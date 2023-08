S tare soli può fare paura, ma anche essere un'esperienza positiva: l'insegnamento e la forza delle frasi sulla solitudine per capire cosa significa davvero

Frasi sulla solitudine

Ritrovarsi soli, preda dei pensieri, spesso i più cupi, oppure imparare ad apprezzare le ore in solitaria: le frasi sulla solitudine ci portano alla scoperta di una condizione ricca di sfaccettature. P

erché la solitudine può farci soffrire e renderci tristi, ma può anche aprirci le porte verso un nuovo mondo fatto di consapevolezza e forza interiore, e proprio per questo non dovremmo averne paura.

Frasi di solitudine e tristezza

La solitudine è una condizione che chiunque ha sperimentato nella propria vita, che sia per un periodo breve oppure più lunghi. Spesso la solitudine arriva all’improvviso, dopo una perdita o la fine di una storia d’amore, e ci travolge con il suo carico di tristezza e ansia. Sapere che anche altre persone hanno provato la stessa cosa, in questi casi, può essere di grande aiuto.

La peggior solitudine è non essere a proprio agio con se stessi. (Mark Twain)

Quale solitudine è più solitaria della sfiducia? (George Eliot)

Chi è felice nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un Dio. (Aristotele)

Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse restare soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. (Robin Williams)

E quando la mattina non ti sveglia nessuno. E quando la sera non ti aspetta nessuno. E quando puoi fare quello che vuoi. Come la chiami? Libertà o solitudine? (Charles Bukowski)

La vera solitudine è vivere in mezzo a tutte quelle persone gentili che ti chiedono soltanto di fingere. (Edith Wharton)

Ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo. (Ella Wheeler Wilcox)

Un solo essere vi manca e tutto è spopolato. (Alphonse de Lamartine)

Si vive come si sogna: perfettamente soli. (Joseph Conrad)

La solitudine è ed è sempre stata l’esperienza centrale e inevitabile di ogni uomo. (Thomas Wolfe)

Frasi sulla solitudine positiva

La solitudine non deve essere per forza negativa, ma può diventare anche qualcosa che ci aiuti a migliorare e crescere. A tutti, almeno una volta, è capitato di sentirsi persi e abbandonati, di dover fare i conti con i propri pensieri e di dover gestire lo stare da soli. Ma siamo sicuri che sia una cosa da cui fuggire? Le frasi sulla solitudine positiva ci svelano il lato migliore di questa condizione e ci spingono a comprenderne la vera essenza per farne tesoro.

Io non ho mai amato la solitudine, ma se stare in mezzo alle parole significa convivere con la falsità, preferisco starmene per conto mio. (Alda Merini)

Come colle donne abbattere i rivali, e far solitudine dintorno a se, così nel mondo è necessario atterrare gli emuli e i compagni, e farsi via su pei loro corpi: e si abbattono questi e i rivali colle stesse armi; delle quali due sono principalissime, la calunnia e il riso. (Giacomo Leopardi)

Ho abbandonato il mondo e ho cercato la solitudine perché mi sono stancato di rendere omaggio alle moltitudini che credono che l’umiltà sia una sorta di debolezza, e la compassione una specie di viltà, e lo snobismo una forma di forza. (Khalil Gibran)

Agli uomini è stato insegnato che è virtuoso essere d'accordo con gli altri. Ma il creatore è colui che è in disaccordo. Agli uomini è stato insegnato che è virtuoso nuotare seguendo la corrente. Ma il creatore è quell'uomo che va controcorrente. Agli uomini è stato insegnato che e una virtù restare insieme. Ma il creatore è l'uomo che sta da solo. (Ayn Rand)

Se tu fossi stato con me t’avrei chiesto scusa. Oppure aiuto. Invece non c’eri; incredibile come gli altri manchino sempre nei momenti in cui se ne ha bisogno; passi giorni, mesi, anni interi con qualcuno a cui non hai da dir nulla e nel momento in cui hai da dirgli qualcosa, magari scusami, aiuto, lui non c’è e tu sei solo. (Oriana Fallaci)

Io sono uno che sceglie la solitudine. E che come artista si fa carico di interpretare il disagio rendendolo qualcosa di utile e di bello. È il mio mestiere. (Fabrizio de Andrè)

Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso e sono così intelligente che a volte non capisco nemmeno una parola di quello che dico. (Oscar Wilde)

Non ero un misantropo o un misogino ma mi piaceva star solo. Si stava bene seduti tutti soli in uno spazio ristretto a fumare e a bere. Avevo sempre fatto ottima compagnia a me stesso. (Charles Bukowski)

La solitudine non è l’assenza di un compagno o di una compagna, ma il momento in cui la nostra anima può parlarci liberamente e aiutarci a prendere delle decisioni riguardo alle nostre vite. (Paulo Coelho)

La tua virtù è la mia sicurezza. E allora non è notte se ti guardo in volto, e perciò non mi par di andar nel buio, e nel bosco non manco compagnia perché per me tu sei l'intero mondo. E come posso dire d'esser sola se tutto il mondo è qui che mi contempla? (William Shakespeare)

Siamo sempre, tragicamente soli, come spuma delle onde che si illude di essere sposa del mare e invece non ne è che concubina. (Charles Pierre Baudelaire)

La solitudine è ascoltare il vento e non poterlo raccontare a nessuno. (Jim Morrison)

A volte mi sento in una barca, da solo, su un mare sconosciuto, trasportato dalle correnti sempre più lontano dalla riva. Anche se grido aiuto non risponde nessuno, allora silenziosamente mi abbandono scivolando nel sogno. (Piero Laliscia)

Odio coloro che mi tolgono la solitudine senza farmi compagnia. (William Shakespeare)

Si cresce soltanto quando si è soli. (Paul Newman)

Frasi sulla solitudine in amore

Sono tanti i poeti e gli intellettuali che hanno parlato della solitudine in amore. Una condizione ce può avere numerose forme. Ci si può infatti sentire soli all’interno di una relazione, quando il sentimento è finito oppure il partner tende a trascurarci, ma ci si può sentire soli anche in assenza dell’amore, quello vero. Ma la solitudine in amore può diventare anche qualcosa di positivo, perché è solo quando si impara a stare bene da soli che si riescono a costruire delle relazioni sane e durature.

Dio ha creato l’uomo, e non trovandolo sufficientemente solo, gli ha dato una compagna per fargli sentire più profondamente la sua solitudine. (Paul Valéry)

Più mi lasciano sola più splendo. (Alda Merini)

La solitudine è una tempesta silenziosa che spezza tutti i nostri rami morti. (Kahlil Gibran)

Penso che sia molto salutare trascorrere del tempo da soli. Devi sapere come essere solo e non definito da un’altra persona. (Oscar Wilde)

Se temete la solitudine, non sposatevi. (Anton Čechov)

Nasciamo soli, viviamo soli, moriamo soli. E soltanto attraverso l’amore e l’amicizia possiamo creare l’illusione, per un momento, di non essere soli. (Orson Welles)

Il fiore che è solo non ha bisogno di invidiare le spine che sono numerose. (Rabindranath Tagore)

Frasi sulla solitudine di Seneca

Seneca ci ha trasmesso un grande insegnamento e una visione diversa della solitudine. Il filosofo infatti nei suoi scritti ha sottolineato più volte come la solitudine sia la condizione essenziale per l’introspezione. Un modo per trovare davvero sé stessi, capire ciò che si desidera e fare spazio alle idee, mettendole in ordine. Ecco alcune frasi filosofiche di Seneca sulla solitudine.

Bisogna saper alternare la solitudine e lo stare con gli altri: la prima ci farà sentire il desiderio degli altri, la seconda di noi stessi. (Seneca)

Se vivi in armonia con la natura non sarai mai povero, se vivi secondo quello che pensano gli altri, non sarai mai ricco. (Seneca)

La solitudine è per lo spirito, ciò che il cibo è per il corpo. (Seneca)

È necessario essere in grado di alternare il saper stare da soli ed lo stare con gli altri: quando siamo da soli sentiremo il desiderio di stare con gli altri, e quando saremo con gli altri sentiremo il desiderio di stare con noi stessi. (Seneca)

Tendiamo a proteggere gli afflitti e i terrorizzati in modo che non abusino della solitudine. Nessuna persona sconsiderata dovrebbe restare sola; in tali casi, pianifica solo cattive intenzioni e schemi di pericoli futuri per se stesso o per gli altri perché entrano in gioco i suoi desideri più elementari; la mente mostra la paura o la vergogna che usava reprimere; stimola la sua audacia, agita le sue passioni e stimola la sua rabbia. (Seneca)