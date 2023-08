N on sempre il silenzio è qualcosa di negativo: le migliori frasi per scoprire le sue mille sfumature e imparare ad apprezzarlo

Le frasi sul silenzio ci svelano quanto sia fondamentale, ogni tanto, staccare la spina dalla frenesia quotidiana e concedersi un momento di solitudine in cui non ascoltare nessun suono se non quello dei pensieri.

Nel rumore quotidiano, fatto di chiacchiere, di suoni e frastuoni, spesso è difficile dare il giusto valore al silenzio. Eppure questa condizione ci permette di creare un clima sereno, dà voce ai nostri desideri più profondi e ci consente di entrare in contatto con il nostro “Io” più profondo. Un modo per alleggerire il peso di corpo e mente.

Frasi sul silenzio famose

Poeti, scrittori, intellettuali e personaggi celebri: sono tantissime le frasi sul silenzio famose che ci aiutano a comprendere quanto sia fondamentale questa condizione. Ci permettono di capire il valore e l’importanza di fuggire dal caos per ritrovare davvero noi stessi senza nulla a distrarci.

Cerchiamo di stare in silenzio, se vogliamo ascoltare i sussurri degli dei. (Ralph Waldo Emerson)

Spesso mi lamento perché non possiamo chiudere le orecchie con la stessa facilità con cui chiudiamo i nostri occhi. (Richard Steele)

La solitudine è per me una fonte di guarigione che rende la mia vita degna di essere vissuta. Il parlare è spesso un tormento per me e ho bisogno di molti giorni di silenzio per ricoverarmi dalla futilità delle parole. (Carl Gustav Jung)

Non c'è bisogno di andare in India o altrove per trovare la pace. Scoprirai quella pace profonda del silenzio proprio nella tua stanza, nel tuo giardino o anche nella tua vasca da bagno. (Elizabeth Kubler-Ross)

L’uomo vive nel rumore, nella civiltà delle parole: non sa più cos’è il silenzio. La vita nasce nel silenzio, l’uomo muore nel silenzio, Dio si incontra nel silenzio. (Dietrich Bonhoeffer)

Il silenzio dell’invidioso fa molto rumore. (Kahlil Gibran)

Abituata alla patina di rumore, alla parola d’ordine della promozione, alle relazioni pubbliche, e alla ricerca di mercato, la società è sospettosa di coloro che apprezzano il silenzio. (John Lahr)

Il silenzio è profondo come l’eternità; il discorso, superficiale come il tempo. (Thomas Carlyle)

Sublime Silenzio, canta per me e percuoti la conchiglia del mio orecchio, il tuo suono mi conduca a pascoli tranquilli e sii tu la musica che amo sentir. (Gerard Manley Hopkins)

Presto il silenzio diventerà una leggenda. L’uomo ha voltato le spalle al silenzio. Giorno dopo giorno inventa nuove macchine e marchingegni che accrescono il rumore e distraggono l’umanità dall’essenza della Vita, dalla contemplazione e dalla meditazione. Suonare il clacson, urlare, strillare, rimbombare, frantumare, fischiettare, rettificare e trillare rafforza il nostro ego. (Jean Arp)

La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. (Miles Davis)

Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. Forse perché non può essere comprato. I ricchi comprano rumore. L’animo umano si diletta nel silenzio della natura, che si rivela solo a chi lo cerca. (Charlie Chaplin)

La parola è d’argento, il silenzio è d’oro. (Thomas Carlyle)

Il tempo e il silenzio sono le cose più lussuose dei giorni nostri. (Tom Ford)

C’è un silenzio del cielo prima del temporale, delle foreste prima che si levi il vento, del mare calmo della sera, di quelli che si amano, della nostra anima, poi c’è un silenzio che chiede soltanto di essere ascoltato. (Romano Battaglia)

Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla. Non si sente nulla. E tuttavia qualche cosa risplende nel silenzio. (Antoine De Saint-Exupery)

E poi, il nulla. Forse solo… il rumore del silenzio, come quello che sentono gli uccelli quando volano in alto sopra la terra respirando l’aria pura e fresca della libertà. (Fannie Flagg)

Il silenzio è la gentilezza dell’universo. (Abdelmajid Benjelloun)

Il vero silenzio è il riposo della mente; è per lo spirito ciò che il sonno è per il corpo, nutrimento e ristoro. (William Penn)

Il silenzio è un recinto intorno alla saggezza. (Proverbio tedesco)

Parlare bene ed eloquentemente è una gran bella arte, ma è parimenti grande quella di conoscere il momento giusto in cui smettere. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Su ciò di cui non si può parlare è bene tacere. (Ludwig Wittgenstein)

Il silenzio è attento a ogni suono e, appena lo ascolta, lo sottolinea. (Lorenzo Olivan)

Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. (Elbert Hubbard)

Dopo quella di parlare è l’arte del silenzio, la più grande arte del mondo. (Henri-Dominique Lacordaire)

Frasi sul silenzio di una persona

Le frasi sul silenzio di una persona ci permettono di riflettere sulle tante sfumature del silenzio. A volte non parlare, allontanarsi e restare soli equivale a gridare qualcosa. Il silenzio può essere un modo per comunicare un proprio disagio, per allontanare qualcuno, ma anche per ritrovare l’essenza vera della vita.

Quel che amore tracciò in silenzio, accoglilo, che udir con gli occhi è finezza d’amore. (William Shakespeare)

Prima di parlare, chiediti: è gentile, è necessario, è vero, è meglio del silenzio? (Sathya Sai Baba)

Piena di te è la curva del silenzio. (Pablo Neruda)

Non perdere mai una buona occasione per stare zitto. (Will Rogers)

Il vero genio rabbrividisce alla manchevolezza – all’imperfezione – e di solito preferisce il silenzio al dire qualcosa che non è tutto ciò che dovrebbe esser detto. (Edgar Allan Poe)

Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. (Pablo Neruda)

In amore, ci preoccupiamo più dei significati dei silenzi che di quelli delle parole. (Mason Cooley)

Il silenzio eterno di quegli spazi infiniti mi atterrisce. (Blaise Pascal)

Fa’ silenzio intorno a te, se vuoi udir cantare l’anima tua. (Arturo Graf)

Il silenzio è uno degli argomenti più difficili da confutare. (Josh Billings)

Il cuore umano ha tesori nascosti, custoditi in segreto, sigillati in silenzio; i pensieri, le speranze, i sogni, i piaceri, il cui fascino si distrugge se rivelati. (Charlotte Brontë)

Sempre ti ascolto in silenzioso stupore. (Rabindranath Tagore)

Il silenzio non fa domande, ma può darci una risposta a tutto. (Ernst Ferstl)

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain)

Ci vogliono due anni per imparare a parlare e sessanta per imparare a tacere. (Ernest Hemingway)

Il silenzio è una fonte di grande forza. (Lao Tzu)

L’uomo in silenzio è più bello da ascoltare. (Proverbio giapponese)

Impara a metterti in contatto con il silenzio dentro di te e scoprirai che tutto in questa vita ha uno scopo. (Elisabeth Kubler-Ross)

Grida e tutti ti sentono. Sussurra e solo chi ti è vicino capisce quello che dici. Taci e solo il tuo amico migliore sa ciò che vuoi dire. (Linda MacFarlane)

Di fronte agli sciocchi e agli imbecilli esiste un modo solo per rivelare la propria intelligenza: quello di non parlare con loro. (Arthur Schopenhauer)

Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione. (Marco Tullio Cicerone)

Frasi sul silenzio della natura

Il silenzio della Natura ha qualcosa di speciale e unico. Che sia in cima a una montagna oppure al mare di notte, spesso è proprio la Natura a svelarci la potenza e lo splendore del silenzio, ma soprattutto la sua capacità di regalarci serenità e pace quando ne abbiamo più bisogno.

Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si può imparare da maestri. (San Bernardo)

Se desideri conoscere il divino, senti il vento sul viso e il sole caldo sulla tua mano. (Buddha)

Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente. (Amit Ray)

Sedersi all’ombra, in una bella giornata, e guardare in alto verso le verdi colline lussureggianti, è il miglior riposo. (Jane Austen)