migliore dell’anno] (Ralph Waldo Emerson).

Nada se olvida más despacio que una ofensa; y nada más rápido que un favor [Nulla viene dimenticato più lentamente di un’offesa, e nulla più velocemente di un favore] (Martin Luther King).

El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página [Il mondo è un libro, e chi non viaggia ne legge solo una pagina] (Agostino d’Ippona).

Un hoy vale por dos mañanas [Un oggi vale due domani] (Benjamín Franklin).

No me hagas caso. Yo soy de otro planeta. Todavía veo horizontes donde tú dibujas fronteras [Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini] (Frida Kahlo).

Frasi in spagnolo sulla vita

Le frasi sulla vita in spagnolo ti permettono di assaporare l’approccio tipico di chi riesce a vedere ogni avvenimento con occhio ottimistico e positivo. Se non stai affrontando un bel periodo o devi infondere coraggio in qualcuno a te caro che ne ha bisogno, scegli un messaggio fra questi e strappagli un sorriso: te ne sarà grato per sempre.

Disfruta de la vida porque nadie sabe si tendrás una segunda oportunidad [Goditi la vita perché nessuno sa se avrai una seconda possibilità].

Cuando pierdas, no pierdas la lección [Quando perdi, non perdere la lezione] (Dalai Lama).

El mejor significado de la vida es simplemente vivir [Il miglior significato della vita è semplicemente vivere].

Donde una puerta se cierra, otra se abre [Dove una porta si chiude, un’altra si apre] (Miguel de Cervantes).

La felicidad no es la ausencia de problemas; es la habilidad para tratar con ellos [La felicità non è l’assenza di problemi, è la capacità di affrontarli] (Steve Maraboli).