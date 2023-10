È la persona che meglio ci capisce, quella su cui possiamo sempre contare, che ci difenderebbe in qualsiasi circostanza e che farebbe di tutto per non farci soffrire. Le frasi per una sorella speciale sono la celebrazione di un legame indissolubile, viscerale e unico.

Che sia di sangue o meno, colei che occupa un posto speciale nel nostro cuore merita di sentirsi dire quanto è importante, insostituibile. Se ti mancano le parole per esprimere il tuo affetto nei suoi confronti affidati a coloro che hanno già trovato la formula perfetta.

Questa raccolta di citazioni e aforismi è uno scrigno prezioso dal quale attingere per dire “ti voglio bene”, per scherzare o per dedicare un messaggio in occasione di un evento importante. C’è soltanto l’imbarazzo della scelta, fra queste troverai ciò che fa al caso tuo. Provare per credere!

Frasi per una sorella speciale

Le frasi dedicate a una sorella speciale hanno una marcia in più rispetto a tutte le altre. Grandi amori, passioni inesauribili: non sono niente in confronto alla certezza di una presenza costante, onesta, genuina e senza secondi fini. Un’alleata fondamentale, un’ancora in mare aperto, un faro nella notte che ci aiuta a non perdere la via.

La sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno (Karen Brown).

Una sorella può essere la custode della nostra identità, la sola persona con le chiavi senza restrizioni del nostro se fondamentale (Marian Sandmaier).

Gli amici cambiano, gli innamorati se ne vanno, le sorelle sono eterne (Pam Brown).

Avere una sorella è come avere una migliore amica di cui non puoi liberarti. Sai qualunque cosa tu faccia, loro saranno ancora lì (Amy Li).

Una sorella leale vale più di mille amici.

Una sorella è sia il tuo specchio che il tuo opposto (Elizabeth Fishel).

Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella (Alice Walker).

Le sorelle, come sai, hanno anche una relazione unica. Questa è la persona che ti conosce da una vita intera, che dovrebbe amarti e starti vicino a qualsiasi costo, ed ancora tua sorella è l'unica che conosce esattamente dove inserire il pugnale per ferirti di più (Lisa See).

Perché non c’è un’amica come una sorella, nei tempi di quiete e di tempesta (Christina Rossetti).

Le sorelle sono unite da un legame speciale tutta la vita. Che a loro piaccia o meno, nel bene e nel male (Brigid McConville).

Fratelli e sorelle sono vicini come mani e piedi (Proverbio vietnamita).

Aiutarsi l'una con l'altra, è parte della religione della sorellanza (Louisa May Alcott).

A volte essere una sorella è ancora meglio che essere un supereroe.

Quando mamma e papà non capiscono, una sorella maggiore sempre lo farà.

Il più dolce degli amori è l’amore che unisce due sorelle (Menandro).

La cosa migliore delle sorelline è questa: esse passano così tanto tempo a desiderare di essere sorelle maggiori che alla fine esse sono molto più sagge di quanto quelle maggiori posso mai essere (Gemma Gurgess).

Frasi per dire ti voglio bene a una sorella

“Ti voglio bene” è forse la dichiarazione d’amore più bella, altruistica che esista. Non ha nulla a che fare con sé: esprime il desiderio che una determinata persona abbia il meglio dalla vita. E quale migliore augurio, tra le frasi da dedicare a una sorella speciale, se non questo. Il bene pensato ed elargito dal prossimo è la ricchezza più grande che si possa avere, più di qualsiasi oggetto materiale di valore. A tal proposito, ecco le migliori frasi sull'amore che ci siano.

Avere una sorella è come avere l’anima divisa in due corpi.

Se non capisci come una donna possa sia amare sua sorella nella maniera più cara ed allo stesso tempo possa volerla strozzare, allora sei una figlia unica (Linda Sunshine).

Le nostre radici dicono che siamo sorelle, il nostro cuore dice che siamo amiche.

Una sorella è un regalo al cuore, una amica allo spirito, un filo d'oro al significato della vita (Isadora James).

Avere una sorella che ti vuole bene è una esperienza forte, impagabile, insostituibile (Papa Francesco).

La mia vita senza una sorella sarebbe miserabile.

Una sorella è un pezzo del tuo cuore che vive in un’altra persona.

Cara sorella, essere tuo fratello/sorella è la fortuna più incredibile che la vita mi abbia offerto. Una amica sempre con me con cui ho condiviso tutto, che sarà sempre al mio fianco, qualunque cosa accada.

Abbiamo pianto e riso, condiviso gioie e dolori. Abbiamo litigato e fatto subito la pace. Tu sei la mia sorella speciale.

Fratello e sorella, insieme come amici, pronti ad affrontare qualunque cosa la vita mandi. Gioia e risate o lacrime e conflitti, tenendoci per mano mentre danziamo nella vita (Suzie Huitt).

L’amore tra due sorelle è il più durevole; assomiglia a una pietra preziosa che resiste ai più duri metalli e il cui valore si accresce con gli anni (Hector Carbonneau).

Il dono più grande che i nostri genitori ci hanno fatto è stato l'un l'altra.

A mia sorella, la mia migliore amica, la mia anima gemella e la parte migliore di me.

Il tempo e la distanza non significano nulla tra fratelli e sorelle. Siamo sempre nel cuore dell'altro.

Hai fatto da mamma, ora confidente e migliore amica. Sei la certezza di chi non mi tradirà mai

Frasi per una sorella speciale divertenti

Sorridere, ridere sono fortune spesso sottovalutate. Se è vero che le persone importanti si vedono nel momento del bisogno, è anche vero che sono le migliori con cui condividere i bei momenti della vita. Se però gli avvenimenti non aiutano, perché non scoppiare in una fragorosa risata attraverso le frasi divertenti per una sorella speciale? Spesso non prendersi troppo sul serio, sapere ironizzare e trovare il bello ovunque è la chiave giusta per affrontare qualsiasi situazione.

Puoi prendere in giro il mondo, ma non tua sorella (Charlotte Gray).

Sorrido perché sei mia sorella. Rido perché non puoi farci niente.

L'amore di una sorella si vede di più quando siamo nei guai.

Se di tanto in tanto non infastidisci tua sorella maggiore senza una buona ragione, lei pensa che non la ami più (Perla Cleage).

La vita senza una sorella è troppo noiosa, la vita con una sorella è irritante.

Se hai una sorella, conservi il tuo passato. Quando invecchi, sono le uniche a non annoiarsi se racconti i tuoi ricordi (Deborah Moggach).

Una sorella ti conosce così bene che può renderti felice oltre che arrabbiato.

Tu e io siamo fratelli e sorelle per sempre. Ricorda sempre che se cadi ti prenderò. Appena finisco di ridere.

Una sorella sa più di Babbo Natale quando sei triste o quando sei felice.

Mio fratello ha la migliore sorella del mondo.

Il mio primo lavoro è la sorella maggiore, e lo prendo molto seriamente.

Frasi per il compleanno di una sorella speciale

E come possono mancare le frasi per una sorella speciale che celebrano uno dei suoi giorni più importanti? Il compleanno è un’altra, l’ennesima occasione per dire “ti amo” a una delle persone più importanti che possa esserci nella vita di un individuo. Se anche tu lo sai, ma non trovi il modo per dirlo, affidati a poeti, scrittori e cantanti che dell’amore hanno detto tanto. A tal proposito, ecco i migliori auguri di buon compleanno.

Ti auguro di avere coraggio quando avrai paura, di avere speranza quando ti sentirai abbattuta, ti auguro bellezza, quando vedrai solo buio, e ti auguro di essere sempre speciale come sei.

È bello avere una sorella come te, che, qualunque cosa vada storta nella vita, sarà sempre lì per sostenermi e proteggermi. Buon Compleanno!

Fianco a fianco o a miglia di distanza, le sorelle saranno sempre collegate dal cuore. Buon compleanno!

Se c'è una persona in questo mondo che può vedermi attraverso e sapere cosa c'è che non va nella mia vita senza che io dica una parola, sei tu! Buon compleanno, sorella!

Quando sei arrivata nella mia vita, così piccola e indifesa, ho giurato di proteggerti e di prendermi cura di te. La maggior parte delle volte però sei stata tu a darmi coraggio, a prendermi per mano e a rimanermi sempre accanto.

Alla sorellina migliore, più meravigliosa e più amorevole del mondo per il suo compleanno e ogni giorno. Buon compleanno.

Come diavolo si fa a riassumere una sorella in tre minuti? È il tuo gemello e il tuo opposto. E il tuo compagno costante e il tuo concorrente. È il tuo migliore amico e la più grande stronza in tutto il mondo. È tutto ciò che desideri che possa essere e tutto ciò che desideri che non sia (M. Molly Backes).

Grazie per essere la persona meravigliosa che sei. Per me, sei il dono perfetto di Dio che chiunque possa mai chiedere. Buon compleanno!