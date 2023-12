E cco alcune delle più belle frasi sul senso della vita, per riflettere e trovare la giusta motivazione anche nei momenti difficili.

Frasi sul senso della vita

Da sempre, l’uomo si chiede quale sia il senso più profondo della vita: non esiste un’unica risposta, perché ognuno di noi può trovare un significato nelle recondite pieghe della propria anima. E solo addentrandoci tra di esse possiamo scoprire come mettere a frutto davvero il nostro tempo sulla terra, realizzando qualcosa di importante. Ecco le più belle frasi sul senso della vita, da leggere per ritrovare la motivazione quando stai attraversando un momento buio.

Frasi brevi sul senso della vita

Vivere non è solo un lungo insieme di azioni che compiamo meccanicamente, dal risveglio a quando arriva il momento di andare a letto. Il significato più profondo della vita va ricercato senza sosta, per poter trarre soddisfazione da quello che facciamo e compiere qualcosa di grande in questo mondo. Lasciati ispirare da queste brevi frasi sul senso della vita.

Non vivrai mai se cerchi il senso della vita. (Albert Camus)

Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è l’unico scopo della vita. (Robert Louis Stevenson)

La vita ha senso quando si fa di essa un’aspirazione da non rinunciare per nessun motivo. (José Ortega y Gasset)

Il significato della vita è trovare il tuo dono. Lo scopo della vita è regalarlo. (Pablo Picasso)

Il senso della vita non è solamente esistere e sopravvivere, ma andare avanti, salire, realizzare, conquistare. (Arnold Schwarzenegger)

Nel momento in cui ci si chiede il significato e il valore della vita, si è malati. (Sigmund Freud)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fedor Dostoevskij)

La tua vita non avrebbe significato se non avessi un obiettivo o uno scopo. (Sunday Adelaja)

Le sfide sono ciò che rende la vita interessante e superarle è ciò che la rende significativa. (Joshua J. Marine)

Ciò che dà un senso alla vita, lo dà anche alla morte. (Antoine de Saint-Exupéry)

Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché non ne ha nessuno. (Henry Miller)

Il senso della vita è qualsiasi cosa tu gli attribuisca. Essere vivi è il senso. (Joseph Campbell)

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita. (Mahatma Gandhi)

Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, i ricchi e i benestanti devono tirare a indovinare. (Charles Bukowski)

Riflessioni sulla vita

Grandi scrittori, filosofi e pensatori hanno scritto riflessioni bellissime sulla vita: sono perfette da leggere nei momenti difficili, per ritrovare la motivazione e la forza di andare avanti. Ecco alcune delle frasi più toccanti e profonde, che potranno aiutarti ad affrontare gli inevitabili ostacoli posti sul tuo cammino.

La vita non consiste nell’aspettare che passi la tempesta, si tratta di imparare a ballare sotto la pioggia. (Vivian Greene)

Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde. (Alessandro Baricco)

Ci sono tre cose che puoi fare con la tua vita: puoi sprecarla, puoi spenderla o puoi investirla. Il miglior uso della tua vita è investirla in qualcosa che durerà più a lungo del tuo tempo sulla Terra. (Rick Warren)

La vita è davvero semplice, ma gli uomini insistono nel renderla complicata. (Confucio)

Le più grandi benedizioni dell’umanità sono dentro di noi e alla nostra portata. Un uomo saggio è contento della sua sorte, qualunque essa sia, senza desiderare ciò che non ha. (Seneca)

La vita non è una serie di lampioncini disposti simmetricamente; la vita è un alone luminoso, un involucro semitrasparente che ci racchiude dall’alba della coscienza fino alla fine. (Virginia Woolf)

Dove si crea un’opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, là opera la vita e si è aperta una breccia nell’oscurità del tempo. (Herman Hesse)

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti. (Sören Kierkegaard)

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. (Cesare Pavese)

Se ami la vita non perdere tempo, perché il tempo è ciò di cui è fatta la vita. (Bruce Lee)

La vita è una sola, e ogni persona è unica. È la cosa più importante di tutte, eppure troppo spesso ce ne dimentichiamo. (Banana Yoshimoto)

Che altro è tutta la vita umana se non una commedia, nella quale i personaggi si presentano celati chi sotto una maschera, chi sotto un’altra, e ciascuno rappresenta la propria parte, fino a che il direttore lo fa uscire di scena? (Erasmo da Rotterdam)

La vita è un sogno per il saggio, un gioco per lo sciocco, una commedia per i ricchi, una tragedia per i poveri. (Sholom Aleichem)

Se vivi abbastanza a lungo, commetterai degli errori. Ma se impari da loro, sarai una persona migliore. (Bill Clinton)

La vita di un individuo ha senso fintanto che aiuta nel rendere più nobile e più bella la vita di ogni cosa vivente. (Albert Einstein)

Frasi belle sul tempo della vita

La vita è fin troppo breve, ma possiamo sfruttare ogni secondo per viverla al meglio senza rimpianti. Invece di pensare al passato, guardiamo al futuro e godiamoci tutto ciò che ancora dovrà venire. Ecco alcune splendide frasi sul tempo della vita, da cui trarre ispirazione per imparare a vivere appieno ciò che il destino ha in serbo per te.

La brevità della vita non può distoglierci dai suoi piaceri, né consolarci dai suoi dolori. (Luc de Clapiers)

Non è che abbiamo poco tempo da vivere, ma che ne sprechiamo molto. (Seneca)

Anche se sembriamo addolorati per la brevità della vita in generale, desideriamo che ogni suo periodo finisca. Il minorenne aspira ad essere maggiorenne, poi ad essere un uomo d’affari, quindi a costruire un patrimonio, quindi ad arrivare agli onori, quindi a ritirarsi. (Josephn Addison)

La brevità della vita, continuo a ripetere, fa sembrare tutto inutile quando penso alla longevità della morte. Quando guardo avanti, tutto ciò che posso vedere è la mia fine. (Elizabeth Wurtzel)

Il tempo della vita è breve. Trascorrere vilmente quella brevità sarebbe troppo lungo. (William Shakespeare)

Quando ci rendiamo conto della brevità della vita, iniziamo a capire l’importanza di far valere ogni momento. (Dillon Burroughs)

Cos’è la vita di un uomo rispetto all’eternità del tempo e dello spazio? Non più di un fiocco di neve che brilla per un attimo al sole prima di sciogliersi nel flusso del tempo. (Osamu Tezuka)

Coloro che sfruttano male il proprio tempo sono i primi a lamentarsi della sua brevità. (Jean de la Bruyère)

La natura non ha dato all’uomo niente di meglio della brevità della vita. (Plinio il Vecchio)

Consideriamo in quale stato sia del corpo che dell’anima deve trovarsi l’uomo quando viene colto dalla morte; e consideriamo la brevità della vita, l’abisso sconfinato del tempo passato e futuro, la debolezza di tutta la materia. (Marco Aurelio).

La cosa migliore nella vita è andare avanti con tutti i tuoi progetti e i tuoi sogni, abbracciare la vita e vivere ogni giorno con passione, perdere e mantenere comunque la fede, vincere ed essere grato. Tutto questo perché il mondo appartiene a coloro che osano perseguire ciò che vogliono. E perché la vita è davvero troppo breve per essere insignificante. (Charlie Chaplin)

Per quanto la vita sia breve, la rendiamo ancora più breve perdendo incautamente tempo. (Victor Hugo)