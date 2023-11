L e frasi sui ricordi sono la chiave per esprimere, attraverso i versi dei più grandi scrittori e pensatori, quella gioia o quel dolore nel ricordare persone o avvenimenti del passato, in modo poetico e sublime.

Le frasi sui ricordi sono tra le più belle mai scritte: scatenano flash positivi, e talvolta che vorremmo dimenticare. I ricordi fanno parte del nostro patrimonio, che si tratti di avvenimenti della vita o di persone che scandiscono le nostre giornate. Passato, presente e futuro si uniscono, formano una linea, quella dei ricordi, che non ci abbandonerà mai, e per questo i più grandi hanno scritto parole eterne sull'argomento.

Frasi sui ricordi

Abbiamo raccolto più belle frasi sui ricordi, che spiegano come la nostra memoria riesca a tenere bene a mente attimi, parole, persone, che sono impressi sulla nostra pelle. I ricordi non sono sempre belli, è vero, per questo gli aforismi scelti potrebbero portarvi sentimenti contrastanti.

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni. (Jeremy Irons)

La memoria di ogni uomo è la sua letteratura privata. (Aldous Huxley)

Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé come le pagine di un libro imparato a memoria e di cui gli amici possono solo leggere il titolo. (Virginia Woolf)

Chi non può e non vuole ricordare il passato è condannato a ripeterlo. (George Santayana)

I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri fanno volume. (Ennio Flaiano)

Quando sei infelice, torna nel luogo che più ami. Lui – a differenza delle persone – ha sempre qualcosa da dirti. (Fabrizio Caramagna)

Tanta luce, mare, capelli spettinati, notti lunghissime, molte risate. Così immagino i miei ricordi più belli. (Fabrizio Caramagna)

Il ricordo delle cose passate non è necessariamente il ricordo di come siano state veramente. (Marcel Proust)

Andare a caccia di ricordi non è un bell’affare. Quelli belli non li puoi catturare e quelli brutti non li puoi uccidere. (Giorgio Faletti)

Oggi sono pieno di ricordi che camminano sul bordo di antiche canzoni. (Fabrizio Caramagna)

Dio ci ha dato i ricordi in modo che potessimo avere le rose di giugno nel mese di dicembre. (James Barrie)

Il ricordo è l’unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. (Jean Paul)

Il ricordo potrebbe benissimo essere una cascata di stelle viste fuori da una finestra al crepuscolo. (Kawai Strong Washburn)

Vorrei fare una carezza ai ricordi. A quelli perduti, confusi, incerti. Magari adesso hanno freddo. (Fabrizio Caramagna)

La memoria è una pazza che accumula tovaglioli colorati e butta via il cibo. (Austin O’Malley)

Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. (Cesare Pavese)

Ci sono un sacco di persone che scambiano la loro immaginazione per la loro memoria. (Josh Billings)

Era uno di quei perfetti giorni autunnali che si verificano più frequentemente nella memoria che nella vita. (PD James)

La differenza tra i falsi ricordi e quelli veri è la stessa che c’è per i gioielli: sono sempre quelli falsi che sembrano i più reali, i più brillanti. (Salvador Dali)

A volte i ricordi diventano il presente e il presente svanisce come un ricordo lontano. (Massimo Valerio Manfredi)

E forse alla fine, la memoria si trasformerà in una grande sala con gli orologi fermi sulle distinte ore in cui siamo stati felici. (Juan Varo)

Importante è ricordare, ma più importante è dimenticare. (Rainer Maria Rilke)

Il ricordo della felicità non è più felicità; il ricordo del dolore è ancora dolore. (George Gordon Byron)

Non c’è nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. (Dante Alighieri)

Le persone ricordano le cose in modo diverso, e non riusciremo mai a trovare due persone che ricordano nello stesso modo una cosa. (Neil Gaiman)

Frasi sul ricordo di una persona

I ricordi di una persona sono il tesoro più prezioso che abbiamo, specie quando si è distanti o questa persona non c'è più. Ci servono ad avere quell'affetto sempre vicino al nostro cuore e vivo nella nostra memoria, e per questo le frasi che leggerete vi faranno emozionare.

Amare è così breve, e dimenticare così lungo. (Pablo Neruda)

Ho collezioni di ricordi che non prendono polvere. Lì in mezzo il tuo viso sa brillare come pochi. (Fabrizio Caramagna)

Nella memoria di chi ci ha frequentati nel passato recitiamo sempre la stessa parte. (Michelangelo Cammarata)

Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. (John Fitzgerald Kennedy)

I ricordi che abbiamo gli uni degli altri, anche nell’amore, non coincidono mai. (Marcel Proust)

A spese di chi la gente vive nei ricordi degli altri? (Stanisław Jerzy Lec)

E se fossimo soltanto il ricordo di qualcuno? (Stanisław Jerzy Lec)

La vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi. (Marco Tullio Cicerone)

Avere ricordi di coloro che hai amato e perso è forse più difficile che non avere ricordi. (Hugh Jackman)

Il tuo ricordo è stata la fiamma che mi ha tenuta in vita, la forza che mi ha aiutata a sopravvivere giorno dopo giorno. (Carlos Ruiz Zafon)

Frasi sul valore dei ricordi

I ricordi hanno un valore inestimabile: ci dicono chi siamo, da dove veniamo, cosa abbiamo vissuto, chi è stato al nostro fianco e chi, invece, ci ha abbandonato. Non potremmo vivere senza ricordi, sono la nostra carta d'identità, e per questo vanno custoditi con cura.

Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo. (Bob Dylan)

Fate attenzione con chi costruite i ricordi. Queste cose possono durare per tutta la vita. (Fabrizio Caramagna)

I ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. (John Banville)

Il piacere è il fiore che passa; il ricordo, il profumo duraturo. (Jean de Boufflers)

Si può chiudere un occhio sulla realtà, ma non sui ricordi. (Stanislaw Jerzy Lec)

Dobbiamo usare saggiamente il tempo per il nostro sviluppo e avanzamento; così, quando saremo vecchi, potremo guardare indietro e rivedere i ricordi e le azioni piacevoli che abbiamo vissuto. (Michael Lee)

La cosa bella dei ricordi è che sono tuoi; siano essi buoni, cattivi o indifferenti. Ti appartengono e non importa dove ti trovi ora. (anonimo)

Frasi sui ricordi indelebili

I ricordi indelebili sono quelli che, positivi o negativi, non ci abbandonano mai. Sono frutto di qualcosa che ci ha colpiti talmente tanto da lasciarci incapaci di dimenticare. Sono pensieri a cui siamo legati perché hanno segnato un momento della nostra vita in modo particolare.

Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. (Isabel Allende)

Arrivano all’improvviso, trasportati da un odore lontano, dal riflesso di un’immagine, da una parola insolita. E bloccano tutte le strade verso il futuro. Certi ricordi. (Fabrizio Caramagna)

Una cattiva azione non ci tormenta appena compiuta, ma a distanza di molto tempo, quando la si ricorda, perché il ricordo non si spegne. (Jean Jacques Rousseau)

Solo i ricordi più veri ci trovano, come lettere indirizzate a chi siamo stati. (Simon Van Booy)

Ciò che non si trasforma in ricordo non è mai stato. E forse non è. Perché non è mai stato. (Antonio Porchia)

Accumulare bei ricordi, non è forse la sola cosa che possiamo fare nella vita? (Banana Yoshimoto)

Il ricordo è un poco di eternità. (Antonio Porchia)

L'incredibile potere delle immagini di rimanere nella memoria è ben documentato. (Graham Shaw)

Potresti non pensare di avere una buona memoria, ma ricordi cosa è importante per te. (Rick Warren)

Le foto catturano i nostri ricordi in stampa, ma i nostri ricordi sono sempre con noi nelle nostre menti. (Catherine Pulsifer)