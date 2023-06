E cco le più belle frasi per selfie, da scrivere accanto alle tue foto migliori che vuoi condividere online, con amici e conoscenti.

Frasi per selfie

Alzi la mano chi non ama scattarsi ogni tanto qualche selfie: è divertente e – perché no? – anche un po’ vanitoso, basta non farne una mania. Condividere le nostre foto più belle sui social network o sullo status di Whatsapp, d’altra parte, è ormai diventato un gesto quasi quotidiano, un modo per farci conoscere e tenere aggiornate le persone che amiamo, ma che la distanza ci impedisce di vivere giorno dopo giorno. Ecco allora alcune frasi belle e ironiche per accompagnare i tuoi selfie, ma anche per riflettere sul motivo per cui oggigiorno sono diventati così importanti.

Frasi sui selfie

Scattarsi un selfie non significa solamente voler custodire un prezioso ricordo di quel momento, ma anche volerlo condividere con gli altri, forse persino per sentirsi un po’ meglio, un po’ più accettati. Abbiamo raccolto una lunga sfilza di frasi dedicate ai selfie, sul loro ruolo nella società odierna e sulla funzione che possono svolgere, non necessariamente quella di autoglorificarci.

Fai più selfie. Non perché hai bisogno di conferme, like o commenti, ma perché sei qui su questa terra. Viva e santa e vera. E sì, la tua bellezza merita di essere vista e conosciuta, soprattutto da te. Sei degna di essere il soggetto della tua stessa arte. (Jeanette LeBlanc)

Lo scopo di una fotocamera è catturare i ricordi, non sostituirli. (Abhijit Naskar)

Ci siamo evoluti per essere privati, in modo che le persone vedano i lati migliori di noi. Nessuno pubblica i propri selfie peggiori, perché l’idea di tutti su chi sei, in realtà, è solo ciò che hanno visto di te. (Richard Heart)

I selfie spesso ci ingannano, facendoci credere che alcune persone amino se stesse o il loro aspetto. (Mokokoma Mokhonoana)

Nei selfie i volti non sono dei volti, ma sono dei gesti, delle volontà, dei messaggi. (Roberto Cotroneo)

Tendiamo a giudicare noi stessi dalle feste a cui partecipiamo o dai viaggi che facciamo, o dai selfie che pubblichiamo… quelli in cui non sembriamo abbastanza felici, per cui ne scattiamo ancora e ancora finché non abbiamo quella perfetta posa forzata che speriamo mostri agli estranei che non siamo soli come temiamo di essere. (Jenny Lawson)

Le foto migliori sono scattate da solo con la tua mano sporca. (Vironika Tugaleva)

Le persone devono condividere tutto ciò che fanno in questi giorni, dai pasti alle serate fuori, ai selfie di se stesse seminude allo specchio. (Bernardine Evaristo)

I selfie sono un ottimo modo per documentare progressi, fallimenti o semplicemente divertimento. (Shelley Noble)

Cerchiamo di creare una nuova abitudine al viaggio lento; rinunciamo ai selfie sui social media e lavoriamo per creare veri legami di amicizia, aiuto reciproco, fiducia e scoperta quando siamo ospiti nelle comunità e nelle case di altre persone. (Heather Marsh)

Il selfie è un gesto di comunicazione perfetto, più di un post su Facebook o di un tweet. Un selfie mette insieme nello stesso momento il soggetto, la sua esperienza dell’istante e il contesto. “Sono qui, sono felice/triste/arrabbiato/divertito e sta succedendo questo”. Tutto questo in un secondo. È una cosa difficile da fare, se non con un racconto complesso. (Federico Capeci)

Un buon selfie è quando riesci a catturare con successo la sensazione di quel preciso momento. (Anamika Mishra)

Vi siete mai chiesti perché la fotocamera frontale dei cellulari fa sembrare le persone migliori, mentre quella posteriore le fa apparire come sono? Perché quando fai click utilizzando la fotocamera frontale ti vedi sullo schermo, ed è così che dovresti guardarti, una versione migliore di te stesso. Invece, la fotocamera posteriore mostra come ti vedono gli altri. Con i tuoi difetti e pregi. Nessun livello aggiunto per nascondere o migliorare te stesso. È così che dovresti imparare a superare i tuoi difetti e migliorare le tue qualità. (Crestless Wave)

Perché la follia dei selfie? Perché il selfie è un’invenzione psicologicamente geniale che permette ad ogni persona, per ogni foto, di soddisfare al tempo stesso il suo ego di fotografo e quello di fotografato. (Bernard Pivot)

È come se, fotografandosi, i ragazzi cercassero l’identità che non possiedono, e la trovassero più attraverso la loro rete che attraverso i loro occhi. (Umberto Galimberti)

Le frasi per selfie in bianco e nero

Selfie a colori o in bianco e nero? Molti prediligono questa seconda opzione, per dare alle loro foto un tocco di originalità e di espressività. In effetti, il bianco e nero è un ottimo modo per non lasciarci distrarre dai colori e concentrare l’attenzione su noi stessi, su quello che emerge davvero dalla foto. Ecco le più belle frasi da condividere assieme al tuo prossimo selfie in bianco e nero.

La vita non è sempre in bianco e nero, è un milione di sfumature di grigio. (Ridley Scott)

Perché in bianco e nero? Perché il colore può essere troppo impegnativo. (Diane Keaton)

Vedere a colori è una delizia per gli occhi, ma vedere in bianco e nero è una delizia per l’anima. (Andri Cauldwell)

Il colore è tutto, il bianco e nero di più. (Dominic Rouse)

Il bianco e nero ha una capacità insuperabile di trasmettere carattere. (David Prakel)

Il tuo sorriso è così dannatamente luminoso che nemmeno il bianco e nero può offuscare il tuo splendore. (Tilicia Haridat)

Credo che l’essenza della fotografia sia il bianco e nero. Il colore non è che una devianza. (Ruth Bernhard)

Con la fotografia in bianco e nero, ciò che hai da dire conta più del modo in cui lo dici. (Gian Marco Marano)

Nel bianco e nero ci sono più colori che nella fotografia a colori. Perché non sei vincolato da alcun colore, quindi puoi usare le tue esperienze, le tue conoscenze e la tua fantasia per mettere i colori nel bianco e nero. (Anders Petersen)

Il colore è descrittivo. Il bianco e nero è interpretativo. (Eliott Erwitt)

Il bianco e nero crea uno strano paesaggio onirico che il colore non può mai creare. (Jack Antonoff)

La fotografia in bianco e nero cancella il tempo dall’equazione. (Jason Peterson)

La cosa più colorata del mondo è il bianco e nero, contiene tutti i colori e allo stesso tempo li esclude. (Vikrm)

Quando fotografi le persone a colori, fotografi i loro vestiti. Ma quando fotografi le persone in bianco e nero, fotografi le loro anime! (Ted Grant)

C’è qualcosa di strano e potente nelle immagini in bianco e nero. Stefan Kanfer)

Il bianco e nero può trasformare una scena in qualcosa di magico. (Rob Sheppard)

La vita è come una buona fotografia in bianco e nero. C’è il nero, c’è il bianco e molte sfumature in mezzo. (Karl Heiner)

La fotografia in bianco e nero è una bugia perfetta. Non dobbiamo lasciare che il colore distrugga questa immagine. (Patrick Summerfield)

Il bianco e nero è astratto, il colore no. Guardando una fotografia in bianco e nero, stai già guardando uno strano mondo. (Joel Sternfeld)

Frasi ironiche sui selfie

Diamo uno sguardo dissacrante e canzonatorio su quella che è ormai diventata un’abitudine per le nuove – e spesso anche le vecchie – generazioni. Ecco alcune frasi ironiche per prenderci un po’ in giro, ma anche per mandar giù quel pizzico di amarezza dovuto alla dilagante follia della ricerca del selfie perfetto.

Un selfie è la prova che o siamo molto soli o troppo egocentrici per chiedere agli altri di scattare la nostra foto. (Saru Singhal)

Facciamo selfie solo per ricordarci di essere nell’immobilità del momento. (Maurice Spes)

In un mondo di dipendenza da selfie, il sorriso di solito è il nome commerciale di una droga essenziale chiamata finzione. (Munia Khan)

Il numero di tentativi delle persone che cercano di scattare un buon selfie dimostra la loro pazienza, perseveranza e pratica. E chiedi a chiunque, è tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo. (Sarvesh Jain)

Se nello smartphone venisse introdotta una pistola segreta che spara un colpo ogni volta che si scatta un selfie, l’umanità si estinguerebbe nel giro di poche ore. (Fabrizio Caramagna)

Fai click di meno, vivi di più. (Abhijit Naskar)

Aggiungere filtri ai tuoi selfie non è importante. aggiungerli ai tuoi pensieri lo è. (Shilpa Goel)

Un selfie non ha nulla a che fare con l’ego. È una costante ricerca della perfezione. (Chloe Thurlow)

Se i futuri storici dovessero portare alla luce digitalmente la nostra generazione, decifrerebbero le espressioni facciali sui selfie come la generazione di persone che soffre di stitichezza diffusa. (Vishwanath S.J.)

L’instabilità affettiva di una persona si può notare dalla quantità di selfie prodotta quotidianamente per aggiornare l’immagine del profilo di un qualsiasi social media. (Sosio Giordano)

Se sento ancora una volta la parola “selfie”, dovrò iscrivermi a un corso di gestione della rabbia. (Rebecca McNutt)

Selfie li chiamano, e questo ha senso perché anche se stanno inviando queste foto ad altri mi sembra ancora egoista. (David Duchovny)

Il bastone da selfie è in cima alla lista di ciò che meglio definisce il narcisismo nella società odierna. (Alex Morritt)

Frasi per selfie su Instagram

Oggigiorno nessuno scatta più foto per se stesso, bensì per condividerle con amici e conoscenti – anzi, talvolta anche con perfetti sconosciuti, quasi alla ricerca di un’approvazione che comunque non darà mai soddisfazione. Ma in fondo, che male c’è? Ecco allora che i nostri selfie finiscono su Instagram, a mostrare quello che siamo, o almeno quello che vorremmo essere. Certo, una bella frase per Instagram di accompagnamento è necessaria per fare colpo. Ecco alcune citazioni famose da utilizzare come didascalie per i social network.

La mia vita, il mio selfie. (Ken Poirot)

Il selfie non è altro che un riflesso esterno di te stesso. (Munia Khan)

Non esiste una fotografia perfetta, a meno che tu non stia facendo un selfie. (Henry Doctolero Jr.)

Quando ti senti al meglio, anche tutti gli altri possono vederlo. (Ariana Grande)

Impara a sorridere senza selfie. (Jacklyn Tyson)

I selfie non solo non sono egoisti, sono assolutamente necessari. È la verità, e io ci tengo. (Jes Baker)

Selfie ergo sum. (Pierpaolo Perretta)

Le angolazioni non contano, se la postura del cuore non è corretta. (Andrena Sawyer)

Sii sempre la versione migliore di te stesso, e non la brutta copia di qualcun altro. (Judy Garland)

Sai cosa possono mostrarti i selfie? Te stesso. E vale la pena guardarti. Vale la pena meravigliarti. (Nora McInerny)

Gli occhi sono il selfie dell’anima. (Dr. Rafiq Dar)

La gente mi vede carina, ma lo sono molto di più (Ashley Tisdale)

Quando scatti la foto di un tramonto e non viene bene, non dici: “Il cielo è brutto”. Sai che la fotocamera non riesce a catturare la sua bellezza. Eppure, quando fai un selfie e non viene bene, dici subito: “Sono brutto”, quando in realtà è la macchina fotografica che non può cogliere la tua bellezza. (Valentina Quarta)

Persona incentrata sui selfie! (Ljupka Cvetanova)

Una ragazza vera non è perfetta, e una ragazza perfetta non è reale. (Harry Styles)

Non dovresti voler essere come tutti gli altri. Allora non saresti come te. (Cristina Henriquez)

Frasi divertenti sui selfie

Visto che scattarsi selfie è ormai diventata quasi una mania, non potevano mancare alcune frasi divertenti su questo vizietto che, d’altronde, può al massimo essere un po’ buffo ma non fa del male a nessuno. Se anche tu sei stata travolta da questa insanabile passione per i selfie e non puoi più farne a meno, sicuramente sorriderai davanti a queste citazioni simpatiche: condividile con i tuoi amici al prossimo autoscatto!

I vampiri devono essere le creature meno narcisistiche. Non possono vedersi allo specchio e non possono fare selfie. I vampiri non appartengono alla cultura dei selfie. (David Sinclair)

Spiegatemi la grandezza di scalare l’Everest, ti sforzi, muori dal freddo, arrivi e non c’è niente, neanche il 3G per twittare un selfie. (Anonimo)

Con i selfie, un fotografo ha finalmente trovato il suo posto in una fotografia. (Amit Kalantri)

Le donne che si fanno le foto in bagno sono più foto-igieniche. (Guido Rojetti)

Una volta andavano di moda i self made man, oggi i selfie made man. (Daniele Trombetta)

Papà, che cos’è un selfie? È una foto che ti fai da solo per mostrare ai tuoi amici che non hai amici per farti una foto. (Anonimo)

Forse se smettessimo tutti di farci prendere così tanto dallo scattare sessante selfie prima di pubblicarne uno, staremmo meglio. La vita non è perfetta, perché dovremmo fingere che lo sia online? (Jen Calonita)

I ragazzi hanno sempre qualche brufoletto in faccia e, quando si fanno un selfie, lo smartphone li legge come codici QR. (Franco Lissandrin)

Nessun lavoro è completo fin quando il selfie non viene pubblicato. (Ashok Kallarakkal)

La cosa grandiosa dei bastoni da selfie è che mandano persone fastidiose nel mondo con un mezzo integrato con cui picchiarle. (Darby Conley)

Se Dio si facesse un selfie, sembrerebbe come te. (Eleanor Brownn)

Ogni volta che qualcuno inizia a lamentarsi pomposamente che la civiltà è in declino, perché le persone partecipano a comportamenti innocui come scattare selfie o guardare reality show, una buona risposta è fissarli e dire: “Sai, bruciavano le persone credendole streghe. Questo è ciò che la gente faceva nel tempo libero”. (Jennifer Wright)

Selfie, selfie, selfie. Cosa c’era di sbagliato nello scattare una foto del tramonto senza di te? (H.G. Tudor)

Fantastico, abbiamo diviso l’atomo e donato alla terra Internet, gli smartphone e ovviamente il bastone per i selfie. (Rick Yancey)

Certo che non sei egoista. Ho controllato e sembri molto umile in tutti i 900 selfie che hai pubblicato su Facebook. (Sienna McQuillen)

Selfie. Un ritratto di qualcuno che conoscevamo. Scattata da qualcuno che rispettavamo. (Eric Jarosinski)

Per la generazione millennial, un selfie è un ritratto di famiglia. (Beryl Dov)

Citare se stessi è il selfie dello scrittore. (Andrew Craven)

Frasi autoironiche selfie

Per condividere i propri selfie su Instagram ci vuole anche un pizzico di autoironia. Ecco allora le più belle frasi da scrivere come didascalia, per suscitare un sorriso sul volto di chiunque si soffermi ad ammirare il tuo scatto. In fondo, sono proprio i nostri difetti a renderci speciali, perché nasconderli del tutto?

Sembro qualcuno che farebbe una faccia a papera o un pesce a bocca aperta? (Melissa McClone)

Livello di fiducia: selfie senza filtro. (Anonimo)

Sto facendo il bagno nuovo per cambiare sfondo ai miei selfie. (Anonimo)

Penso sarebbe divertente postare un album di selfie dove ogni foto è così simile alle altre che non c’è davvero motivo affinché io ne posti più di una. (Doja Cat)

Mi sento ancora a disagio a fare un selfie, a volte: ci si sente un po’ strani. (Bella Hadid)

Tutti facciamo brutti selfie: la prima cosa è saperlo. (Sabrina Carpenter)

Se non facessi selfie, i miei amici non saprebbero nemmeno che aspetto ho. (Tara Brown)

Non vengo bene nei selfie, quindi posso solo immaginare come apparirò in una foto segnaletica. (C.M. Owens)

Faccio mezzo milione di selfie prima di pubblicare il più rilassato – cercandone uno. E anche allora, di solito, lo cancello. (Stephanie Perkins)

I filtri per selfie sono bugie. Bugie! (Oliver Markus Malloy)

Se la teoria delle giraffe di Darwin fosse vera, tra 500 anni avremo tutti le braccia più lunghe di un metro… per fare meglio i selfie! (Anonimo)

Il selfie è un nuovo modo di guardare qualcuno negli occhi e dire: “Ciao, sono io”. (James Franco)