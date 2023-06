E cco le più belle frasi significative sulla vita e sull'amore, da dedicare (e dedicarsi) ogni giorno per affrontare al meglio la quotidianità.

Frasi significative

Da condividere su Instagram o da tenere nella nostra agenda privata, così da poterle rileggere quando ci sentiamo un po' giù: in questo articolo abbiamo raccolto le più belle frasi significative: frasi sulla vita, frasi sull’amore e su noi stessi, citazioni famose di grandi autori che ci aiutano a riflettere sui grandi temi, ma anche sulle piccolezze della nostra quotidianità.

Scopriamo quali sono le migliori, per poter dare una svolta alla nostra vita nel momento in cui ne abbiamo proprio bisogno.

Frasi belle e significative

Filosofi e pensatori del passato, ma anche scrittori e personaggi famosi di oggi, hanno regalato al mondo alcune bellissime frasi motivazionali dal significato profondo, l’ideale per fare un po’ di luce nei momenti oscuri che tutti incontriamo sul nostro cammino. Sono citazioni molto famose, che possono darci la spinta a cambiare la nostra vita – o almeno al nostro modo di vederla. E ci sentiremo subito meglio.

È durante i nostri momenti più bui che dobbiamo concentrarci per vedere la luce. (Aristotele)

Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate, devono essere sentite con il cuore. (Helen Keller)

Non soffermarti nel passato, non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente. (Buddha)

Ieri è passato, domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo oggi: cominciamo. (Madre Teresa di Calcutta)

Ho scoperto che nella vita ci sono modi per arrivare quasi ovunque tu voglia andare, se davvero ci vuoi andare. (Langston Hughes)

Per tutta la vita le persone ti faranno arrabbiare, ti mancheranno di rispetto e ti tratteranno male. Lascia che sia Dio ad occuparsi delle cose che fanno, perché l’odio nel tuo cuore consumerà anche te. (Will Smith)

Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi ricominciare da dove sei e cambiare il finale. (C.S. Lewis)

Ho scoperto che se ami la vita, la vita ricambierà il tuo amore. (Arthur Rubinstein)

I due giorni più importanti della tua vita sono il giorno in cui nasci e quello in cui scopri perché. (Mark Twain)

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere, perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. (Cesare Pavese)

Impara come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire domani. (Mahatma Gandhi)

Il successo è ottenere quello che vuoi, la felicità è volere quello che ottieni. (Sophie Kinsella)

Tutti cercano di realizzare qualcosa di grande, senza rendersi conto che la vita è fatta di piccole cose. (Frank Clark)

La cosa più difficile è la decisione di agire, il resto è solo tenacia. (Amelia Earhart)

Il pessimista vede difficoltà in ogni opportunità. L’ottimista vede opportunità in ogni difficoltà. (Winston Churchill)

Non per quanto tempo, ma quanto bene hai vissuto è la cosa principale. (Seneca)

Osserva i tuoi pensieri, diventano parole. Osserva le tue parole, diventano azioni. Osserva le tue azioni, diventano abitudini. Osserva le tue abitudini, diventano carattere. Osserva il tuo carattere, diventa il tuo destino. (Lao Tze)

Quando una porta si chiude, un’altra si apre. Ma spesso guardiamo così a lungo e con tanto rimpianto la porta chiusa che non vediamo quella che si è aperta per noi. (Alexander Graham Bell)

Frasi d'amore brevi ma significative

L’amore è uno dei sentimenti più potenti al mondo, in grado di spostare le montagne con la sua forza, ma anche di farci soffrire come nient’altro. Ecco alcune bellissime frasi significative d’amore e sulla sua importanza nella nostra vita, da leggere e rileggere quando siamo un po’ giù.

L’amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole. (Madre Teresa di Calcutta)

Un vecchio amore è come un granello di sabbia in un occhio, che ci tormenta sempre. (Voltaire)

Tu la chiami follia, io la chiamo amore. (Don Byas)

L’amore non guarda con gli occhi, ma con l’anima. (William Shakespeare)

Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo. (Martin Luther King)

A rendere felici non è l’amare, ma l’essere amati. (Michele Scirpoli)

È certo che nel mondo degli uomini nulla è necessario, tranne l’amore. (Goethe)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi. (Erri De Luca)

La vita è il fiore per cui l’amore è il miele. (Victor Hugo)

La misura dell’amore è amare senza misura. (Sant’Agostino)

L’amore e l’odio non sono ciechi, bensì accecati dal fuoco che covano dentro. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Se sulla terra prevalesse l’amore, tutte le leggi sarebbero superflue. (Aristotele)

Fidati del tuo intuito e lasciati guidare dall’amore. (Charles Eisenstein)

Amore è là dove si può dire tutto o non occorre dire nulla. (Henry Albert Harper)

Possiamo imparare ad amare soltanto amando. (Iris Murdoch)

L’amore è la massima espressione della volontà di vivere. (Tom Wolf)

L’età non ti protegge dall’amore, ma l’amore in una certa misura ti protegge dall’età. (Jeanne Moreau)

Non perdi mai amando. Perdi sempre trattenendoti. (Barbara De Angelis)

L’amore è come il fuoco: illumina, riscalda, ma può anche distruggere. (Emanuela Breda)

E da allora sono perché tu sei. e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda)

Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità. (Khalil Gibran)

È difficile guarire di un colpo d’un amore durato a lungo. (Gaio Valerio Catullo)

L’amore è il passo più vicino alla psicosi. (Sigmund Freud)

Per il mondo puoi essere solo una persona, ma per una persona puoi essere il mondo. (Gabriel Garcia Marquez)

Frasi significative sulla vita

A volte abbiamo bisogno di un pizzico di motivazione per iniziare un’altra giornata, quando tutto sembra andare storto. Queste splendide frasi significative sulla vita sono un ottimo rimedio alle avversità, per darci la forza di affrontare gli ostacoli che, inevitabilmente, incontreremo sul nostro percorso. Scopriamole insieme.

La più grande gloria nel vivere non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi ogni volta che cadiamo. (Nelson Mandela)

Se guardi a quello che hai nella vita, ne avrai sempre di più. Se guardi a quello che non hai, non ne avrai mai abbastanza. (Oprah Winfrey)

Alla fine, non sono gli anni della tua vita che contano. È la vita nei tuoi anni. (Abraham Lincoln)

Le sfide sono ciò che rende la vita interessante. Superarle è ciò che rende la vita significativa. (Joshua Marine)

Non pregare per avere una vita facile, prega per avere la forza di sopportarne una difficile. (Bruce Lee)

Molti dei fallimenti della vita sono di persone che non si sono rese conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato. (Thomas A. Edison)

Continua a sorridere, perché la vita è una cosa bella e c’è tanto per cui sorridere. (Marilyn Monroe)

Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)

La paura della morte deriva dalla paura della vita. Un uomo che vive pienamente è pronto a morire in qualsiasi momento. (Mark Twain)

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste. (Oscar Wilde)

La vita non è perfetta, tutti i tuoi fallimenti sono in realtà momenti di apprendimento. Ci insegnano come crescere ed evolvere. (Phillipa Soo)

Un segreto per la vita: sapere che niente di tutto questo ha importanza, eppure vivere come se ogni singolo momento fosse importante. (Kamal Ravikant)

La felicità è come una farfalla: più la insegui, più ti sfuggirà. Ma se rivolgi la tua attenzione ad altre cose, verrà e si siederà dolcemente sulla tua spalla. (Henry David Thoreau)

Ci sono solo due modi per vivere la vita. Uno è come se niente fosse un miracolo. L’altro è come se tutto fosse un miracolo. (Albert Einstein)

Non tutto ciò che si affronta può essere cambiato, ma niente può essere cambiato finché non lo si affronta. (James Baldwin)

Dobbiamo accettare il fatto che non prenderemo sempre le decisioni giuste, che a volte faremo un vero casino, comprendendo che il fallimento non è l’opposto del successo, ma parte di esso. (Ariana Huffington)

Frasi significative e brevi

Frasi corte, ma ricche di profondo significato: sono perfette da scrivere su un post it, che potremo appendere sul frigo o sul monitor del pc, così da averle sempre sott’occhio. O anche da condividere online su Instagram o su Whatsapp quando ci sentiamo un po’ tristi, per iniziare a vedere il mondo da una nuova prospettiva.

La vita è ciò che accade quando sei impegnato a fare altri progetti. (John Lennon)

Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Lo scopo della nostra vita è essere felici. (Dalai Lama)

Ciò che non tornerà mai più è quello che rende dolce la vita. (Emily Dickinson)

L’unico viaggio impossibile è quello che non inizi mai. (Tony Robbins)

Ama la vita che vivi. Vivi la vita che ami. (Bob Marley)

Non ricordiamo i giorni, ricordiamo i momenti. (Cesare Pavese)

Credi di poterlo fare e sei a metà strada. (Theodore Roosevelt)

Tutto ciò che hai sempre desiderato è dall’altra parte della paura. (George Addair)

La vita è una serie di piccoli passi. (Hoda Kotb)

La vita non deve essere perfetta per essere meravigliosa. (Annette Funicello)

A volte non capisci il valore di un momento finché non diventa un ricordo. (Dr. Seuss)

Sogna in grande e osa fallire. (Norman Vaughan)

I due nemici della felicità umana sono il dolore e la noia. (Arthur Schopenauer)

Chi non crede nella magia, non la troverà mai. (Roald Dahl)

Non importa quanto lentamente vai, finché non ti fermi. (Confucio)

La vita non ha limiti, tranne quelli che tu stesso ti poni. (Les Brown)

Potresti rimanere deluso se fallisci, ma sei condannato se non ci provi. (Beverly Sills)

Se cambi il modo di guardare le cose, le cose che guardi cambiano. (Wayne Dyer)

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene una volta è sufficiente. (Mae West)

Niente può offuscare la luce che risplende dall’interno. (Maya Angelou)

L’infelice trae conforto dalle disgrazie degli altri. (Esopo)

Frasi significative per la buonanotte e per il buongiorno

Ogni mattina è un nuovo inizio, mentre la sera ci prende dolcemente per mano e ci accompagna alla fine di una lunga giornata: qualsiasi cosa sia successa – o debba ancora accadere -, tutto questo è immutabile. Ecco alcune frasi significative per dare il buongiorno e accogliere il mattino, ma anche per accomiatarci con una buonanotte quando finalmente cala il tramonto e la giornata volge al termine.

Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi andare a letto con soddisfazione. (George Lorimer)

Solo un piccolo pensiero positivo al mattino può cambiare l’intera giornata. (Dalai Lama)

Prima di addormentarti ogni sera, dì qualcosa di positivo a te stesso. (Enid Bagnold)

Sorridi allo specchio. Fallo ogni mattina e inizierai a vedere una grande differenza nella tua vita. (Yoko Ono)

Una passeggiata mattutina è una benedizione per l’intera giornata. (Henry David Thoreau)

Un giorno ben speso porta un sonno felice. (Leonardo Da Vinci)

Scrivilo nel tuo cuore che ogni giorno è il miglior giorno dell’anno. (Ralph Waldo Emerson)

La paura può tenerci svegli tutta la notte, ma la fede è un ottimo cuscino. (Philip Gulley)

Perdi un’ora al mattino e passerai tutto il giorno a cercarla. (Richard Whately)

Ogni mattina un nuovo sole ci saluta e inizia la nostra nuova vita. (Marty Rubin)

Mentre la notte si fa buia, lascia che le tue preoccupazioni svaniscano. Dormi in pace sapendo di aver fatto tutto il possibile per la giornata. (Roald Dahl)

Questa è la fine della giornata, ma presto ci sarà un nuovo giorno. (Bernard Shaw)

Mi piace la notte. Senza il buio, non vedremmo mai le stelle. (Stephenie Meyer)

Ogni mattina rinasciamo. Quello che facciamo oggi è ciò che conta di più. (Buddha)

Se ti alzi la mattina e pensi che il futuro sarà migliore, è una giornata luminosa. Altrimenti, non lo è. (Elon Musk)

La brezza dell’alba ha dei segreti da dirti. Non tornare a dormire. (Rumi)

Termina sempre la giornata con un pensiero positivo. Non importa quanto siano state difficili le cose, domani è una nuova opportunità per migliorarle. (Harry Dean Stanton)

Il sole ci ricorda quotidianamente che anche noi possiamo risorgere dall’oscurità, che anche noi possiamo far risplendere la nostra luce. (S. Ajna)

Il giorno è finito, è arrivata la notte. Oggi è andato, quel che è fatto è fatto. Abbraccia i tuoi sogni per tutta la notte. Domani arriva con una luce completamente nuova. (George Orwell)

Frasi significative su se stessi

Infine, vediamo alcune bellissime frasi sull’importanza di essere noi stessi e di credere nelle nostre capacità, di sfruttare ogni momento per essere felici e per far sì che un giorno non ci troveremo a rimpiangere le occasioni perdute. Queste citazioni sono un monito a vivere la vita e a non nasconderci mai, per fare la differenza nel mondo e in noi stessi.

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. Non lasciarti intrappolare dal dogma, che è vivere con i risultati del pensiero di altre persone. (Steve Jobs)

Ricorda sempre che sei assolutamente unico. Proprio come tutti gli altri. (Margaret Mead)

Io da sola non posso cambiare il mondo, ma posso lanciare una pietra sull’acqua per creare molte increspature. (Madre Teresa di Calcutta)

Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa. (Frida Kalho)

L’unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. (Ralph Waldo Emerson)

È un uomo saggio chi non si addolora per le cose che non ha, ma si rallegra per quelle che ha. (Epitteto)

Essere se stessi significa accogliere in ogni istante qualsiasi stato d’animo giunga dal nostro interno, senza combatterlo, senza sentire il dovere bigotto di mandarlo via per assecondare un ideale malato di perfezione e di felicità. (Raffaele Morelli)

Accetta te stesso, ama te stesso e continua ad andare avanti. Se vuoi volare, devi rinunciare a tutto ciò che ti appesantisce. (Roy T. Bennett)

È meglio fallire nell’originalità che riuscire nell’imitazione. (Herman Melville)

Sii sempre te stesso. Alla fine della giornata, questo è tutto ciò che hai davvero. Quando ti metti a nudo, è tutto ciò che hai, quindi sii sempre te stesso. (Al Roker)

La sola cosa che conta nella vita è la tua opinione su te stesso. (Osho)

Penso che sia bello avere dei difetti. Sono enormemente imperfetta e mi piace così. Questo è il divertimento della vita. Cadi, rialzati, commetti errori, impara da loro, sii umano e sii te stesso. (Priyanka Chopra)

Bisogna conoscere se stessi. Se questo non serve a scoprire la verità, serve almeno come regola di vita, e non c’è niente di meglio. (Blaise Pascal)

A volte devi lasciar andare tutto, purificarti. Se non sei soddisfatto di qualcosa… qualunque cosa ti stia buttando giù, liberatene. Perché scoprirai che quando sei libero viene fuori la tua vera creatività, il tuo vero io. (Tina Turner)

Solo io posso cambiare la mia vita. Nessuno può farlo per me. (Carol Burnett)

Quando ci sforziamo di diventare migliori di quello che siamo, anche tutto ciò che ci circonda diventa migliore. (Paulo Coelho)

Alcune donne scelgono di seguire gli uomini e altre scelgono di seguire i loro sogni. Se ti stai chiedendo da che parte andare, ricorda che la tua carriera non si sveglierà un giorno per dirti che non ti ama più. (Lady Gaga)

Quando conosci te stesso hai potere. Quando ti accetti sei invincibile. (Tina Lifford)