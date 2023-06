L a prima comunione è un traguardo importante: le frasi più belle per celebrarla, gli auguri originali e i ringraziamenti

Le frasi per prima comunione celebrano uno dei sacramenti più importanti. Un momento essenziale nel cammino spirituale di tutti i bambini di religione cristiana. La comunione infatti rappresenta l’incontro con Gesù ed è, insieme al battesimo, un sacramento essenziale per la fede cristiana. Celebrarlo nel modo giusto dunque è d’obbligo, sia con citazioni che ci riportano alla sua importanza, pronunciate da personaggi famosi, che con frasi che raccontano questo momento chiave, da vivere con consapevolezza e felicità.

Frasi per la prima comunione

Chi meglio dei grandi uomini spirituali e che fanno parte della chiesa può raccontarci l’importanza della comunione? Le frasi per la prima comunione più belle sono quelle pronunciate da Papa Francesco e da Papa Giovanni Paolo II: parole di cui fare tesoro.

Nell’Eucaristia Gesù non dona un pane, ma il pane di vita eterna, dona Sé stesso, offrendosi al Padre per amore nostro. (Papa Francesco)

Voi che farete la Prima Comunione, ricordate sempre, tutta la vita, quella giornata: il primo giorno che Gesù è venuto da noi. Lui viene, si fa uno con noi, si fa nostro cibo, nostro pasto per darci forza. (Papa Francesco)

La comunione è il cuore dell’iniziazione cristiana ed è la sorgente della vita stessa della Chiesa. (Papa Francesco)

Nell’Eucaristia e negli altri sacramenti sperimentate l’intima vicinanza di Gesù, la dolcezza ed efficacia della sua presenza. (Papa Francesco)

La nostra speranza è una Persona, è il Signore Gesù che riconosciamo vivo e presente in noi e nei nostri fratelli, perché Cristo è risorto. (Papa Francesco)

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II)

La gioia di essere amati dal Signore e di amarlo. Questo è il nostro bene più prezioso, il nostro tesoro […]. Siamo solo vasi di creta, ma custodiamo dentro di noi il più grande tesoro del mondo. (Papa Francesco)

Aprite i vostri cuori e questa forza di Dio vi porterà avanti, farà cose miracolose e vi insegnerà cosa sia la speranza. Questo è l’unico prezzo: aprire il cuore alla fede e Lui farà il resto. (Papa Francesco)

L’Eucaristia garantisce che al centro ci sia Cristo, e che sia il suo Spirito, lo Spirito Santo a muovere i nostri passi e le nostre iniziative di incontro e di comunione. (Papa Francesco)

Nella Santa Eucarestia, siamo in comunione con Cristo stesso, unico sacerdote ed unica ostia, che ci coinvolge nel movimento della sua offerta e della sua adorazione, Lui che è fonte di ogni grazia. (Papa Giovanni Paolo II)

Da questo Sacramento dell’amore, scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza. (Papa Francesco)

Gesù ci attende in paradiso! Non dimenticate mai questa verità suprema e confortante. E che cos'è la Santa Comunione se non un paradiso anticipato? Infatti nell'Eucarestia è lo stesso Gesù che ci attende e che incontreremo un giorno apertamente in cielo. ~ Papa Giovanni Paolo II

Gesù è risorto, è asceso al cielo; ma ha voluto rimanere con noi e per noi, in tutti i luoghi della terra. L’Eucaristia è davvero un’invenzione divina! (Papa Giovanni Paolo II)

Anche nel nostro cammino di fede è importante sapere e sentire che Dio ci ama, non aver paura di amarlo. (Papa Francesco)

E ricordate che questo è il sacramento della Prima Comunione ma non dell’ultima comunione, oggi ricordatevi che Gesù vi aspetta sempre. (Papa Giovanni Paolo II)

La forza per un cristiano viene dall’essere in comunione con Gesù. (Papa Francesco)

È l’Eucaristia, che Gesù ci lascia con uno scopo preciso: che noi possiamo diventare una sola cosa con Lui. (Papa Francesco)

Bambini e bambine, mantenetevi degni di Gesù che ricevete! Siate innocenti e generosi! Impegnatevi a rendere bella la vita a tutti con l’obbedienza, con la gentilezza, con la buona educazione! Il segreto della gioia è la bontà! (Papa Giovanni Paolo II)

Nell’Ultima Cena, dopo aver celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, mentre passava da questo mondo a Suo Padre, Cristo istituì il Sacramento dell’Eucarestia, come memoria perpetua della Sua passione… Il più grande di tutti i miracoli: a coloro che la Sua assenza avrebbe riempito di tristezza, lasciò questo sacramento come incomparabile conforto. (San Tommaso d’Aquino)

Frasi prima comunione originali

Vorresti trovare frasi per la prima comunione originali? Per scrivere un biglietto di auguri o decorare le bomboniere usa le parole che arrivano dalla Bibbia e dal Vangelo e che parlano di questo sacramento e non solo.

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l'uomo che in Lui si rifugia. (Sal 33, 9).

Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. (Mt 4,4).

Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. (Gv 6,35).

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi (Is 40, 31).

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. (Gv 15,12).

Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza (Salmi 18, 3).

Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa (Is 41, 10).

Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo la nostra dimora presso lui. (Gv 14, 23).

Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso. (Salmi, 118, 24).

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. (Mt 7, 7).

Frasi di auguri per la prima comunione

La comunione è un traguardo importante nel cammino spirituale, per questo è essenziale festeggiarlo e celebrarlo con frasi di auguri che ne sottolineano l’importanza e la bellezza. Biglietti e cartoncini che i bambini conserveranno per sempre e leggeranno in futuro.

Che la benedizione di oggi resti con te ogni giorno della tua vita. Buona Prima Comunione!

Oggi è il giorno in cui si incontrano il corpo e lo spirito. Tanti auguri per la tua Prima Comunione!

Felice Prima Comunione! Che il Signore ti accompagni sempre…

Con la Prima Comunione ricevi un bene prezioso, conservalo per sempre nel cuore.

Oggi Gesù entra nel tuo cuore. Custodiscilo sempre e bene, ti sarà sempre vicino.

Che Gesù ti renda strumento di pace e amore. Buona Prima Comunione!

Auguri per il tuo cammino di fede… Buona Prima Comunione!

Possa Dio donarti per ogni tempesta, un arcobaleno; per ogni lacrima, un sorriso; per ogni preoccupazione, una soluzione, e un aiuto in ogni momento di difficoltà; per ogni problema, che la vita ti presenta, un amico per condividerne il peso; per ogni sospiro, una dolce canzone; e una risposta a ogni tua preghiera. (Proverbio Irlandese)

Il dono più grande che oggi ricevi è quello di avere Gesù al tuo fianco. Rivolgiti a Lui quando ne avrai bisogno, saprà indicarti il cammino. Tanti auguri per questa tua Prima Comunione!

Che lo Spirito Santo possa guidarti in ogni impresa… Buona Prima Comunione!

Un solo raggio di sole è sufficiente per cancellare milioni di ombre. (San Francesco D’Assisi)

Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per cambiare quelle che posso e la saggezza per riconoscerne la differenza. (San Francesco D’Assisi)

In questo giorno speciale il Signore ti ha accarezzato e ti ha accolto nella sua Chiesa. Ti auguro che il suo abbraccio resti per sempre!

Tutti hanno bisogno della Comunione: i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni. (San Giovanni Bosco)

La Prima Comunione è il primo incontro con Dio. Lascia che ti prenda per mano e ti accompagni lungo la strada. Tanti auguri!

E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. (San Francesco D’Assisi)

Non ci può essere comunione con Cristo se non nella misura in cui ci si mantiene in comunione con tutti gli uomini ed in particolare con i propri nemici. (J. Lasserre).

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. (Vangelo di Giovanni)

Da oggi Dio sarà sempre con te e attraverso la sua luce ti indicherà la via. Seguila sempre e ti proteggerà. Tanti auguri per questa tua Prima Comunione!

L’incontro con Gesù sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita. (Papa Benedetto XVI)

In questo importante giorno nel quale ricevi la Prima Comunione ti auguriamo un sereno avvenire.

Quello di oggi è l’incontro più importante della tua vita, quello con Dio. Seguilo e troverai amore e felicità. Buona Prima Comunione!

Nell’Eucarestia noi spezziamo l’unico pane che è farmaco di immortalità, antidoto per non morire ma per vivere in Gesù Cristo. (Sant’Ignazio di Antiochia)

Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo la nostra dimora presso lui. (Vangelo di Giovanni)

Che la forza della fede ti permetta di realizzare ogni tuo desiderio. Tanti auguri per la tua Prima Comunione!

Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. (Vangelo di Giovanni)

Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. (Vangelo di Matteo)

Nell’Eucarestia c’è il cuore della Chiesa, il baricentro del mondo, della storia; il passaggio all’eterno. (Davide Maria Turoldo)

In questo giorno di gioia infinita, il Nostro Signore è sceso dentro il tuo cuore. Portalo sempre con te. Tanti auguri per questa tua Prima Comunione!

Possa la luce di Dio guidarti per sempre… Buona Prima Comunione!

Che la gioia di questa festa resti con te ogni giorno della tua vita!

Con la Prima Comunione Gesù sarà sempre dentro di te e ti accompagnerà nel cammino della vita. Tanti auguri!

Che la forza della fede sia sempre al tuo fianco… Buona Prima Comunione!

Che il tuo futuro sia puro, candido e limpido come questo giorno.

Che la purezza di questo giorno ti accompagni sempre.

In questo giorno di festa è una gioia vederti crescere sotto l’ala protettiva del Nostro Signore. Auguri per questa tua Prima Comunione!

Accostiamoci all’Eucarestia con desiderio ardente che bruci i nostri peccati e illumini i cuori. (San Giovanni Damasceno)

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. (Vangelo secondo Giovanni 15:12)

Accostiamoci all’Eucarestia con desiderio ardente che bruci i nostri peccati e illumini i cuori. (Giovanni Damasceno)

Con questa eucarestia hai accolto Dio nel tuo cuore. Ti auguro che resti sempre con te e che ti premetta di amare il prossimo come Lui ha fatto con noi.

La parola di Dio è come luce nella notte. Accoglila nel tuo cuore. Tanti auguri!

Un pensiero per quando sarai grande, che ti farà apparire più vivo il ricordo della Prima Comunione. Tanti auguri!

Che questo giorno illumini per sempre la tua vita… Buona Prima Comunione!

Che la gioia e la fede di questo giorno restino sempre nel tuo cuore e ti accompagnino per tutta la vita.

Una nuova vita inizia oggi per te: che sia ricca di gioia e serenità. Tanti auguri!

Oggi hai raggiunto un’altra tappa importante della tua vita. Tantissimi auguri per questa tua Prima Comunione!

Il nostro affetto per te non è grande come quello che ti ha dimostrato Gesù, ma accetta il nostro augurio di meritare sempre il Suo amore. Tanti auguri!

Tutti hanno bisogno della Comunione: i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni. (Giovanni Bosco)

Questo momento ti aiuterà a crescere nel modo giusto, accompagnato dal Nostro Signore. Buona Prima Comunione!

Frasi per la prima comunione di un nipote

La prima comunione di un nipote è un avvenimento speciale che richiede frasi specifiche per raccontarlo e ricordarlo. Citazioni piene di emozione e d’amore scritte dagli zii per i propri nipoti in occasione di un passaggio importante dell’esistenza.

Sei la gioia dei genitori, dei nonni, ma soprattutto dei tuoi zii in questo giorno speciale. Tanti auguri per la tua Prima Comunione!

Tesoro mio, oggi la mano del Signore ti ha accarezzato il viso, porta sempre nel cuore il ricordo di questo momento! Tanti Auguri per la tua Prima Comunione dagli zii.

Il tuo cammino si illumini di luce immensa in questo Santo giorno, ti auguro solo il meglio e questa luce ti protegga e guidi per sempre. Buona Prima Comunione nipote.

Frasi brevi per la prima comunione

A volte bastano poche parole per esprimere ciò che si prova e per svelare l’emozione di ricevere questo sacramento importante. Le frasi brevi per la prima comunione servono proprio a questo e sono perfette da leggere e appuntare.

Che Cristo e gli angeli veglino sempre su di te

Sono una piccola matita nelle mani di Dio. (Madre Teresa di Calcutta)

Che gli angeli e i santi danzino sempre sulla tua strada.

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi. (Madre Teresa di Calcutta)

Dio ha creato ciascun essere umano in vista di una cosa più grande: amare ed essere amato. (Madre Teresa di Calcutta)

Gesù vieni nel mio cuore, prega con me, prega in me, perché io impari da te a pregare. (Madre Teresa di Calcutta)

Con la Prima Comunione anche tu sei diventato un angelo

Ogni opera d'amore fatta con il cuore, avvicina a Dio. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi di ringraziamento per la prima comunione

La prima comunione porta con sé emozioni intense che vengono condivise con i propri cari. Dopo una giornata così emozionante è bello ringraziare chi ci è stato e ha voluto celebrare questo traguardo con regali, auguri e biglietti. Le frasi di ringraziamento per la prima comunione sono emozionanti e bellissime, da inviare il giorno dopo la festa e a tutti gli invitati.

Grazie per aver aggiunto tanto amore e felicità alla mia comunione.

Che il pane della vita ti nutra sempre nella fede e nella speranza. Grazie per esserci stato!

I vostri auguri di comunione mi hanno riempito il cuore di gioia.

In questo giorno speciale, che la presenza di Cristo nel tuo cuore ti porti sempre nella giusta direzione. Grazie!

La mia prima comunione, un momento indimenticabile reso ancora più speciale dalla tua presenza. Grazie per essere qui con me.

Che il sacramento della comunione rinnovi la tua fede e ti accompagni nella vita. Grazie!

Siete stati una parte importante della mia comunione. Grazie!

Grazie per aver reso questa giornata ancora più dolce. Con amore.

Grazie per aver pensato a me in questo giorno così speciale.

Grazie per aver reso il mio giorno ancora più indimenticabile.

Sono grato per l’affetto e il sostegno che mi avete dato. Grazie!