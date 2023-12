S olitudine, amicizia, tempo e destino: le frasi più belle di Seneca affrontano i temi fondamentali dell'esistenza e ci fanno riflettere

Le frasi di Seneca ci portano alla scoperta dell’esistenza e della vita umana. Lucio Anneo Seneca è uno fra i filosofi più apprezzati e conosciuti della storia antica, fondatore del movimento dello Stoicismo. Seneca nel corso della sua vita si impegnò nella vita politica dell’Antica Roma, diventando questore e senatore. Grande pensatore, nei suoi scritti indagava la capacità di sopprimere le passioni per far valere sempre la ragione, usando distacco e autocontrollo.

Frasi di Seneca sul tempo

Le frasi di Seneca sul tempo ci spingono a non guardarci indietro e a non sprecare il tempo che abbiamo a disposizione. Qualcosa di prezioso che dobbiamo custodire e sfruttare al meglio, senza indugi o paure, con la certezza che le ore, i minuti e i giorni che viviamo ci sono stati donati.

Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne sprechiamo molto.

Quello che non poté guarire la ragione, l’ha spesso guarito il tempo.

Chi ha molto da fare non ha tempo di abbandonarsi alla dissolutezza. Senza dubbio il lavoro cancella i vizi generati dall’ozio.

Mentre rimandiamo le cose la vita fugge.

Il tempo scopre la verità.

Il tempo scorre velocissimo e ce ne accorgiamo soprattutto quando guardiamo indietro: mentre siamo intenti al presente, passa inosservato, tanto vola via leggero nella sua fuga precipitosa.

Mentre perdiamo il nostro tempo tra indugi e rinvii, la vita passa.

Ecco il nostro errore: vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle, appartiene alla morte la vita passata.

L’unica cosa che ci appartiene è il tempo.

Nessuno è tanto vecchio da non poter sperare in un altro giorno di vita. E un solo giorno è un momento della vita.

Immagina di abbracciare l’immensità del tempo e l’universo, e poi paragona all’infinito quella che chiamiamo vita umana: vedrai come è poca cosa questa vita che desideriamo e cerchiamo di prolungare.

Metti a frutto ogni minuto; sarai meno schiavo del futuro, se ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e l’altro la vita se ne va.

Certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti e altri ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perder tempo per negligenza.

Non sarai mai felice, finché ti tormenterai perché un altro è più felice.

Parte del tempo ce lo strappano di mano, parte ce lo sottraggono con delicatezza, e parte scivola via senza che ce ne accorgiamo.

La fortuna teme i forti e opprime i deboli.

Si usa il tempo senza risparmio, quasi non costasse nulla.

Alla sapienza non si può nuocere, il tempo non la cancella, nessuna cosa la può sminuire.

La vita è lunga se è piena.

Frasi di Seneca sull'amicizia

Per Seneca l’amicizia è importante e fondamentale nell’esistenza di ognuno di noi. Rappresenta un’opportunità per crescere e migliorare, ma è essenziale sfruttarla al meglio allo scopo di migliorarsi e di creare un rapporto vero e sincero con gli altri.

La legge del dono fatto da amico ad amico è che l’uno dimentichi presto di aver dato, e l’altro ricordi sempre di aver ricevuto.

Sbaglia chi cerca un amico nell’atrio e lo mette alla prova nel banchetto.

Approfittiamo avidamente della presenza degli amici, perché non sappiamo per quanto tempo ci possa toccare.

Da una grande persona c’è qualcosa da imparare anche quando tace.

Ciò che vuoi che un altro taccia, tacilo tu per primo.

Di tempo non ne abbiamo poco, ne sprechiamo tanto. L’uomo grande non permette che gli si porti via neanche un minuto del tempo che gli appartiene.

Nessuna cosa è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla.

L’unico tempo certo è quello passato.

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, perché gli uomini, mentre insegnano, imparano.

Frasi di Seneca sulla speranza e sul destino

Il destino e il futuro secondo Seneca sono incerti, per questo motivo è importante non perdere tempo e sfruttare ogni istante della propria esistenza per fare ciò che ci rende felici. Al contempo però il filosofo è convinto che ciò che ci accadrà sia scritto e che l’esistenza sia guidata da una serie di leggi immutabili che si susseguono.

Non esiste una strada facile dalla terra alle stelle.

La felicità vera è nella virtù.

L’amore non può coesistere col timore.

Se vuoi essere amato, ama.

Niente dura sempre, poche cose a lungo; varia solo il loro modo di essere fragili, il loro modo di finire, ma tutto ciò che ha avuto un inizio avrà anche una fine.

La vita è breve: evitiamo, dunque, programmi troppo estesi. Ogni giorno, ogni ora ci mostra la nostra nullità e ricorda a noi smemorati, con qualche nuovo argomento, la nostra fragile natura. Allora noi, che facciamo programmi come se la nostra vita fosse eterna, siamo costretti a pensare alla morte. Si volge, infatti, ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente.

La vera felicità è godersi il presente senza dipendere ansiosamente dal futuro.

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili.

Non esiste un vento a favore per il marinaio che non sa dove andare.

Il destino guida chi lo segue di sua volontà, chi si ribella, lo trascina.

Una volta all’anno è lecito fare follie.

Alcuni cessano di vivere prima ancora di cominciare.

Chi aumenta il sapere, aumenta il dolore.

La vita è divisa in tre momenti: passato, presente, futuro. Di questi, il momento che stiamo vivendo è breve, quello che ancora dobbiamo vivere non è sicuro, quello che già abbiamo vissuto è certo.

La vita è abbastanza lunga per chi, come il saggio, sa vivere intensamente ogni istante. A lamentarsi della brevità della vita è invece lo stolto, poiché, in realtà, egli non domina le cose ma ne è dominato e vive in una condizione di perenne alienazione: egli non è padrone di se, né del suo tempo e paradossalmente giunge spesso alla fine della sua vita senza aver realmente vissuto.

L’unico bene, la condizione fondamentale per una vita felice, è la fiducia in se stessi… né può renderti felice la bellezza o la forza del corpo: nessuno di quei beni resiste al passare del tempo.

Il tuo potere ha origine nella mia paura. Se io non ho paura, tu perdi il potere.

L’arte è lunga, la vita breve.

Vivere secondo natura è vivere bene.

La vita è lunga abbastanza se sai farne buon uso.

Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro: giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla.

Questo è l’unico motivo per cui non possiamo lagnarci della vita: essa non trattiene nessuno.

La necessità ci insegna a sopportare le sfortune coraggiosamente, l’abitudine a sopportarle facilmente.

Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza.

Il pigro si ostacola da solo.

Questo corpo non è una casa, ma una locanda. E questo solo per un breve periodo.

Voi vivete come se doveste vivere sempre, non pensate mai alla vostra fragilità, non volete considerare quanto del vostro tempo è già trascorso. Buttate via il tempo come se lo attingeste da una fonte inesauribile.

Non è libero chi è schiavo della carne.

Frasi di Seneca sulla solitudine

La solitudine per Seneca non è qualcosa di negativo, ma una condizione che consente di fermarsi e riflettere sulla propria esistenza. Un'occasione importante per sfuggire alla frenesia quotidiana e mettere in ordine i pensieri, facendo chiarezza.

Chi aiuta gli altri aiuta se stesso.

Traversare gli oceani, cambiare città, a cosa serve? Se vuoi liberarti dai tuoi affanni non devi trasferirti altrove, ma diventare un altro.

Comandare a se stessi è la forma più grande di comando.

Nessuna spesa è più nobile di quella che si fa per l’acquisto dei libri, ma nessuna spesa è meno giudiziosa di quella fatta per l’acquisto di troppi libri. A che serve una enorme quantità di volumi, dei quali, nella brevità della vita, si abbia appena il tempo di leggere i titoli? Meglio leggere e rileggere pochi autori eccellenti che leggicchiarne migliaia. Le nostre paure sono molto più numerose dei pericoli che corriamo. Soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la realtà.