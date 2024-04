C on i suoi libri è stata in grado di aprire il cuore di un'intera generazione, parlando delle sue insicurezze e della sua confusione: ecco le frasi di Sally Rooney, scelte tra le più significative

Frasi di Sally Rooney

È una delle autrici più acclamate dei nostri tempi, grazie alla sua capacità di scrivere libri che sono al contempo colti, ricchi, pieni di emozione ma con uno stile asciutto, a tratti lento, in grado di descrivere minuziosamente ogni piccola debolezza umana. Raccogliere le migliori frasi di Sally Rooney, dunque, è una responsabilità non da poco. Eppure abbiamo deciso di provarci, cercando di mettere insieme ciò che più distingue questa scrittrice e la rende così unica. Ecco un piccolo "antipasto":

La vita offre momenti di gioia nonostante tutto (Normal People);

Continuo a incontrare questa persona, che sono io, e la odio con tutta la mia energia. Odio il suo modo di esprimersi, odio il suo aspetto e odio le sue opinioni su tutto. Eppure, quando gli altri leggono di lei, credono che sia io. Affrontare questo fatto mi fa sentire che sono già morta. (Dove sei mondo bello);

La vita è ciò che porti con te nella tua testa (Normal People);

Odiamo le persone perché commettono errori molto più di quanto le amiamo perché fanno del bene, così il modo più semplice di vivere è non fare nulla, non dire nulla e non amare nessuno (Dove sei mondo bello);

Mi dico che voglio vivere una vita felice e che le circostanze per essere felice semplicemente non si sono presentate. Ma cosa succede se non è vero? E se fossi io quello che non riesce a permettermi di essere felice? (Dove sei mondo bello);

Non ho avuto risultati che dimostrassero che ero una persona seria (Parlarne tra amici);

Frasi sull'amore di Sally Rooney

Andiamo adesso alle frasi sull'amore. Dobbiamo precisare che questo sentimento non è necessariamente al centro delle sue opere, ma è sicuramente un forte supporto a ciò che scrive. Lo si può trovare in ogni libro, ma più che essere semplicemente descritto viene analizzato, sviscerato, messo a nudo per non cadere nel facile romanticismo. Leggere per credere!

Forse siamo semplicemente nati per amare e preoccuparci delle persone che conosciamo, e per continuare ad amare e preoccuparci anche quando ci sono cose più importanti che dovremmo fare. E se questo significa che la specie umana è destinata a estinguersi, non è in un certo senso una bella ragione per estinguersi, la ragione più bella che si possa immaginare? (Dove sei mondo bello);

È possibile che sviluppare un modo alternativo di amarci l’un l’altro? (Parlarne tra amici);

Non sono una persona religiosa, ma a volte penso che Dio ti abbia creato per me. (Normal People);

Ma se pensi che ci sia qualche possibilità che io possa renderti felice, vorrei che mi lasciassi provare. Perché è l’unica cosa che voglio davvero fare nella mia vita (Dove sei mondo bello);

Stare da solo con lei è come aprire una porta lontano dalla vita normale e poi chiudersela alle spalle (Normal People);

"Da quando mi ami?" ho chiesto; "Da quando ti ho incontrato, penso. Se volessi essere molto filosofico al riguardo, direi che ti amavo prima di allora" (Parlarne tra amici);

Nessuno può essere completamente indipendente dagli altri, quindi perché non rinunciare al tentativo? Correre nella direzione opposta, dipendere dalle persone per tutto, permettere loro di dipendere da te. Perché no? (Normal People);

La nostra relazione era come un documento Word che stavamo scrivendo e modificando insieme, o un lungo scherzo privato che nessun altro poteva capire. (Parlarne tra amici);

In tutti questi anni sono stati come due piccole piante che condividono lo stesso appezzamento di terreno, crescendo l'una attorno all'altra, contorcendosi per fare spazio, assumendo certe posizioni improbabili (Normal People);

È comunque meglio amare qualcosa che niente, meglio amare qualcuno che nessuno, e io sono qui, vivo nel mondo, e non desidero nemmeno per un momento di non esserlo. (Dove sei mondo bello);

Potrebbe davvero farle cose raccapriccianti e credere allo stesso tempo di agire per amore? Il mondo è un posto così malvagio da rendere l'amore indistinguibile dalle forme di violenza più vili e abusive? (Normal People);

Si guardarono a lungo, senza parlare, e nel terreno di quello sguardo furono sepolti molti anni. (Dove sei mondo bello);

C'è sempre stato qualcosa dentro di lei che gli uomini volevano dominare, e il loro desiderio di dominio può assomigliare molto all'attrazione, persino all'amore (Normal People);

Frasi da Normal People

Facciamo un passo avanti, adesso, e trattiamo l'argomento Rooney nel dettaglio. Non è stato facile scegliere fra le sue opere, ma abbiamo pensato che avesse senso raccogliere in primis le frasi di Normal People (in italiano Persone Normali). Come mai?

Perché forse questo libro è uno dei più delicati e al contempo travolgenti, che non racconta solo una storia d'amore ma quella di un rapporto che muta: i due protagonisti, Marianne e Connell, sono in grado di vedersi, guardarsi, riconoscersi, salvarsi ma anche distruggersi, spezzarsi e respingersi, in un turbinare feroce e caotico che è proprio di tutti gli amori giovani. Ecco le più belle frasi del libro:

La neve continua a cadere, come una ripetizione incessante dello stesso errore infinitesimale;

Marianne aveva la sensazione che la sua vita reale stesse accadendo da qualche parte molto lontano, senza di lei, e non sapeva se avrebbe mai scoperto dov'era o ne sarebbe diventata parte;

In generale trovo che gli uomini siano molto più preoccupati di limitare le libertà delle donne che di esercitare la libertà personale per se stessi;

I loro sentimenti venivano repressi con tanta cura nella vita di tutti i giorni, costretti in spazi sempre più piccoli, finché eventi apparentemente minori non assumevano un significato folle e spaventoso;

Era come un congelatore che si era scongelato troppo velocemente all'esterno e si stava sciogliendo ovunque, mentre l'interno era ancora congelato. In qualche modo stava esprimendo più emozioni che in qualsiasi momento della sua vita prima, e allo stesso tempo si sentiva meno, non provava nulla;

Non impari nulla di molto profondo su te stesso semplicemente essendo vittima di bullismo; ma facendo il prepotente con qualcun altro impari qualcosa che non potrai mai dimenticare;

Le persone sono molto più conoscibili di quanto pensano di essere;

La maggior parte delle persone vive tutta la vita senza mai sentirsi così vicina a nessuno;

Era la cultura come prestazione di classe, la letteratura feticizzata per la sua capacità di portare le persone istruite in falsi viaggi emotivi, in modo che potessero poi sentirsi superiori alle persone non istruite di cui amavano leggere i viaggi emotivi;

Se le persone sembravano comportarsi inutilmente nel dolore, era solo perché la vita umana era inutile, e questa era la verità rivelata dal dolore;

Non è la prima volta che Marianne pensa che la crudeltà non ferisce solo la vittima, ma anche l’autore del reato, e forse in modo più profondo e permanente;

I suoi occhi si riempiono di nuovo di lacrime e lei li chiude. Anche nel ricordo troverà questo momento insopportabilmente intenso, e ne è consapevole adesso, mentre sta accadendo. Non si è mai ritenuta adatta a essere amata da qualcuno. Ma ora ha una nuova vita, di cui questo è il primo momento.

Frasi da Parlarne tra amici

Chiudiamo questo viaggio nelle frasi di Sally Rooney con un altro dei suoi capolavori, Parlarne tra amici. Anche in questo caso tra le pagine non ritroviamo soltanto un personaggio principale, ma una serie di personaggi che hanno corpo, paure, debolezze, emozioni e sentimenti. Da una parte c'è la ventunenne Frances, fredda, razionale ma anche insicura, mentre dall'altra parte c'è Bobbi, compagna di studi e amica più bella, più affascinante, più in grado di mettersi in gioco.

Prima amanti, poi amiche, Frances e Bobbi si imbatteranno in Nick e nella moglie Melissa e cominceranno in modo corale, nel pieno stile della Rooney, a parlare di tutto: dal sesso all'amicizia, dalla politica alle debolezze, delle inquietudini alle malinconie. Ecco alcune delle frasi più iconiche:

Penso di apparire intelligente solo restando in silenzio il più spesso possibile;

Ero una persona molto autonoma e indipendente con una vita interiore che nessun altro aveva mai toccato o percepito;

A volte pensavo che questa fosse la peggiore miseria che avessi mai sperimentato in vita mia, ma era anche una miseria molto superficiale, che in qualsiasi momento avrebbe potuto essere completamente alleviata da una sua parola e trasformata in felicità idiota;

Le cose contano più per me che per le persone normali, ho pensato. Ho bisogno di rilassarmi e lasciare andare le cose;

Sottovaluti il ​​tuo potere, quindi non devi incolparti per aver trattato male gli altri;

Tutti attraversano sempre qualcosa, non è vero? Questa è la vita, in fondo. Ci sono solo sempre più cose da affrontare;

A poco a poco l'attesa cominciò a sembrare meno attesa e più come se questo fosse semplicemente ciò che era la vita: i compiti che ti distraggono mentre la cosa che stai aspettando continua a non accadere;

Il mio ego è sempre stato un problema. Sapevo che il raggiungimento intellettuale era, nella migliore delle ipotesi, moralmente neutro, ma quando mi accadevano cose brutte mi sentivo meglio pensando a quanto ero intelligente;

Cose e persone si muovevano intorno a me, prendendo posizione in oscure gerarchie, partecipando a sistemi che non conoscevo e che mai avrei conosciuto. Una rete complessa di oggetti e concetti. Si vivono certe cose prima di capirle. Non puoi sempre assumere una posizione analitica;

Mi sono reso conto che la mia vita sarebbe stata piena di sofferenze fisiche banali e che non c'era niente di speciale in questo. Soffrire non mi renderebbe speciale, e fingere di non soffrire non mi renderebbe speciale. Parlarne, o anche scriverne, non trasformerebbe la sofferenza in qualcosa di utile;

Pensi che tutti quelli che ti piacciono siano speciali, ha detto. Sono solo una persona normale. Quando ti piace qualcuno, lo fai sentire diverso da tutti gli altri;

Sono stata gentile con gli altri? È stato difficile dare una risposta. Temevo che se avessi scoperto di avere una personalità, sarebbe stata una di quelle poco gentili. Mi sono preoccupata di questa domanda solo perché come donna mi sono sentita obbligata ad anteporre i bisogni degli altri ai miei? La “gentilezza” era solo un altro termine per sottomettersi di fronte al conflitto? Queste erano le cose di cui scrivevo nel mio diario da adolescente: come femminista ho il diritto di non amare nessuno.