E cco le più belle frasi rap sull'amore, sulla vita e sull'amicizia, tratte da canzoni famosissime che ci hanno conquistato.

Frasi rap

Il rap italiano è una fonte d’ispirazione per chi cerca splendide frasi da dedicare in ogni occasione: i testi, spesso nudi e crudi, racchiudono bellissime metafore sulla vita, sull’amore e sull’amicizia, toccando questi temi in un modo forse un po’ cinico, ma sicuramente molto profondo. Leggiamo insieme le frasi tratte dalle canzoni più belle di rapper famosi.

Frasi rap sull'amore

Da quell’amore travolgente che ti porta a compiere follie sino alla cocente delusione che solo una rottura sa dare: ecco le più profonde frasi rap su questo sentimento che tutto muove, da dedicare alla tua persona speciale o da scrivere su Instagram come didascalia delle vostre foto più belle.

Se chiudo gli occhi è solo per vederti / in questo film ci sei tu / i titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù / ho il sole in faccia se ridi / sei bella pure se gridi / giuro, posso darti molto di più di ciò che sottolinei nei libri.

(Salmo, Il cielo nella stanza)

(Marracash, Solo io e te)

(Marracash, Solo io e te) Ero solo un ragazzino con una bocca scostumata / e una testa piena di dubbi nascosta in occhiali scuri / e poi arrivi tu mentre combatto con la depressione / dissi: “Non so amare”, dissi: “Fai attenzione” / tu urlavi per nascondere il tuo bisogno d’amore / capii che ti volevo perché sai cos’è il dolore / iniziare come amici fino a sentirsi così sicuri / dell’altro da sentirci liberi, ma liberi da che?

(Luchè, Ti amo)

(Luchè, Ti amo) Sei persa / e sono perso anch’io, com’è che faccio a dartela una vita diversa? / vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa / dicono che anche se ti sbatti da ‘sta vita poi non esci vivo / dicono che uno come me è solo autodistruttivo / ma faccio un altro giro, e faccio un altro giro all’ultimo respiro.

(Club Dogo, All’ultimo respiro)

(Club Dogo, All’ultimo respiro) Ogni donna sbagliata / il diploma per un pelo / quella gomma bucata / mentre tuona il cielo / fu per arrivare a te / perché senza dubbio / tu sei una / che si merita il meglio di me / senza ombra di dubbio / ne vali la pena / e quindi è tutto per te.

(Articolo 31, Senza dubbio)

Frasi rap sulla vita

Nel rap c’è davvero un mondo incredibile da scoprire: gli artisti che più hanno reso celebre questo genere musicale hanno raccontato la loro vita e messo tutto il cuore nelle loro canzoni. Ecco allora alcune delle frasi più toccanti proprio sulla vita, che a volte è meravigliosa e a volte, invece, sa solo colpire duro.

Fuori quanto è brutto il tempo, però si è calmato il vento / il mio sguardo è meno freddo, questo inverno sta finendo / ogni cosa c’ha il suo tempo, chi ha pazienza ne uscirà / vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà.

(Emis Killa, Parole di ghiaccio)

(Emis Killa, Parole di ghiaccio) Più di questa libertà, più della stessa vita / dammi un brivido, non so per quanto sarò qua / voglio un brivido, vuoi emozioni soltanto a metà? / sono in bilico, su una lama che mi taglierà / e è ripido, corro e non mi volto indietro, frà.

(Guè Pequeno ft. Marracash, Brivido)

(Guè Pequeno ft. Marracash, Brivido) Non so manco dove vado / cammino al buio nascosto come un ladro / e collasso ogni volta che cado / perché la realtà qua ha più facce di un dado.

(Gemitaiz, Canzone triste)

(Gemitaiz, Canzone triste) La vita è come una clessidra / ma non si gira se è finita / guarda sfilare il tempo fra le dita / e non chiuder palmo per bloccargli via d’uscita / fino allo spasmo soffia forte e ti aggiungi una nemica / senza pensare che ci è stato assegnato un cammino / con la certezza di essere noi a costruirci il destino / per non sfogare l’impotenza in un pianto / perché la vita te la fai, non te la sceglie qualcun altro.

(OneMic, Delle volte)

Frasi rap sull'amicizia

L’amicizia è probabilmente uno dei valori più importanti che ritroviamo spesso nelle canzoni rap: il senso di appartenenza ad un gruppo e il legame più che fraterno che nasce tra i loro membri è qualcosa di davvero speciale. Scegli la tua frase preferita dei rapper da dedicare al tuo miglior amico.

La vita ci ha tradito, però dimmi quanto è bello / quando guardi dentro agli occhi di un amico e ci vedi un fratello / al centro di un fottuto incendio ti fisso mentre resto fermo / la mia pelle si squaglia, io sono il diavolo del mio stesso inferno.

(Mostro, Nicotina)

(Mostro, Nicotina) La riconoscenza degli amici / pochi sono quelli veri e sanno tutto quello che dici / un mare di bene per loro / che conoscono come le loro tasche le mie radici.

(Clementino ft. Fabri Fibra, La luce)

(Clementino ft. Fabri Fibra, La luce) Ma il mio era solo un ruolo / in una squadra in cui ancora gioco / e credo che mi ha cresciuto, mi ha allenato, mi ha difeso / e in cambio non ha mai preteso niente / gente che per anni ha atteso / sempre dato e nulla in cambio ha preso / e inconsapevolmente ispira le mie cose / mi dà la forza per rimare ogni mia frase.

(Articolo 31, Una per i miei fratelli)

(Articolo 31, Una per i miei fratelli) Amici / siamo amici / mi fido di quello che dici / siamo amici / ma se dicessi tutto quanto / quello che penso / non so se domani mi sveglio e siamo amici.

(Ernia, Amici)

(Ernia, Amici) Tutto bene, tutto a gonfie vele / certi amici meno li vedi e più gli vuoi bene / notti intere con chi non ti chiede / come stai.

(Ghali, Good times)

Frasi rap di canzoni del 2023

E ora vediamo qualche splendida frase rap tratta dai brani più famosi delle ultime settimane: sono canzoni del 2023 amatissime dai giovani (e non solo), in vetta alle classifiche italiane. Sceglierne solo alcune non è stato facile, ecco quali sono le strofe che ci hanno conquistato.

Fammi del male se riesci, siamo così diversi / mentre facciamo l’amore hai già perso / ho il tuo cuore tra i denti / sei molto più sexy quando ti lamenti e poi ti riversi / dici che mi odi, ma sento che menti / conosco i tuoi sentimenti.

(Rosa Chemical, Bellu guaglione)

(Rosa Chemical, Bellu guaglione) Resto qui tra le bottiglie rotte / perché a parte me / non c’è più niente da rompere / tu vestiti, spogliati delle colpe / ma scusa, non è colpa mia se poi / a me salirà l’ansia / a te scenderà l’alcol / ma guardo morire l’alba / qui solo con me.

(Sethu, Mare di lacrime)

(Sethu, Mare di lacrime) Avrei voluto tornare indietro / cambiare ogni piano scritto / ma il mio respiro ha appannato il vetro / ho disegnato una faccia col sorriso / forse è questo il mio destino / dovrò aspettare per vederlo / tanto arriverà un punto / in cui tutti gli sbagli verranno con noi là dentro.

(Rhove, Ancora)

(Rhove, Ancora) E non ti vedo più, non ti credo più / sono in strada, baby, e tu non passi qui / è sempre colpa mia, ma cosa hai fatto tu? / li senti i battiti, ricordi gli attimi? / e sembra fatto quando tutto cade / e siamo soli, che vogliamo fare? / ed ora tutto cambia, la tua faccia pure / questo amore stanca, hai trovato le cure.

(Capo Plaza ft. Anna, Vetri neri)