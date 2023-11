L e frasi sul silenzio e indifferenza raccontano quei momenti bui che ci feriscono, e la voglia di sopravvivere a questi sentimenti, alle volte mista all'incapacità di farlo senza qualcuno al nostro fianco.

Le frasi sul silenzio e indifferenza ci sono d’aiuto quando queste situazioni prendono il sopravvento, lasciandoci inermi davanti ai comportamenti degli altri. Se il silenzio ha sia lati positivi, quando è voluto e ricercato, che negativi, quando lo subiamo, l’indifferenza ferisce, e spesso non si può fare nulla per fermarla.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Le migliori frasi su se stessi, per ritrovarsi e riflettere

Frasi sul silenzio e indifferenza

Le frasi sul silenzio e indifferenza possono essere d’aiuto quando non abbiamo qualcuno accanto, possono ispirarci nell’andare avanti e cercare nuove persone con cui confrontarci, cullarci in momenti poetici, o farci riflettere su ciò che stiamo facendo ad altri. Silenzio e indifferenza spesso portano alla solitudine, tema caro a molti scrittori.

Il desiderio è metà della vita; l’indifferenza è già metà della morte. (Khalil Gibran)

Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti. (Martin Luther King)

Ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi. (Gino Strada)

Il silenzio non fa domande, ma può darci una risposta a tutto. (Ernst Ferstl)

Accadono tante cose, in ogni angolo di strada, in ogni coda in attesa… in qualunque sala d’aspetto o in un caffè. Tanta di quella umanità attraversa il nostro campo visivo… ma noi restiamo indifferenti, non ce ne accorgiamo neppure. (Amos Oz)

Forse il silenzio è qualcosa che è arrivato da un altro mondo e adesso è qui in esilio, in mezzo al rumore, come un angelo caduto. (Fabrizio Caramagna)

L’opposto dell’amore non è odio, è indifferenza. L’opposto dell’arte non è il brutto, è l’indifferenza. L’opposto della fede non è eresia, è indifferenza. E l’opposto della vita non è la morte, è l’indifferenza. (Elie Wiesel)

Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. (Antonio Gramsci)

In questo disordine sgraziato di vanterie ed esibizioni, l’eleganza del silenzio, la delicatezza del ritrarsi, la forza del prendersi cura delle piccole cose. Rarità. (Fabrizio Caramagna)

Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio ma l’indifferenza: questa è l’essenza della mancanza di umanità. (George Bernard Shaw)

La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista. (Bernardo Bertolucci)

La scienza potrebbe aver trovato una cura per la maggior parte i mali, ma non ha trovato alcun rimedio per il peggiore di tutti – l’apatia degli esseri umani. (Helen Keller)

Il silenzio è la gentilezza dell’universo. (Abdelmajid Benjelloun)

Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. (Papa Francesco)

Il silenzio è la parte più bella del mondo. Peccato che abbia poca voglia di farsi notare. (Fabrizio Caramagna)

Gli Italiani sono famosi nel mondo per due cose: il Diritto romano e il diritto d’infischiarsene. (Stellario Panarello)

Le parole si parlano, i silenzi si toccano. (Fabrizio Caramagna)

Non può essere morale chi è indifferente. L’onestà consiste nell’avere idee e crederci e farne centro e scopo di se stessi. (Piero Gobetti)

Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri. (Cesare Pavese)

Se la moderazione è una colpa, allora l’indifferenza è un crimine. (Jack Kerouac)

Il silenzio è la forma più alta della parola; comprenderlo è la forma più alta dell’essere umano. (EliSaby)

La cortesia è l’indifferenza organizzata. (Paul Valéry)

Quando la maestra mi disse “non ho fatto io le leggi razziali” capii che l’indifferenza fa più male di uno schiaffo. Quella indifferenza è la mia nemica personale. (Liliana Segre)

Ho cominciato a rendermi conto che si può ascoltare il silenzio e imparare da esso. Ha una qualità e una dimensione tutta sua. (Chaim Potok)

Frasi sul silenzio di una persona

Il silenzio di una persona è stato visto da scrittori e pensatori sotto varie forme, da quello necessario, che ci fa bene, quando spegniamo i pensieri e ci prendiamo del tempo solo per noi stessi, a quello dannoso, quando il vuoto ci circonda. Vediamo le più belle frasi a riguardo.

Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. (Pablo Neruda)

Quell’uomo mi ha offerto, una sera, un bellissimo momento di silenzio. Non lo dimenticherò tanto presto. È uno dei miei ricordi migliori dell’anno. C’è chi serba il ricordo delle sue conversazioni, io rammento quel silenzio. (Nina Berberova)

Grida e tutti ti sentono. Sussurra e solo chi ti è vicino capisce quello che dici. Taci e solo il tuo amico migliore sa ciò che vuoi dire. (Linda MacFarlane)

L’uomo in silenzio è più bello da ascoltare. (Proverbio giapponese)

L’uomo ha bisogno di un caldo silenzio, gli si dà un gelido tumulto. (Simone Weil)

Di notte c’è un silenzio che non assomiglia a nessun altro silenzio, perché non è fatto soltanto del silenzio degli uomini e delle cose. È un silenzio che viene da una lontananza indefinita, dalla profondità del mondo. (Fabrizio Caramagna)

Impara a metterti in contatto con il silenzio dentro di te e scoprirai che tutto in questa vita ha uno scopo. (Elisabeth Kubler-Ross)

Frasi sul silenzio che uccide

Il silenzio fa male, come l’indifferenza, ci logora, ci porta quasi alla follia quando è talmente assordante da essere la nostra unica compagnia. Il silenzio uccide, dice qualcuno, il silenzio ci fa “morire” pian piano, spegnendo i nostri sentimenti, i nostri impulsi, i nostri sogni, che spariscono insieme alla compagnia e la socialità. Eppure, alcune delle pagine più belle sono state scritte proprio ispirate a questo tipo di silenzio.

Tra noi due è accaduto qualcosa che non si può più passare sotto silenzio. Si tace per tutta la vita dei fatti più essenziali. Di questo silenzio a volte si muore. A volte invece si ha la possibilità di parlare… e in questi casi non si può, non è ammissibile che si continui a tacere. (Sándor Márai)

Il silenzio eterno di quegli spazi infiniti mi atterrisce. (Blaise Pascal)

Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte, la vita è puro rumore tra due insondabili silenzi. (Isabel Allende)

Gli uomini temono il silenzio perché temono la solitudine, perché entrambi lasciano intravedere il terrore del nulla della vita. (André Maurois)

Se non rimane altro bisogna urlare. Il silenzio è un autentico delitto contro il genere umano. (Nadežda Jakovlevna Mandel’štam)

Avete taciuto abbastanza. È ora di finirla di stare zitti! Gridate con centomila lingue. Io vedo che a forza di silenzio il mondo è marcito. (Santa Caterina da Siena)

La mia morte è un affare tra il silenzio e me. (Abdelmajid Benjelloun)

Alcuni raggiungono la loro massima cattiveria nel silenzio. (Elias Canetti)

La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. (Martin Luther King)

Frasi sul silenzio in amore

Il silenzio in amore può essere un’arma a doppio taglio: a volte rappresenta quiete, a volte l’arrivo di una tempesta. Non è sempre giusto tacere in un rapporto, non parlare di determinati argomenti solo per evitare un conflitto. La parola è sempre nostra alleata se usata con correttezza, e il silenzio, forse, in amore non dovrebbe esistere. Vediamo le più belle frasi sul silenzio e indifferenza in amore.

Piena di te è la curva del silenzio. (Pablo Neruda)

In amore un silenzio vale più di un discorso. (Blaise Pascal)

Quel che amore tracciò in silenzio, accoglilo, che udir con gli occhi è finezza d’amore. (William Shakespeare)

In amore, ci preoccupiamo più dei significati dei silenzi che di quelli delle parole. (Mason Cooley)

Ti metti in silenzio a guardare me, ma hai gli occhi che parlano cento lingue. (Fabrizio Caramagna)

Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell’essere umano. (Paulo Coehlo)