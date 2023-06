I l sorriso è il dono più semplice e più bello che possiamo regalare alle persone che ci circondano. Finché siamo disposti a regalarlo a qualcuno, troveremo sempre spazio nella società

Le frasi sul sorriso sono quelle che fanno sorridere, ma anche emozionare. Sono un autentico concentrato di bellezza e di tutti i buoni motivi per cui ci circondiamo di certe persone. Il sunto perfetto del bello che c’è nello stare insieme. Non solo frasi divertenti e frasi ironiche, ma anche semplici frasi belle da dedicare alle persone amate.

Che tu voglia dedicare una frase a una donna, a un bambino o più in generale ancora, non ti lasceremo certo senza spunti o consigli. Al contrario, grazie a queste citazioni ti aiuteremo a trovare le parole giuste, quelle che tutti abbiamo sulla punta della lingua ma che non escono mai, per far sapere a qualcuno quello che pensi.

Frasi sul sorriso di una donna

Il sorriso di una donna è seduzione, bellezza, magia: scalda il cuore e mette subito a proprio agio chi vi si trova davanti. Il mondo ha versato ettolitri di inchiostro sul sorriso delle donne, e non è certo un mistero il perché. Quello che può fare il nostro sorriso è potente, e racconta una storia.

Nel sorriso di una donna si nascondono i suoi segreti, la sua vita, tutto ciò che non dice e non dirà mai. Le dediche che andremo a leggere potrebbero dunque adattarsi a noi, ma anche a una donna che conosciamo e che ci ha particolarmente colpito. Le frasi sul sorriso di una donna le abbiamo scelte accuratamente, perché ne decantino, tra le altre cose, la grande capacità di emanciparsi. Molte di queste frasi possono essere più efficaci e gradite delle solite frasi d'amore.

La curva più bella di una donna è il suo sorriso. (Bob Marley)

Credo fermamente che il sorriso sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare. (Audrey Hepburn)

Colei i cui sorrisi e le lacrime sono altrettanto adorabili può comandare il cuore di tutti. (Johann Kaspar Lavater)

Dura è la mia lotta e torno con gli occhi stanchi, a volte, d’aver visto la terra che non cambia, ma entrando il tuo sorriso sale al cielo cercandomi ed apre per me tutte le porte della vita. (Pablo Neruda)

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. (Gabriel García Márquez)

Il sorriso silenzioso di una donna sensibile e innamorata riesce a sbaragliare dieci uomini. (Henry Ward Beecher)

Un sorriso è una curva che raddrizza tutto. (Phyllis Diller)

Amo le donne, perché dopo aver pianto come bambine, si asciugano le lacrime con la mano e improvvisano un sorriso (Fabio Volo)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Non piangere per un uomo che ti ha lasciato; il prossimo forse cadrà per il tuo sorriso. (Mae West)

La tua risata, come il suono di uno scontro di stelle, come il fruscio di una scolaresca di bambini all’uscita di scuola. (Fabrizio Caramagna)

Il ridere, mi ha reso invincibile, non come coloro che vincono sempre, ma come coloro che non si arrendono mai. (Frida Kahlo)

Il sorriso di una donna che ha appena ritrovato la forza di rialzarsi, credetemi, non ha paragoni. Il suo sorriso adesso è più saldo, più forte. E non basterà una delusione a spegnerlo. Adesso sa quanto è caro il prezzo da pagare per ritrovarlo. (Silvia Nelli)

La donna crede irresistibile lo sguardo languido, ma se la stessa cosa del ridere pensasse, certo, sarebbe tutta sorrisi. (Aleksandr Sergeevic Puskin)

Non c’è arma nell’armamentario femminile a cui gli uomini sono così vulnerabili come lo sono per un sorriso. (Dorothy Dix)

Ridere e piangere senza sapere perché è il privilegio delle donne. (Proverbio francese)

Sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per i naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d’ali, un raggio di sole per tutti. (Alda Merini

Frasi sul sorriso dei bambini

Esiste qualcosa di più candido e spontaneo del sorriso dei bambini? Le frasi sul sorriso dei bambini sono state scritte da adulti che hanno capito quanto il dono più genuino dei bambini sia una medicina potente per lo spirito.

Le frasi scelte da noi raccontano la semplicità e la purezza del sorriso dei più piccoli, e ne raccontano le sfumature che non riusciamo a trovare le parole per descrivere. Del resto a cosa servono le citazioni, se non per tirare fuori quel pensiero che già si cela dentro di te, ma che non si riesce mai a formulare? Sono perfette per le dediche personalizzate, sia sui social che in privato, e si adattano davvero a molte situazioni in cui non si saprebbe cos’altro dire. Lasciamo dunque parlare i letterati e gli ispirati!

Il sorriso che trema sulle labbra di un bambino quando dorme sa qualcuno dov’ è nato? Sì, si dice che un giovane pallido raggio di luna crescente abbia sfiorato il contorno di una nuvola autunnale in dissolvenza e là sia nato il sorriso nel sogno di un mattino lavato dalla rugiada. (Rabindranath Tagore)

Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo. Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il bambino vive nel momento presente, si gode il sole, l’aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa di sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa al futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da scordare ogni altra cosa. (Osho)

I bambini imparano a sorridere dai loro genitori. (Shinichi Suzuki)

Non esiste niente che dia più soddisfazione di vedere un bambino felice e sorridente. Aiuto sempre per quanto posso, Anche se è semplicemente firmare un autografo. Il bambino di un sorriso vale più di tutto il denaro del mondo. (Lionel Messi)

I giovani sorridono senza motivo. È uno dei loro principali motivi di fascino. (Oscar Wilde)

Il sorriso di un bambino, cancella i ricordi intrappolati nell’anima di chi non sa perdonare. (Ada Roggio)

I sorrisi di un bambino sono le fondamenta di una casa. (Proverbio africano)

Gli adulti sono troppo seri per me. Non sanno ridere. Meglio scrivere per i bambini, è l’unico modo per divertire anche me stesso. (Roald Dahl)

I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso. (Milan Kundera)

Guarda un bambino sorridere e scoprirai quali sono i valori della vita. (Anonimo)

Datemi una zanzara in bicicletta, un dromedario con in testa la bombetta, un canguro che suona la cornetta, un coniglio che mangia la sua erbetta con coltello e forchetta, un ragno con gli occhiali a stanghetta, una lumaca che fuma la sigaretta. Oppure non datemi niente e invece ditemi qualcosa: “Ho litigato con una rosa. Ho mangiato una sedia e l’ho trovata troppo salata. Al mio cappotto piace il risotto. Al mio tavolino è spuntato un dente canino”. Oppure non ditemi niente: mostratemi invece uno sciocco che si crede intelligente. (Gianni Rodari)

Il sorriso di un bambino sa di cioccolato e lamponi, sa di magia e vita. (Stephen Littleword)

Frasi belle sul sorriso

Ti sei mai chiesto perché il sorriso sia considerato un atto così bello e così generoso? Se cogli la bellezza del sorriso ma non riesci ad esprimerla a parole, sappi che non sei solo. Molti prima di te ci hanno provato.

Qualcuno ci è anche riuscito! Tuttavia, ognuno di noi percepisce il sorriso degli altri in modo differente, e riesce a cogliere sfumature da imprimere per sempre sulla carta. Per non dimenticare mai quanto un semplice gesto di qualcuno ti ha fatto stare bene, per una dedica semplice, divertente, o toccante.

Basta la grazia imprevista di un sorriso intelligente a far volare via gli strati di tedio depositati dai giorni. (Nicolás Gómez Dávila)

In quel sorriso c’era il senso di tutto quello che stavo cercando. (Alessandro D’Avenia)

La bellezza è potere; un sorriso è la sua spada. (Charles Reade)

Non tradire chi ti sorride: potrebbe avere la morte nel cuore e regalarti ugualmente un po’ di vita. (Jim Morrison)

Una persona sembra più bella quando sorride. (Frances Hodgson Burnett)

Il sorriso è alla bellezza, quello che il sale è alle vivande. (Carlo Dossi)

Toglimi il pane, se vuoi toglimi l’aria… ma non togliermi il tuo sorriso. (Pablo Neruda)

Ho soltanto un sorriso. Così. Un moto appena visibile di labbra. E per te lo conservo: è un dono dell’amore. (Anna Achmatova)

La mamma mi ha detto che ogni volta che sorridi, una piccolissima parte del sorriso rimane attaccata al tuo viso, quindi man mano che invecchi il tuo viso inizia a mostrare tutti i pezzettini di tutti i tuoi sorrisi e sembra che tu stia sorridendo tutto il tempo, anche quando stai solo pensando a cosa mangiare per colazione. (Claire King)

Continua a sorridere, perché la vita è una cosa bella e c’è tanto da sorridere. (Marilyn Monroe)

Non piangere perché una cosa è finita, sorridi perché è accaduta. (Gabriel García Márquez)

Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano. (Victor Hugo)

È stato solo un sorriso, ed è costato poco darlo ma, come la luce del mattino, ha dissipato il buio e ha reso la giornata degna di essere vissuta. (F. Scott Fitzgerald)

Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere. (Alessandro Manzoni)

Ridi, e il mondo riderà con te; piangi, e piangerai da solo. (Ella Wheeeler Wilcox)

Sorridi allo specchio. Fallo ogni mattina e inizierai a vedere una grande differenza nella tua vita. (Yoko Ono)

Un sorriso arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo regala. (Dal Carnegie)

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere. (Mark Twain)

Chi ha il coraggio di ridere, è padrone del mondo. Come chi ha il coraggio di morire. (Giacomo Leopardi)

Trova sempre opportunità per far sorridere qualcuno e per offrire atti di gentilezza casuali nella vita di tutti i giorni. (Roy T. Bennett)

Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi.(Mark Twain)

Dovremmo imparare a sorridere ogni mattino. Dovremmo alzarci dal letto pensando che quel giorno può essere un giorno perfetto. (Fabio Volo)

Prendi un sorriso e regalalo a chi non l’ha mai avuto. Prendi la bontà e regalala a chi non sa donare. (Mahatma Gandhi)

Ogni volta che un uomo ride aggiunge un paio di giorni alla sua vita. (Curzio Malaparte)

Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. (Khalil Gibran)

Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo. (Roberto Benigni)

Solo chi ha pianto molto può apprezzare la vita nelle sue bellezze e ridere bene. (Oriana Fallaci)

Lascia che la mia anima sorrida attraverso il mio cuore e il mio cuore sorrida attraverso i miei occhi, affinché possa sparpagliare sorrisi ricchi in cuori tristi. (Paramahansa Yogananda)

Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano. Vivi la tua vita in modo che quando morirai, tu sia l’unico che sorride mentre ognuno intorno a te piange. (Detto indiano)

Non mi pento dei momenti in cui ho sofferto; porto su di me le cicatrici come se fossero medaglie, so che la libertà ha un prezzo alto quanto quello della schiavitù. L'unica differenza è che si paga con piacere e con un sorriso... anche quando quel sorriso è bagnato dalle lacrime. (Paulo Coelho)

Impara a amare ciò che desideri ma anche ciò che gli assomiglia. Sii esigente e sii paziente. È Natale ogni mattino che vivi. Scarta con cura il pacco dei giorni. Ringrazia, ricambia, sorridi. (Stefano Benni)

Se nella nostra vita quotidiana possiamo sorridere, se possiamo essere in pace e felici, non solo noi, ma tutti ne trarranno giovamento. Se noi sappiamo davvero come vivere, quale miglior modo di iniziare la giornata che con un sorriso? Il nostro sorrisoafferma la nostra consapevolezza e determinazione di vivere in pace e gioia. La fonte di un vero sorriso è una mente attenta. (Thich Nhat Hanh)

Chi siamo? Dove andiamo? Donde veniamo? E soprattutto dov’è che si ride? (Silvia Ziche)

Frasi sul sorriso tratte da canzoni

Le canzoni sono una fonte inesauribile di citazioni e aforismi dedicati al sorriso. Abbiamo fatto un’accurata selezione, affinché anche tu possa usarle sui tuoi post social o come dedica speciale per una persona altrettanto speciale.

I cantanti conoscono la forza dei gesti, e da sempre il sorriso costituisce per loro motivo di fascino e ispirazione per le strofe delle loro canzoni.

Nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di Paradiso. (Fabrizio De André)

Vieni qua che ti faccio vedere dov'è il nostro pezzo di mondo. Portati dietro un sorriso e un sospiro: li userai (Ligabue)

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te (Tiziano Ferro)

Quante volte ho pensato che alla fine il sorriso è una paresi se vedi bene (Calcutta)

Se vuoi provarci tu, fammi ridere un po'; saltiamo sul letto, dimentica tutto; io che ho sbagliato lo so, ma dammi una mano, guardiamo lontano ancora, ancora, se te la senti tu (Anna Oxa)

Ho camminato in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime (Ultimo)

Dammi la mano e canto per te, dammi un sorriso e vivo per te (Mia Martini)

Nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore (Lucio Battisti)

Sorridi, anche se ti fa male il cuore, sorridi, anche se si sta spezzando, quando ci sono nuvole nel cielo, andrai avanti se sorridi, attraverso le tue paure e dolori, scoprirai che vale la pena di vivere la vita se semplicemente sorridi (Michael Jackson)

Tu dimmi quando, quando siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso perché ho sete, ho sete ancora. (Pino Daniele)

E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso, quando esplode all’improvviso sul tuo viso. (Articolo 31)

“Sorridi sempre, anche se è un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c’è la tristezza di non saper sorridere. (Jim Morrison)

E quando sorridi, il mondo intero si ferma e guarda un attimo, perché, ragazza, tu sei splendida proprio come sei (Bruno Mars)

Se vedi un amico senza un sorriso, dagliene uno dei tuoi (Dolly Parton)