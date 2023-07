H ai voglia di farti una risata o di tirare su il morale a qualcuno che si sente particolarmente giù di corda? Stai cercando una battuta che risollevi un clima particolarmente teso o troppo rigido?

Abbiamo messo a punto un elenco di frasi simpatiche per strappare un sorriso a tutti coloro che potrebbero leggerle. La leggerezza non è mai stata così tanto importante come in questo momento, e tutti abbiamo bisogno di prenderci un po’ meno sul serio e concederci quel meritato sorriso con un po' di frasi divertenti.

Se hai voglia di tirarti su di morale o di cercare un po’ di sollievo da una giornata difficile abbiamo le frasi che fanno per te. Trasmettile sui social o ai tuoi amici importanti: fagli sapere che il loro sorriso, fosse anche per un secondo, è un raggio di sole nella tua giornata.

Frasi della buonanotte simpatiche

Sei alla ricerca di un modo divertente per dare la buonanotte ai tuoi contatti su WhatsApp o su Facebook? La solita frase ti ha stufato, e vuoi far sapere che gradisci un po’ di leggerezza?

Ecco un elenco di frasi della buonanotte simpatiche pensate per te, per aiutarti a trovare le parole giuste per chiudere la giornata in bellezza.

Tutti dobbiamo credere in qualcosa. Io per esempio credo che andrò a dormire. (Virgilia D’Andrea)

Mio nonno per addormentarsi contava le pecore, io conto le gocce di Valium. (Lucio Salis)

Sono in forma sbadigliante. (Giovanna Caleffi)

Chi dorme ha sonno, e dei pesci non gliene importa niente! (Caroline Goldman)

Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro, e poi ci sono io, che ho sonno. (Charles M. Schulz)

Non capisco perché l’insonnia venga sempre di notte. A me farebbe comodo durante il giorno. (Paolo Dune)

La notte porta consiglio. A condizione che si dorma. (Roberto Gervaso)

Quest’anno la prova costume è fallita miseramente. La prova pigiama, però, sarà un successo. (Carmen Silveira)

Vado a dormire così tardi e mi alzo così presto che un giorno o l’altro finirò per incontrarmi nel corridoio. (Carlo Cafiero)

Penso quindi ho sonno. (Leda Rafanelli)

Io senza le mie sedici ore di sonno sono un grande invalido, sai?

Frasi del buongiorno simpatiche

Se il mattino ha l’oro in bocca, augurare una piacevole giornata con una frase del buongiorno simpatica è il modo giusto per cominciare bene. A volte è meglio non pensare troppo a tutte le incombenze che dobbiamo prepararci a vivere nella quotidianità: è molto meglio scegliere la frase giusta per farsi una bella risata.

Buongiorno... che lo stress abbia inizio!

Hai presente quel momento in cui ti alzi al mattino pieno di energia? Già, neanche io.

Possa il tuo caffè essere lungo e la tua mattinata veloce.

Buongiorno è una contraddizione di fatto.

Ero la persona più ricca del mondo, e poi è successo. La sveglia è suonata. Buongiorno!

In questi tempi devi essere ottimista per aprire gli occhi quando ti svegli la mattina.

Se il mondo fosse stato gentile con me, il sonno sarebbe una disciplina olimpica. Buongiorno a tutti coloro che vivono in questo mondo crudele e ingiusto.

L'allegria mattutina può essere estremamente odiosa.

Certe mattine ho solo voglia di rompere quella dannata sveglia ma poi una cosa mi ferma sempre. Ho pagato centinaia di euro per comprare il mio cellulare.

La parte peggiore della mia mattinata è sentire che ti lamenti della tua.

Mi sveglio la mattina ed afferro il giornale. Se il mio nome non è nella pagina dei necrologi, mi alzo. (Benjamin Franklin)

Frasi simpatiche per nascita di una bimba o di un bimbo

Sei alla ricerca di qualcosa da dire a un amico o un parente che sono appena diventati genitori, e vuoi evitare i soliti cliché? Sorprendili con un sorriso: le risate non sbagliano proprio mai. Ecco qualche idea da apporre al loro biglietto d’auguri o da utilizzare sui social per celebrare la lieta novella o come frasi per il battesimo.

Benvenuto al nuovo arrivato: non gli potevano capitare due genitori più simpatici!

Congratulazioni ai nuovi genitori: siete entrati in un mondo di urla, strilli, cambi di pannolini e pasti a notte fonda!

Chi usa il detto "dorme come un bambino", generalmente non ne ha uno. In bocca al lupo!

Le brave mamme hanno pavimenti appiccicosi, cucine in disordine, pile di panni, piatti sporchi e bambini felici… Coraggio e auguri!

Un consiglio ai nuovi genitori: lo sviluppo emotivo dei bambini, a questa età, passa per tre fasi fondamentali: 1. sta per piangere 2. piange 3. ha appena finito di piangere. Congratulazioni!

L’unica cosa che i bambini consumano più velocemente delle scarpe sono i genitori (John J. Plomp)

Gli occhi sono della mamma, il sorriso del papà… speriamo però che il carattere sia di qualcun altro! Tanti auguri!

Auguri infiniti per questa nascita, avrete il cuore pieno di gioia, e il conto in banca molto, molto meno pieno!

Lo avete sospirato, lo avete invocato, lo avete desiderato, ebbene ora è nato! Ci sentiamo tra qualche mese e poi ne riparliamo!

La nascita di un figlio segna l’alba di una nuova vita. A proposito, abituatevi a vedere l’alba ogni giorno nei mesi a venire! Auguri!

Frasi sulla pensione simpatiche

Chi non coltiva il sogno di andare in pensione? E come mai sembra sempre così maledettamente lontana? Le frasi divertenti sulla pensione ci permettono di fare un po’ di humor su un tema importante, senza per forza doverne tutte le volte fare una questione di calcoli e ossessione. Molto meglio riderci sopra, dato che le leggi in materia cambiano così spesso!

Il problema dell’essere in pensione è che non hai mai un giorno libero. (Abe Lemons)

La pensione è meravigliosa. Non sto facendo nulla, senza preoccuparmi di essere scoperto da qualcuno. (Gene Perret)

Quando un uomo va in pensione e il tempo non è più una questione di vitale importanza, i suoi colleghi generalmente gli regalano un orologio. (R. C. Sherriff)

Appello ai pensionati: aperto nuovo cantiere!

Io lo so come sono fatti i maschi. Già il terzo giorno di ferie vanno in paranoia perché non sanno cosa fare. Bambinano in pigiama avanti e indietro senza combinare un tubo. Figurarsi quando vanno in pensione. (Luciana Littizzetto)

Il momento migliore per iniziare a pensare la pensione è prima che lo faccia il tuo capo

La tragedia di quelle sue mattinate s’interrompeva per incanto la domenica, che come si sa non si lavora: Fantozzi allora si sentiva come gli altri, e quindi quasi un essere umano. (Fantozzi è in pensione)

Hanno alzato talmente tanto l'età pensionabile che per andare in pensione non ci vuole la terza età, ci vuole la reincarnazione!

Chi può essere felice di lunedì? Il pensionato.

Hanno scippato la pensione ad un anziano! / Poveretto! Ci sarà rimasto male! / Chi, il ladro? Sì, ha visto l'importo e sta ancora piangendo.

Se solo avessi saputo quanto è bello essere in pensione, non sarei mai andato a lavorare!

Pensione: dopo aver rigato dritto, ecco giunto il tempo di girare a vuoto.

Un marito in pensione è spesso lavoro a tempo pieno per una moglie.

Frasi per un matrimonio simpatiche

Hai voglia di sorprendere degli amici speciali con una frase per il matrimonio simpatica e davvero efficace? Abbiamo messo a punto un elenco che potrebbe fare al caso tuo: il matrimonio è un momento speciale, e la risata è il modo perfetto per celebrarlo con gioia.

Voi lo sapete, il segreto di un matrimonio felice è dire spesso le quattro magiche parole…. “Andiamo a cena fuori!” (Anonimo)

La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco. (Oscar Wilde)

Il matrimonio è una alleanza tra due persone, una delle quali non si ricorda mai i compleanni e l’altra non dimentica tutto questo! (Ogden Nash)

Che il vostro amore possa sempre aumentare: come le tasse. Che la passione non finisca mai, come le serie tv. Che i vostri baci siano innumerevoli, come gli emendamenti al governo. Che i vostri nemici vengano cacciati fuori, come i fumatori (Anonimo)

Un matrimonio è sempre fatto da due persone che sono pronte a giurare che solo l’altro è quello che russa. Tanti auguri!

Il segreto di un matrimonio felice… è ancora un segreto per tutti! Auguri!

Il saggio dice: se cancelli un ricordo, sei bravo. Se cancelli il passato, sei saggio. Se cancelli la cronologia, sei sposato.

Frasi simpatiche per laurea

Le frasi per la laurea simpatiche aiutano a dare ancora più leggerezza a un momento così liberatorio come il conseguimento di una ricompensa così importante per le proprie fatiche. Ecco qualche idea divertente per allietare una giornata già grandiosa di per sé!

La Laurea è una pietra miliare: segna l’inizio della disoccupazione, auguri!

Ho sempre pensato che fossi un genio. Ora però ti sei laureato e ho cambiato idea! Scherzo! Auguri, dai.

Se ce l’hai fatta tu, una cosa è certa: ce la possono fare tutti! Congratulazioni per la tua laurea.

Godiamoci la festa di laurea, amico mio. Alla disoccupazione ci penseremo domani.

Auguri Dottore! Già li vedo i tuoi genitori in crisi, perché non possono più chiederti quando ti laurei!

Le autorità accademiche ci autorizzano da domani a fidarci di te per risolvere i nostri problemi, ma permettici di continuare a darti del tu! Dottore, auguri!

Festeggia qui in piazza la tua laurea… così ti abituerai a stare in mezzo a una strada! Scherzo, auguri!

Ed eccoci qui riuniti, tutti insieme appassionatamente, nel giorno della tua laurea per celebrare un nuovo arrivo nel mondo della disoccupazione!

La laurea finalmente! Finalmente non hai più scuse per stare in casa. Finalmente non romperai più con gli esami. Finalmente inizierai a guadagnare. E finalmente inizierai anche a pagare, perciò… finalmente si potrà festeggiare alla grande!

Frasi simpatiche per il compleanno

Il compleanno cade una volta l’anno, o almeno così pare. Ecco perché tutti gli anni è necessario inventarsi qualcosa di nuovo e comunicare la propria gioia ai festeggiati con una frase sempre diversa, e sempre sorprendente per gli auguri di buon compleanno.

Non festeggiare il tempo che passa, ma passa il tempo festeggiando. Buon compleanno!

Per la tua festa di compleanno ti sei ricordato di invitare anche i pompieri? Spegnere tutte quelle candeline deve essere diventato davvero impegnativo!

Invece di comprarti un regalo di compleanno, quest'anno ho deciso di fare una donazione a favore dei bisognosi... ed io ho VERAMENTE bisogno di rifarmi il guardaroba!

Quest’anno avrei voluto regalarti qualcosa di unico, bellissimo e inimitabile. Purtroppo la carta regalo non era en pendant con i miei occhi quindi dovrai accontentarti del classico… buon compleanno!

Per festeggiare il tuo compleanno avrei pensato a un bel viaggio. Ti dispiacerebbe annaffiare le piante durante la mia assenza? Tanti auguri!

Ti hanno già detto che tutte queste candeline fanno sembrare davvero piccola la torta? Buon compleanno!

E così è il tuo compleanno! Credo di interpretare i sentimenti di tutti nel dirti: aspettiamo la torta!

Non hai 40 anni, hai diciotto anni con 22 anni di esperienza.

Gli anni passano, ma tranquillo... dimostri solo quelli migliori.

Gli anni crescono, i neuroni diminuiscono, i capelli cadono, le rughe aumentano... non preoccuparti, non sono i sintomi di qualche morbo incurabile. Hai solo un anno in più!

Ti ricordi quando da ragazzi avevamo quel fuoco dentro? Lo abbiamo ancora. Solo che adesso lo chiamano gastrite! Buon compleanno!

Se il tempo non puoi fermare, son l'età e la cervicale che te lo fan ricordare. Vai piano a far festa che ti torna il mal di testa, ma lasciati un po’ andare e non stare li a pensare che sei giovane per invecchiare. È passato un altro anno e ti tocca un altro BUON COMPLEANNO!

Per il tuo compleanno avrei pensato a una crociera con gli amici ai caraibi. Durante la mia assenza potresti innaffiarmi le piante?

Sappiamo di invecchiare realmente, quando non vogliamo più che nessuno ci ricordi che è il nostro compleanno.

L'età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio o un vino.

Frasi simpatiche sulla vita

La vita è così: non è mai uguale e, soprattutto, non è mai come te la aspetti e non sempre con i limoni ci puoi fare la limonata. Però è vero che le persone più felici sono quelle che trovano il modo di farsi una risata anche quando tutto sembra andare un po’ come non dovrebbe.

Ecco un elenco di frasi sulla vita per riderci su con tutta la spensieratezza che si può dare alla situazione.

La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo? (Totò)

La vita è quella cosa che intercorre fra voglio dimagrire e la dieta la inizio lunedì. (Anonimo)

Riassumi la tua vita in una parola: divano. In due parole: divano letto. (Anonimo)

La vita come il cubo di Rubik. Piena di colori? No, non ci riesco.

Credo che se la vita ti dà dei limoni, dovresti fare della limonata…e cercare di trovare qualcuno la cui vita gli ha dato della vodka e fare una festa. (Ron White)

Si può essere giovani una volta sola, e immaturi per sempre. (Hannah Marks)

Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta. (Bob Hope)

Non credo in una vita ultraterrena; comunque porto sempre con me la biancheria di ricambio. (Woody Allen)

Prima regola di vita quotidiana: mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza. (Oscar Wilde)

Il denaro non dà la felicità, ma procura una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista molto avanzato per capirne la differenza. (Woody Allen)

L’uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire. (Leonardo da Vinci)

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana; e non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein)

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le darà quando avrai dimenticato le domande. (Osho)

La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. (Bill Watterson)

La vita sarebbe una tragedia se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

Hai mai notato che chiunque vada più lento di te è un idiota, ma chiunque vada più veloce è un pazzo? (Johnny Carson)

Continuo a chiedermi se c’è una vita dopo la morte, e se sì, saranno in grado di cambiarmi un biglietto da venti? (Woody Allen)

L’unico modo per andare avanti nella vita è di viverla ridendoci sopra. Voi potete ridere o piangere. Io preferisco ridere. Piangere mi fa venire il mal di testa. (Marjorie Pay Hinckley)