È l'astro più importante del nostro firmamento, grazie a lui viviamo e sorridiamo: ecco allora una serie di bellissime frasi sul sole, intrise di ottimismo e utilizzabili per ritrovare il buon umore

Frasi sul sole

Splende alto nel cielo, ci regala giornate calde e illumina ogni cosa intorno a noi, rendendola ancora più bella: non potevamo, dunque, non proporvi una serie di frasi sul sole, che per altro con i suoi raggi e il suo brillare è anche un meraviglioso simbolo (e sinonimo) di ottimismo e felicità.

Il nostro sole è diventato talmente significativo da diventare un nome di persona, ma anche un vezzeggiativo per le persone che amiamo, ed è così essenziale per la nostra vita che dopo un po' di giornate cupe ci sentiamo giù di morale. Iniziamo dunque a celebrarlo, con alcune frasi famose e d'effetto:

Il sole muore tutte le sere e rinasce ogni mattina: senza i momenti bui non apprezzeresti la luce. ( Anonimo )

) Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre. ( Francesco D'Assisi )

) Com’è bello il sole quando sorge fresco, come un'esplosione che ci lancia il suo buongiorno! ( Charles Baudelaire )

) Niente è più utile del sole e del sale. ( Plinio il Vecchio )

) Non si può avere il Sole senza aver prima passato la tempesta. ( Emilio Bossi )

) Credo nel sole, anche quando piove. ( Anna Frank )

) Il sole non splende per pochi alberi e fiori, ma per tutta la felicità del mondo. ( Henry Ward Beeche r)

r) Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso. ( Fernando Pessoa )

) Quello che noi chiamiamo eclissi, non è altro che un bacio tra il Sole e la Luna.

L'ora più buia è quella che precede il sorgere del sole. ( Paulo Coelho )

) Il sole tramonta comunque. Sia sul giorno migliore, sia sul giorno peggiore. ( Jeffreye Deaver )

) Non piangere per me che parto: se domani piove, pensa che me ne sono andato a cercare il sole. ( Jim Morrison )

) Dietro la nuvola il sole splende ancora. (Abraham Lincoln)

Aforismi sul sole

Anche in questo caso, come per molte altre frasi che vi abbiamo proposto, con le parole precedenti abbiamo a malapena aperto le danze. Esistono molti, moltissimi aforismi sul sole: basta, in fondo, pensare che esiste da sempre e che ha ispirato milioni di esseri umani, che baciati dalla sua luce hanno prodotto frasi filosofiche e veri e propri capolavori.

Esseri umani, persone di ogni età, che hanno anche rivolto al sole stesso moltissimi pensieri: alcuni sono proprio dedicati all'astro, altri sono metaforici, altri ancora sono più poetici. Tutti, però, sono incredibilmente significativi ed è per questo che vogliamo presentarvi una piccola selezione:

Non c’è niente di più musicale che un tramonto. ( Claude Debussy )

) Cieco chi non vede il sole! Stolto chi nol conosce, ingrato chi nol ringrazia. Se tanto è il lume, tanto il bene, tanto il beneficio per cui risplende, per cui eccelle, per cui giova. Maestro dei sensi, padre di sustanze autor di vita. ( Giordano Bruno )

) Quando si adora il sole, è duro andare dove il sole non brilla mai. ( John Galsworthy )

) O risplendente Sole, cosa mai saresti tu, se non ci fossi io, quaggiù, su cui risplendere? ( Friedrich Nietzsche )

) Dentro un raggio di sole che entra dalla finestra talvolta vediamo la vita nell'aria. E la chiamiamo polvere. ( Stefano Benni )

) Il tramonto è così meraviglioso che perfino il sole stesso lo osserva ogni giorno nei riflessi degli infiniti oceani! (Mehmet Murat Ildan)

Frasi sul sole e sulla vita

Lo abbiamo già detto all'inizio, ma ripetiamolo: senza il sole, di certo, non esisteremmo. L'astro che brilla nel nostro cielo è uno dei motivi per cui la nostra vita si è formata e ancora oggi è possibile. Di conseguenza, abbiamo pensato di raccogliere citazioni e frasi che legano strettamente sole e vita.

Come nel caso degli aforismi, abbiamo scelto tematiche differenti: si va della parole più metaforiche a quelle più realistiche, passando per una serie di osservazioni esistenziali che possono essere considerate dei veri e propri evergreen. A voi la lettura!

Se il Sole e la Luna dovessero dubitare, subito si spegnerebbero ( William Blake )

) Non si possono contare le lune che brillano sui suoi tetti, né i mille splendidi soli che si nascondono dietro i suoi muri. ( Khaled Hosseini )

) E ovunque andrò, là troverò sempre il Sole, la Luna e Stelle; troverò sogni, e presagi, e converserò con gli dei! ( Epitetto )

) Anche il sole ha le sue macchie. ( Napoleone Bonaparte )

) Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l’anima è malata. ( Roberto Gervaso )

) La gentilezza è la luce del sole in cui la virtù cresce. ( Robert Green Ingersoll )

) Dopo la pioggia, riappare il sole. C’è vita. Dopo il dolore, la gioia sarà ancora qui. ( Walt Disney )

) L’amore che hanno le ombre per il sole è commovente. ( Alberto Casiraghi )

) Sono logoro di anni, e stanco. Ma non posso escludere che esista vicino a me una spiaggia, e una giornata piena di sole, e una disobbedienza che mi farà balzare come da giovane dalla mia poltrona di vecchio, e mi farà correre verso quel mare, gioioso e accogliente, anche se fosse l’ultima ora della mia vita. (Stefano Benni)

Frasi sul sole e sul buonumore

Potevamo, poi, non dedicare un piccolo capitolo/paragrafo a citazioni e aforismi che mettono in stretta correlazione sole e buonumore? Non si tratta soltanto di una serie frasi dolci né tantomeno abbiamo scelto di selezionare solo delle frasi ironiche: anche in questo caso abbiamo cercato di mixare, e scommettiamo che troverete quella giusta per voi!

Un sole che splende merita di essere vissuto. ( Giuseppe Donadei )

) Dov'entra er sole, nun entra er medico. ( Detto tipico romano )

) Dica ognuno quel che vuole: la meglio stufa è sempre il sole. ( Gianni Rodari )

) Il sole splende, non ha alternativa. (Samuel Beckett)

Frasi sul sole in faccia

Giungiamo al termine di questo nostro viaggio sulle frasi sul sole con tre piccole frasi che riguardano la sensazione meravigliosa di sentire i suoi raggi proprio sul viso. Possono sembrare poche, ma in realtà ognuna di esse ha un significato abbastanza intenso che siamo certissimi che potrete riutilizzare.

Mantieni il tuo volto in pieno sole, e non potrai vedere l’ombra. ( Helen Keller )

) Voglio vivere così: col sole in fronte. ( Claudio Villa )

) Ho il sole in faccia se ridi (Salmo)

Quella di Helen Keller, infatti, è una vera e propria frase motivazionale, che ci spinge a ricordare la necessità di guardare sempre il lato illuminato delle cose e, al contempo, di essere anche sempre dalla parte del giusto.

Le parole di Claudio Villa, tratte dalla canzone Voglio vivere così (pubblicata niente meno che nel 1942) si traducono invece in una frase positiva che fa ritrovare carica ed energia. Infine, quella di Salmo è una frase d'amore, pronta da dedicare alla vostra persona speciale.