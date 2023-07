N ulla ferisce di più di una bugia: le frasi sulle persone false svelano la delusione, ma anche il coraggio di reagire di fronte alla falsità

Frasi sulle persone false e bugiarde

Essere autentici e onesti non è da tutti e nel corso dell’esistenza spesso si incontrano molte maschere, ma pochi volti. Le frasi sulle persone false e bugiarde parlano proprio di questo: sono citazioni e aforismi di personaggi famosi, intellettuali, scrittori e pensatori che hanno condannato la falsità nel corso degli anni, esaltando l’importanza della sincerità nei rapporti umani, ma raccontando anche la delusione.

Frasi sull'invidia

L’invidia è uno fra i sette vizi capitali ed è particolarmente odiosa e fastidiosa. Parliamo infatti di un sentimento nocivo, che corrode l’animo di chi la prova e ferisce chi la subisce. Spesso confusa con la gelosia, l’invidia è una forma di ostilità verso chi ha qualcosa che si desidera, ma non si possiede. Le frasi sull’invidia servono proprio a riflettere su questo sentimento negativo, che avvelena la vita di tantissime persone e crea sofferenza. Fra ironia e profonde considerazioni grazie ad autori, pensatori e intellettuali di tutti i tempi.

L’invidia è l’ulcera dell’anima. (Socrate)

Il prezzo del successo è sopportare le critiche degli invidiosi. (Denis Waitley)

Provare invidia è umano, assaporare la gioia per il danno altrui è diabolico. (Arthur Schopenhauer)

Non sopravvalutare quello che hai ricevuto e non invidiare il prossimo: colui che invidia il prossimo non conseguirà la pace della mente. (Buddha)

È meglio essere invidiato, che compatito. (Erodoto)

È nel carattere di pochi uomini di onorare senza invidia un amico che ha prosperato. (Eschilo)

Niente è così insopportabile come la fortuna degli altri. (Francis Scott Fitzgerald)

Quanto più in alto ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a coloro che non possono volare. (Friedrich Nietzsche)

La nostra invidia dura sempre più a lungo della felicità di quelli che invidiamo. (Eraclito)

Chi invidia un altro ne riconosce la superiorità. (Samuel Johnson)

Non c’è riposo per la persona che invidia, e non c’è amore per la persona maleducata. (Ali ibn Abi Talib)

L’amore guarda attraverso un telescopio; l’invidia, attraverso un microscopio. (Josh Billings)

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. (Oscar Wilde)

Invidiano la mia vittoria; lasciali, quindi, invidiare le mie fatiche, la mia onestà e i metodi con cui l’ho conquistata. (Gaio Sallustio Crispo)

L’invidia è il più stupido dei vizi, perché non esiste un solo vantaggio che si guadagni da essa. (Honoré de Balzac)

Come una falena rode un indumento, così l’invidia consuma una persona. (Giovanni Crisostomo)

Ogni volta che si ottiene un certo successo ci si fa un nemico. Per essere benvoluti da tutti bisogna essere mediocri. (Oscar Wilde)

L’invidia è ignoranza, l’imitazione è suicidio. (Ralph Waldo Emerson)

Il silenzio dell’invidioso fa molto rumore. (Khalil Gibran)

Non ho mai ammirato la fortuna di un altro così tanto da diventare insoddisfatto della mia. (Marco Tullio Cicerone)

Il valore genera l’invidia nelle menti meschine e l’emulazione nelle anime grandi. (Henry Fielding)

L’invidia, il peggiore dei vizi, si insinua in terra come un serpente. (Publio Ovidio Nasone)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)

Gli uomini non sanno apprezzare e misurare che la fortuna degli altri. La propria, mai. (Indro Montanelli)

Il male che facciamo non ci attira tanto odio e persecuzioni quanto le nostre buone qualità. (François de La Rochefoucauld)

Il paragone è il ladro della gioia. (Theodore Roosevelt)

L’invidia acceca gli uomini e gli rende impossibile pensare chiaramente. (Malcolm X)

L’invidioso morirà, ma mai l’invidia. (Molière)

Frasi sulla falsità

Nel corso dell’esistenza capita purtroppo di avere spesso a che fare con la falsità delle persone. Dal proprio partner agli amici, passando per i parenti o i colleghi, sono tanti coloro che possono farci del male con bugie e comportamenti falsi. Ne parlano proprio le frasi sulla falsità che sono profonde riflessioni su questa difficile condizione e su come affrontarla.

La prima virtù di tutti gli uomini davvero grandi è la sincerità. Essi hanno sradicato l’ipocrisia dai loro cuori. (Anatole France)

Rimani comunque quello che sei. Ogni falsità, prima o poi, viene svelata. Rilassati semplicemente e sii te stesso, perché le persone amano la verità, non le pose. (Osho)

I vizi, le virtù, la verità, la falsità, l’amore, l’odio… tutto è dentro di noi. Tocca a noi scegliere cosa mettere fuori. (Menotti Lerro)

Le parole false non solo sono cattive per conto loro, ma infettano anche l’anima con il male. (Socrate)

Frasi sulle bugie scoperte

Scoprire una bugia fa sempre male perché ci si rende conto di essere stati ingannati e presi in giro da qualcuno di cui ci fidavamo e a cui abbiamo creduto. Le frasi sulle bugie scoperte sono il modo perfetto per aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà nella sua durezza. Sono forti e colpiscono nel segno, ma sono anche un punto da cui ripartire dopo aver scoperto una bugia.

Quando le persone non ti dicono la verità, quello che stanno veramente dicendo è che non valutano te o il loro rapporto con te abbastanza, per essere onesti. (Shannon L. Alder)

Una bugia ha il potere di offuscare mille verità. (Al David)

Le bugie hanno le gambe corte. (Proverbio)

La fiducia degli innocenti è lo strumento più utile del bugiardo. (Stephen King)

Puoi ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo. Ma non puoi ingannare molte persone per molto tempo. (Abraham Lincoln)

Quando dici una bugia, rubi il diritto di qualcuno alla verità. (Khaled Hosseini)

Un bicchiere mezzo vuoto di vino è anche mezzo pieno, ma una mezza bugia non è in alcun modo una mezza verità. (Jean Cocteau)

Un uomo non è mai più sincero di quando si riconosce bugiardo. (Mark Twain)

Peggio di un bugiardo c’è solo un bugiardo che è anche ipocrita. (Tennessee Williams)

Non degrado nessuno, ma un bugiardo, che è una persona che non mantiene le sue parole, non ha alcun valore ai miei occhi. (Ehsan Sehgal)

Le bugie più crudeli sono spesso raccontate in silenzio. (Robert Louis Stevenson)

I maiali sono sporchi, ma ti dirò qualcosa di più sporco: bugiardi! La non verità odora sempre di spazzatura marcia! (Mehmet Murat Ildan)

Quando le tue orecchie sentono una cosa, ma i tuoi occhi ne vedono un’altra… usa il cervello. (Frank Sonnenberg)

Le bugie sono come gli scarafaggi per tutti quelli che scopri ci sono molti altri che sono nascosti. (Gary Hopkins)

Frasi pungenti

L’ironia può essere un’arma molto potente se sappiamo usarla nel modo giusto. Ce lo insegnano le frasi pungenti sulla falsità e le bugie che rivelano cosa si nasconde dietro sorrisi bugiardi e comportamenti accondiscendenti solo per interesse. A volte proprio le frasi ironiche possono essere la risposta migliore.

A lingua doppia non s’ha da credere. (Proverbio italiano)

Se stare in mezzo alle persone significa convivere con la falsità preferisco vivere per conto mio. (Alda Merini)

Fidati, ma verifica. (Ronald Reagan)

Gli adulatori somigliano agli amici come i lupi ai cani. (John Jay Chapman)

L’uomo finge continuamente di essere quello che non è; è un modo per nascondere se stesso. Chi è brutto cerca di sembrare bello, chi è preda di angosce cerca di sembrare felice, chi non sa niente cerca di dimostrare di sapere tutto. E le cose vanno avanti in questo modo. Se non diventi consapevole dei tre idioti che sono in te, non diventerai mai un saggio. È superando i tre idioti che si diventa realmente saggi. (Osho)

Gli specchi sono di solito utilizzati per verificare se la maschera è ancora in ordine. (Jacques Wirion)

Durante il carnevale gli uomini indossano una maschera in più. (Xavier Forneret)

Frasi sull'amicizia falsa

Non c’è nulla di più odioso e doloroso di un amico falso. Le citazioni, gli aforismi e le frasi sull’amicizia falsa servono proprio a sottolineare quanto alcune persone che credevamo amiche possano rivelarsi diverse e bugiarde.

Un amico che credevi sincero fa più paura di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma un amico falso ti ferisce nell’anima. (Buddha)

Nessuna persona può esserti amica se chiede il tuo silenzio, o nega il tuo diritto a crescere. (Alice Walker)

L’amicizia è una simulazione. (Marcel Proust)

Nei tempi felici gli amici si moltiplicano, ma se la fortuna sparisce questi anche spariscono. (Binder)

È più facile perdonare un nemico che perdonare un amico. (William Blake)

Non abbiamo amici, ma interessi. (Roberto Gervaso)

Non ci sono persone più acide di quelle che son dolci per interesse. (Luc de Clapiers de Vauvenargues)

Quando scopri che un tuo amico è bugiardo, tutto ciò che ti dice ti suona falso, anche le sue verità. (Jean Giraudoux)

Le amicizie si debbono stringere tra eguali. (Publio Ovidio Nasone)

Gli adulatori somigliano agli amici come i lupi ai cani. (John Jay Chapman)

Al mondo, in questo bosco di assassini, lo vuoi sapere chi sono i veri amici? Lo vuoi sapere chi sono? Sono i quattrini. (Cesare Pascarella)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Purtroppo ci sono tanti falsi amici disposti a prestarci l’ombrello soltanto quando il tempo è bello. (Romano Battaglia)

Se vuoi sapere cosa dice la gente di te quando non ci sei, ascolta cosa dice degli altri in tua presenza. (Jean-Benjamin de La Borde)

Puoi nascondere il tuo volto dietro ad un sorriso, ma c’è una cosa che non puoi nascondere. È quando tu sei marcio dentro. (John Lennon)

È scoraggiante pensare a quante persone sono scioccate dall’onestà e a quanto poche dalla falsità. (Noël Coward)

Un amico incerto è peggio di un nemico dichiarato. (Esopo)

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas – Padre)

L’amicizia è rara perché è scomoda. (Roberto Gervaso)

Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? (William Shakespeare)

Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno d’un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne. (Baltasar Gracián)

In fondo non si hanno degli amici, si hanno soltanto dei complici. E quando la complicità cessa, l’amicizia svanisce. (Pierre Reverdy)

È dagli amici più fidati che s’impara che degli amici non bisogna fidarsi. (Giovanni Soriano)

Il falso amico è come l’ombra che ci segue finché dura il sole. (Carlo Dossi)

Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; per non perderlo, tutti e due. (Norman Douglas)

Soffriamo solo del danno che ci fanno coloro che amiamo. Il male che viene da un nemico non conta. (Victor Hugo)

Dite che gli amici nel bisogno sono rari? Al contrario! Non appena si è stretta amicizia con uno, ecco che si trova subito nel bisogno e vorrebbe farsi prestare del denaro. (Arthur Schopenhauer)

La storia offre più esempi della fedeltà dei cani che di quella degli amici. (Alexander Pope)

Sbaglia chi cerca un amico nell’atrio e lo mette alla prova nel banchetto. (Lucio Anneo Seneca)

Siamo tutti impostori in questo mondo, noi tutti facciamo finta di essere qualcosa che non siamo. (Richard Bach)

Un amico che sta con te nei momenti di sconforto è più prezioso di un centinaio di quelli che stanno con te nel piacere. (Edward G. Bulwer)

I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono: i falsi amici vedono allo stesso modo i tuoi errori e li fanno notare agli altri. (Fliegende Blätter)

Mi chiedo se, un amico falso sia mai stato veramente un amico. La falsità degli amici è tagliente come un’arma e fa male, troppo male. (Stephen Littleword)

Poche amicizie sopravvivrebbero, se ciascuno sapesse ciò che il suo amico dice di lui in sua assenza, benché parli sinceramente e senza passioni. (Blaise Pascal)

Il peccato più grande è fare del male a chi ti vuol bene. (Alda Merini)

Gli amici si definiscono sinceri. Ma solo i nemici lo sono. (Arthur Schopenhauer)

Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed esser traditi in amicizia è molto peggio che esser traditi in amore. (Anna Magnani)

L’amicizia non è altro che un nome. (Napoleone Bonaparte)

Ho più rispetto di chi mi dice in faccia che non gli piaccio, che degli amici che parlano male di me alle spalle. (Mitchell Perry)

Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì. (Carl Gustav Jung)

Nessuno ha mai scelto per amici coloro che sono nella miseria. (Marco Anneo Lucano)

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. (Ernest Hemingway)

Il comportamento è lo specchio su cui ognuno mostra chi è veramente. (Johann Wolfgang von Goethe)

Temiamo il nostro nemico, ma la paura più grande e più vera è quella di un amico finto che è più dolce al vostro viso e più vile dietro la schiena. (Mufti Ismail Menk)

La sfortuna rivela quelli che non sono effettivamente amici, ma che lo sono stati solo per interesse: il tempo rileva entrambi. (Aristotele)

Quelli che considerano l’amicizia come una partita di scacchi, alla fine perdono sempre la partita. (Ramón Eder)

Non sono arrabbiato perché mi hai mentito, sono arrabbiato perché d’ora in poi non potrò più crederti. (Friedrich Nietzsche)

Ogni volta che ho amato ho finto di amare, e ho finto con me stesso. (Fernando Pessoa)

V’è poca amicizia nel mondo, e men che mai tra eguali. (Francesco Bacone)

Colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta. (Thomas Jefferson)

La maggior parte della gente gode dell’inferiorità dei suoi migliori amici. (Philip Dormer Stanhope Chesterfield)

Non hai niente da perdere. Non si perde quando si perdono falsi amici. (Joan Jett)

Con un abito da sera e una cravatta bianca chiunque, persino un agente di cambio, può far credere di essere una persona civile. (Oscar Wilde)

Un nemico onesto è meglio di un falso amico. (Vandi Tanko)

L’amicizia di quelli che sono amici a causa dell’utilità si dissolve insieme con l’interesse che la suscita, giacché essi non sono amici l’uno dell’altro, ma del profitto. (Aristotele)

Ogni tanto è bene scuotere l’albero dell’amicizia per far cadere i frutti marci. (Proverbio africano)

Amicizia è solo una parola, ma fedeltà è una parola vana. (Publio Ovidio Nasone)

A condannare un uomo alla solitudine non sono i suoi nemici, ma i suoi amici. (Milan Kundera)

Dio mi salvi dai miei amici. Dai nemici posso proteggermi da solo. (Claude Louis Hector de Villars)

Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean de La Fontaine)

Ogni amicizia è un dramma impercettibile, una serie di sottili ferite. (Emil Cioran)

Un’amicizia finita non è mai stata sincera. (San Girolamo)

Si seppelliscono più spesso le amicizie che non gli amici. (Mary Karadja)

L’amicizia diminuisce quando c’è troppa felicità da una parte e troppa sfortuna dall’altra. (Isabella Kazimira Jagiello)

Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a sé stesso e un’altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia quella vera. (Nathaniel Hawthorne)

Un amico a metà è un mezzo traditore. (Victor Hugo)

Molte persone vorrebbero salire sulla tua limousine, ma quello che conta è avere qualcuno che prenda l’autobus con te quando la limousine non funziona. (Oprah Winfrey)

Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse restare soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. (Robin Williams)

È più facile difendersi da un nemico che da un amico. (James Cole)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

L’uomo è un animale che finge, e non è mai tanto se stesso come quando recita. (William Hazlitt)

Un’amicizia che finisce non è mai neppure cominciata. (Publilio Siro)

Ogni uomo può dire quante oche o quante pecore possiede, ma non quanti amici. (Marco Tullio Cicerone)