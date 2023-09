W illiam Shakespeare è il nome sulla bocca di tutti gli amanti della poesia e del teatro, eppure di lui si sa davvero poco, e le congetture, nel corso dei secoli, non sono certo mancate.

Anche se non sappiamo molto di lui, le frasi di William Shakespeare sono un faro di luce e speranza nel mondo. Con la sua semplicità e la sua saggezza, questo grande artista ha saputo parafrasare la vita in tutti i suoi aspetti, dai più belli ai più spiacevoli, senza mai cadere di stile.

Abbiamo raccolto per voi una lista di meravigliose citazioni dalle sue moltissime opere, così che possiate utilizzarle per arricchire i vostri profili social o per ripercorrere rapidamente le vostre più piacevoli letture.

Frasi d'amore di Shakespeare

Le citazioni di Shakespeare sull’amore sono diventate così famose da poter essere praticamente considerate universali. Chi non ne ha mai sentita neanche una? La grande potenza di questo autore è la semplicità con cui riesce a interpretare un sentimento così complesso.

L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima. (da Sogno di una notte di mezza estate)

Il pazzo, l’amante e il poeta non sono composti che di fantasia. (da Sogno di una notte di mezza estate)

Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore, se mi odi, sarò sempre nella tua mente. (da Sogno di una notte di mezza estate)

Questa è l'estasi dell'amore. (da Amleto)

Parla piano, se parli d'amore. (da Molto rumore per nulla)

Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore.Cleopatra: "Se è amore davvero, dimmi quant'è". Antonio: "È un amore miserabile quello che si può misurare". Cleopatra: "Voglio fissare un limite sino al quale essere amata". Antonio: "Allora dovrai per forza scoprire nuovo cielo, nuova terra". (Antonio e Cleopatra)

Se non ricordi che Amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (Come vi piace)

Guardatevi dalla gelosia, mio signore! È un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre. Beato vive quel cornuto il quale, conscio della sua sorte, non ama la donna che lo tradisce: ma oh!, come conta i minuti della sua dannazione chi ama e sospetta; sospetta e si strugge d'amore! (Otello)

Frasi di Shakespeare sulla vita

La vita, secondo William Shakespeare, è tutt’altro che semplice o leggera. La sua capacità analitica di osservare le dinamiche del mondo e interpretarle con le parole può essere d’aiuto a tutti. Che tu voglia affinare un pensiero o debba semplicemente trovare l’analisi giusta a qualcosa che ti è accaduto, per pubblicarla sui social o inviarla agli amici, le frasi sulla vita di questo grande artista ti saranno di certo d’aiuto.

Finché possiamo dire: "quest'è il peggio", vuol dir che il peggio ancora può venire. (da Re Lear)

Il pensiero della morte è come uno specchio, in cui la vita è apparenza, breve come un sospiro. Fidarsene è errore. (da Pericle, il principe di Tiro)

Vuoi essere simile alla natura degli dei? Sii misericordioso con gli animali: la dolce misericordia è il vero segno della nobiltà. (da La bisbetica domata)

Nulla si è ottenuto, tutto è sprecato, quando il nostro desiderio è appagato senza gioia. Meglio essere ciò che distruggiamo, che inseguire con la distruzione una dubbiosa gioia. (da Macbeth)

Spengiti, spengiti breve candela! La vita non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita, sulla scena del mondo, per la sua ora, e poi non se ne parla più; una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non significa nulla.

È provato che l'umiltà servì sempre da scala all'ambizione, quando questa è giovane, e chi sale le volge sempre il volto; ma poi, raggiunto l'ultimo gradino, volta il dorso alla scala, e guarda in alto sdegnoso ormai degli umili gradini grazie ai quali è salito fin lassù.

Ogni colpa sembra mostruosa finché non arriva un'altra colpa che le sia compagna.

Ci sono pugnali nei sorrisi degli uomini. (da Macbeth)

Il mondo intero è un palcoscenico, e gli uomini e le donne, tutti, non sono che attori: essi hanno le loro uscite e le loro entrate; e una stessa persona, nella sua vita, rappresenta diversi ruoli. (da Come vi piace)

Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (La Tempesta)

Frasi di Shakespeare da Romeo e Giulietta

Voi la chiamate la più grande storia d’amore del mondo, in realtà Romeo e Giulietta è una tragedia fatta e finita, dove due ragazzini che si sono intravisti si sono uccisi in nome di quello che chiamavano amore. Le citazioni importanti, in quest’opera, forse tra le più famose, non mancano di certo.

Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte. (da Romeo e Giulietta)

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (da Romeo e Giulietta)

Buonanotte, buonanotte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buonanotte finché non sarà mattino. (da Romeo e Giulietta)

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? (da Romeo e Giulietta)

V'è più pericolo negli occhi tuoi che in venti delle spade loro. Guardami con dolcezza e io sarò al sicuro da ogni nemico. (da Romeo e Giulietta)

L'amore è un fumo che nasce dalla nebbia dei sospiri. (da Romeo e Giulietta)

Oh, essa insegna alle torce come splendere! (da Romeo e Giulietta)

Amore va verso amore. (da Romeo e Giulietta)

Se l'amore è violento con te, tu sii violento con l'amore, pungi l'amore quando ti punge, e riuscirai in questo modo a sconfiggerlo. (da Romeo e Giulietta)

Le gioie violente hanno violenta fine, e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo, che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza, e basta assaggiarlo per levarsene la voglia. Perciò ama moderatamente: l'amore che dura fa così. (Romeo e Giulietta)

Frasi di Shakespeare sull'amicizia

L’amicizia è preziosa per noi, che la viviamo ogni giorno, e lo era anche nelle opere di William Shakespeare, dove gli amici veri erano pochi, e in ogni ombra si annidavano grandi quantità di nemici. Ecco le sue più belle frasi sull'amicizia:

I miei amici, quelli che possono aspirare alla mia fiducia, non vivono qui. Essi sono, come ogni altro mio conforto, lontani, nella mia terra natale, signori miei. (Enrico VIII)

Quegli amici che hai e la cui amicizia hai messo alla prova, aggrappali alla tua anima con uncini d'acciaio.

Tu trami ai danni d'un amico se, sapendo che ha ricevuto un torto, fai il suo orecchio estraneo ai tuoi pensieri. (da Otello)

Un amico dovrebbe sorreggere le infermità, ma Bruto fa la mie più grandi di quanto già siano. (da Giulio Cesare)

Quegli amici che hai e la cui amicizia hai messo alla prova, aggrappali alla tua anima con uncini d’acciaio. (da Amleto)