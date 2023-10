L e frasi per una persona speciale sono quelle dediche così importanti da emozionare, e spesso sono i grandi scrittori a trasportare in parole le nostre emozioni, che non sempre riusciamo a mettere nero su bianco.

Quando scegliamo le frasi per una persona speciale ci troviamo a pensare a cosa potrebbe suscitare le stesse emozioni che noi stiamo provando. Trasformare sentimenti in parole non è sempre semplice, e in questo ci vengono in soccorso le frasi dei più grandi scrittori e pensatori, che, nel corso dei secoli, hanno sviscerato a pieno lo spettro delle emozioni. Le parole sono per sempre, fanno parte del nostro patrimonio, per questo le frasi scelte in questo articolo andranno bene per ogni persona speciale alla quale volete dedicare il vostro pensiero.

Frasi per una persona speciale

Le frasi per una persona speciale sono le più difficili da scegliere: le parole dicono molto, ma spesso possono essere fraintese, o non esprimere al meglio il messaggio del nostro cuore. Ecco perché abbiamo raccolto i più bei aforismi di sempre, da dedicare a chi vogliamo bene, frasi d'amore e non solo.

Una buona testa e un buon cuore sono sempre una combinazione formidabile. (Nelson Mandela)

Non bisogna essere perfetti per tutti. Basta essere speciali per qualcuno. (Anonimo)

Le belle persone si distinguono, non si mettono in mostra. Semplicemente, si vestono ed escono. Chi può, le riconosce. (Cesare Pavese)

Le grandi persone sono in grado di fare grandi gesti di gentilezza. (Miguel de Cervantes)

Speciale è chi ascolta le tue paure e le trasforma in coraggio. (Nmarghe Niki)

E poi c’è chi rimane. Nonostante la vita. Nonostante tutto. Quelle sono persone speciali. (Anonimo)

Alcune persone arrivano e hanno un impatto così bello sulla tua vita che riesci a malapena a ricordare com’era la vita senza di loro. (Anna Taylor)

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. (Marcel Proust)

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant)

Le persone speciali sono quelle che ti mettono a posto senza spostare nulla. (Anonimo)

Da una grande persona c’è qualcosa da imparare anche quando tace. (Lucio Anneo Seneca)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Dr. Seuss)

Frasi per un'amica speciale

Una persona speciale non è per forza un parente o un partner, ma può essere un’amica, colei che è sempre al nostro fianco e dalla nostra parte. Un’amica è anche chi resta sempre obiettiva, e ci dice quando stiamo sbagliando, è qualcuno che, seppur non abbia un legame di sangue con noi, è parte della nostra famiglia. Leggiamo alcune frasi per un’amica speciale.

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

Non ho alcun dubbio di aver meritato i miei nemici, ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici. (Walt Whitman)

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Un amico vero lo riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e, basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali. Questo è un vero amico, colui che trasforma la tua vita, in una vita speciale! (Stephen Littleword)

Era solo una volpe come centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico, ed ora è unica al mondo. (Antoine de Saint-Exupéry)

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico. (Albert Camus)

L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme. (Democrito)

Nessuna distanza temporale né spaziale può indebolire l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore dell’altra. (Robert Southey)

Tu sei speciale e non fai mai nulla per esserlo. Ecco perché ti adoro. (Anonimo)

L'amicizia segna la tua vita anche più profondamente dell'amore. L'amore rischia di degenerare in ossessione, l'amicizia non è mai nient'altro che condivisione. (Elie Wiesel)

Le migliori amiche sono quelle che conoscono la tua canzone del cuore, e te la cantano ogni volta che tu ne dimentichi le parole. (Anonimo)

Frasi per un uomo speciale

Quando abbiamo un uomo speciale al nostro fianco, che ci accetta così come siamo, che è sempre dalla nostra parte, che ci solleva quando cadiamo, e si fida di noi quando ha bisogno, è bello di tanto in tanto fargli sapere quanto è importante per noi. Queste frasi saranno perfette per la vostra dedica.

Senza sapere dove andiamo ci sono posti dove vorremmo fermarci per sempre. E il più delle volte quel posto è una persona. (Federico Sangalli)

Capisci che una persona è speciale per te, quando la saluti e già ti manca. (Anonimo)

Continuerò a cercare fino a trovare la mia persona speciale. (Bruce Springsteen)

Sebbene io abbia chiuso me stesso come un pugno, tu mi apri sempre petalo per petalo come la primavera apre la sua prima rosa. (E. E. Cummings)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard)

Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia esserne grato. (Gabriel García Márquez)

Soltanto per amore amami. E per sempre, per l’eternità. (Elizabeth Barrett Browing)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

L’amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino. (Alan Douar)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald)

Frasi per ricordare una persona speciale che non c'è più

Non c’è niente di più bello del tenere viva la memoria di una persona speciale, che non c’è più. Dove il dolore ci blocca, queste citazioni celebri ci aiutano, portandoci a ricordare questi cari estinti in un modo che li renda immortali, nel cuore di chi li ha conosciuti.

Le persone speciali sono come le stelle: non sempre le vedi, ma quando ne hai bisogno le senti brillare nel cuore. (Anonimo)

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma tutta una vita per dimenticarla. (Charlie Chaplin)

In un battito di ciglia ci incontreremo di nuovo. (Anonimo)

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Ghandi)

A volte per i morti si fanno cose che non si sarebbero fatte per i vivi. (Marcel Proust)

Ti amo ogni giorno. E ora mi mancherai ogni giorno. (Mitch Albom)

Si muore solo quando si dimentica, e io non ti dimentico mai. (Coco)

Chi è amato non conosce morte, perché l'amore è immortalità. (Emily Dickinson)

Il fatto che ora tu non sei qui con me non significa che sei lontano dal mio cuore. (Anonimo)

Riconosco la tua presenza in ogni battito del mio cuore. (Anonimo)

Ovunque sarai, ovunque sarò. In ogni gesto io ti cercherò. (Irama, Ovunque sarai)

Se solo potessi vederti nei miei sogni, vorrei dormire per sempre. (Anonimo)