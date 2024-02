S i tratta di un sentimento fisiologico, naturale, che va anche accettato e canalizzato, e infine esorcizzato: per questo abbiamo deciso di elencarmi le migliori frasi sulla rabbia, ideale per sfogarvi dopo una delusione

Frasi sulla rabbia

Quante volte, mentre eravate furiosi, vi hanno detto di contare fino a dieci? Ecco, oggi invece cercheremo di ricordarci perché adirarsi non solo è normale, ma a volte fa anche bene. Grazie a una selezione di frasi sulla rabbia andremo a capire perché provare questo sentimento che a tratti può sembrare totalizzante è davvero necessario, sia per elaborare delusioni che per superare momenti difficili.

Le frasi che abbiamo scelto si adattano davvero a tutte le situazioni, e vogliamo cominciare con una piccolissima selezione che serve proprio ad accendere i riflettori su quanto sia importante: come la tristezza, è un’emozione da ascoltare che può spingerci a dare di più e ad allontanare chi non ci merita.

La civiltà iniziò la prima volta che una persona arrabbiata lanciò una parola anziché una pietra (Sigmund Freud)

Non insegnate ai vostri figli a non essere mai arrabbiati; insegnate loro come arrabbiarsi (Lyman Abbott)

Osiamo esplodere! Qualunque malessere è più sano di quello provocato da una rabbia accumulata (Emil Cioran)

Scrivi sempre lettere piene di rabbia ai tuoi nemici. Ma non spedirle mai (James Fallows)

La rabbia che si manifesta ci mostra che non eravamo in sintonia con la nostra sensibilità più profonda. Quindi non dobbiamo reprimere la rabbia, bensì parlare con essa (Anselm Grün)

La rabbia positiva è un’emozione. Quando ci si sente insoddisfatti, frustrati arriva la rabbia. Che produce ribellione e spinge a reagire (Bella Azbug)

La rabbia è solo un'estensione codarda della tristezza (Alanis Morisette)

Di solito le persone, quando sono tristi, si limitano a piangere sulla propria situazione. Quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose (Malcolm X)

La rabbia è una follia momentanea: controlla questa passione o controllerà te (Omero)

Frasi su rabbia e delusione

Molto spesso ci ritroviamo a esprimere la rabbia dopo aver subito una forte delusione. Anche in questo caso, non c'è niente di anomalo: in seguito a dolore, frustrazione e insoddisfazione è più che legittimo provare sdegno e furore. Le frasi che seguono esprimono a pieno la situazione, anche se alcune lo fanno in maniera esplicita e altre in maniera leggermente più metaforica.

Tutti a dire della rabbia del fiume in piena, nessuno a narrare della violenza degli argini che lo costringono (Bertolt Brecht)

È saggio orientare la tua rabbia verso i problemi, non verso le persone; focalizzare le tue energie sulle risposte, non sulle scuse (William Arthur Ward)

Provare risentimento è come bere veleno e sperare che uccida i tuoi nemici (Nelson Mandela)

Arrivano momenti in cui è d'obbligo liberare una rabbia che scuota i cieli (Clarissa Pinkola Estés)

La rabbia è un sintomo, un modo di incanalare ed esprimere sentimenti troppo spaventosi (Joan Rivers)

Guardati dalla furia di un uomo tranquillo (John Dryden)

La rabbia repressa può avvelenare una relazione tanto quanto le parole più crude (Joyce Brothers)

Quando ti arrabbi, ritorna a te stesso e prenditi molta cura della tua rabbia. (Thich Nhat Hanh)

La rabbia comincia con la follia e finisce con il pentimento (Henry George Bohn)

Anche le formiche, nel loro piccolo, si incazzano (Marcello Marchesi)

Ero arrabbiato con il mio amico. Glielo dissi e la rabbia finì. Ero arrabbiato con il nemico. Non ne parlai, e la rabbia aumentò (Wiliam Blake)

Frasi sulla rabbia e sull'invidia

Anche rendersi conto che qualcuno vicino a noi prova una forte invidia per i nostri successi può scatenare una forte rabbia. Anche questa è una sensazione da non biasimare: c'è davvero poco di peggio di scoprire che dietro a complimenti e affetto c'è un'insana gelosia. Se state vivendo qualcosa di simile, gli autori che abbiamo selezionato fanno al caso vostro: si va da Shakespeare a Gordon Parkes, passando per Antoine de Saint-Exupéry (che scrisse le meravigliose frasi del Piccolo Principe).

Le piccole menti malvagie abbondano di rabbia e vendetta e sono incapaci di provare il piacere di perdonare i loro nemici (Philip Stanhope)

Perché spargete così male la rabbia che vi consuma? Perché vi rassegnate a questa vita mediocre, senza l’ombra di un desiderio, di uno slancio, di una proposta qualsiasi? (Giorgio Gaber)

Non permetterò a nessun uomo di degradare la mia anima facendomi provare odio per lui (Booker T. Washington)

Nulla può accadere all’uomo che non attenga alla sua condizione di uomo, così come nulla può capitare al bue, alla vite o alla pietra che non sia proprio della loro natura. Dunque, se ci accade ciò che per noi è solito e naturale perché dovremmo arrabbiarci? La natura universale non può arrecarci nulla di insopportabile (Marco Aurelio)

L’invidia è l’ulcera dell’anima (Socrate)

Quelle persone che pensano di sapere tutto sono una grande irritazione per chi davvero sa tutto (Isaac Asimov)

La rabbia rende arguti gli uomini ottusi, ma li mantiene poveri (Regina Elisabetta)

Non ho mai conosciuto nessuno tanto importante da farmi consumare nella rabbia per più di poche ore. (Gordon Parks)

Se queste parole non vi hanno del tutto soddisfatti, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alle frasi sull’invidia: taglienti e vere, sapranno fare al caso vostro se volete dedicarle a qualcuno che vi ha particolarmente feriti.

Frasi sulla rabbia e sul rancore

Infine, non potevamo esimerci dal proporvi una serie di frasi che connettono strettamente rabbia e rancore. Quest'ultima emozione è davvero complessa e ostica, perché segue delusione e collera e tende a essere più resistente, a durare di più. Gestire e superare il rancore è davvero difficile ed è più che giusto se, a poca distanza da un momento difficile, volete provare a esprimere a parole quello che state provando.

Molti saggi hanno scritto che l’ira va placata. Che vadano tutti al diavolo: se ogni tanto avessero messo il naso fuori dalle loro comode biblioteche saprebbero che la rabbia è il carburante dell’evoluzione, della società, della storia (Gary Stone)

Non è l’essere arrabbiati che conta, è l’essere arrabbiati per le cose giuste (Philip Roth)

Un uomo è grande quanto le cose che lo fanno arrabbiare (Winston Churchill)

L’ira è il ricordo di un odio nascosto o di un rancore (Giovanni Climaco)

Non cercare mai di calmare qualcuno al colmo della sua rabbia (Arthur Bloch)

La rabbia non è mai senza una ragione, ma raramente ne ha una buona (Benjamin Franklin)

Un animo onesto quando viene offeso si irrita più del normale (Publilio Sirio)

Le tigri dell’ira sono più sagge dei cavalli della sapienza (William Blake)

La rabbia è un ingrediente indispensabile del cambiamento (Ken Loach)